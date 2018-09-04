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10:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Капитан минского «Динамо» упал в обморок во время встречи с казанским «Ак Барсом»

Почувствовал себя плохо во время третьего периода игры КХЛ в Казани нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын. Капитан минской команды в этот момент находился на скамейке запасных. Спортсмен вышел из раздевалки и присел на скамейку, и почувствовал слабость. На какой-то миг он потерял сознание.

Источник: РИА "Новости"

Вызванные врачи осмотрели хоккеиста, и вскоре в официальной соцгруппе минской команды появилось сообщение, что Андрей Костицын не сможет продолжить игру из-за проблем со здоровьем.

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КХЛ 2018-2019
Неделя 2, 3.09.2018, 19:00
Ак Барс
2Динамо Мн0

Но, несмотря на это, через несколько минут минский спортсмен уже вернулся в строй.

Это не помогло — «Динамо» проиграло «Ак Барсу» со счетом 0:2.

После финального свистка Андрей Костицын объяснил причины своего недомогания и поражения команды:

— У меня была травма, и спазм произошел именно в этом месте. Тревожиться не стоит, самочувствие отличное. Очень жаль, что мы не смогли придерживаться той системы, что ставил перед нами тренер — играть проще в своей зоне, переходить в атаку. Да и в атаках нам не хватило моментов.

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