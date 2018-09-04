Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Слован
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Авангард
Все события
Фоторепортажи
9Сами с усами. Как игроки сборной поздравили Черчесова
7«Кресты». Черный список «Спартака» Карреры
09:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» взял Боченски и Рыспаева на первый выезд в новом сезоне КХЛ

Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся на первое выездное турне команды в новом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), информирует официальный сайт клуба.

В ходе поездки столичная команда проведет три матча.

Читайте также
Казахстанский телеканал покажет все матчи «Барыса» в новом сезоне КХЛ

05 сентября (среда), Нижнекамск. «Нефтехимик» — «Барыс», 22:00.
07 сентября (пятница), Казань. «Ак Барс» — «Барыс», 22:00.
09 сентября (воскресенье), Нижний Новгород. «Торпедо» — «Барыс», 20:30.

Начало матчей указано по времени Астаны. Все игры в прямом эфире покажет телеканал QazSport.

«Барыс» взял на выезд следующих игроков:
Вратари: Доминик Граховина, Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев.

Защитники: Джесси Блэкер, Кевин Даллмэн, Даррен Диц, Александр Липин, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Дамир Рыспаев, Максим Семенов.

Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Брендон Боченски, Кертис Волк, Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Патрис Кормье, Иван Кучин, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Андре Петерссон, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Фрэттин Мэттью, Дмитрий Шевченко.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Три боксера из Казахстана вышли в полуфинал студенческого чемпионата мира в России
«Старый сеньор»: зачем Маркизио перешел в «Зенит»
Шарапова завершила выступление на US Open
Чепиков: Не представляю, как биатлон может существовать без РФ
Федерер проиграл на US Open 55-й ракетке
Русские регбистки разрывают Европу. Они побеждают 3-й год подряд
«Думаете, мы придурки?» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Капитан минского «Динамо» упал в обморок во время матча КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь