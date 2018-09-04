«Барыс» взял Боченски и Рыспаева на первый выезд в новом сезоне КХЛ

В ходе поездки столичная команда проведет три матча.
05 сентября (среда), Нижнекамск. «Нефтехимик» — «Барыс», 22:00.
07 сентября (пятница), Казань. «Ак Барс» — «Барыс», 22:00.
09 сентября (воскресенье), Нижний Новгород. «Торпедо» — «Барыс», 20:30.
Начало матчей указано по времени Астаны. Все игры в прямом эфире покажет телеканал QazSport.
«Барыс» взял на выезд следующих игроков:
Вратари: Доминик Граховина, Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев.
Защитники: Джесси Блэкер, Кевин Даллмэн, Даррен Диц, Александр Липин, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Дамир Рыспаев, Максим Семенов.
Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Брендон Боченски, Кертис Волк, Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Патрис Кормье, Иван Кучин, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Андре Петерссон, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Фрэттин Мэттью, Дмитрий Шевченко.