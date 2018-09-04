Капитан минского «Динамо» упал в обморок во время встречи с казанским «Ак Барсом»

Вызванные врачи осмотрели хоккеиста, и вскоре в официальной соцгруппе минской команды появилось сообщение, что Андрей Костицын не сможет продолжить игру из-за проблем со здоровьем.
Но, несмотря на это, через несколько минут минский спортсмен уже вернулся в строй.
Это не помогло — «Динамо» проиграло «Ак Барсу» со счетом 0:2.
После финального свистка Андрей Костицын объяснил причины своего недомогания и поражения команды:
— У меня была травма, и спазм произошел именно в этом месте. Тревожиться не стоит, самочувствие отличное. Очень жаль, что мы не смогли придерживаться той системы, что ставил перед нами тренер — играть проще в своей зоне, переходить в атаку. Да и в атаках нам не хватило моментов.