«Вы думаете, мы придурки?» Тренер лучшей команды КХЛ снова сорвался на журналиста

Источник: Sport24

Для действующего обладателя Кубка Гагарина казанского «Ак Барса» постчемпионский сезон начался хуже не придумаешь — в матче открытия регулярного чемпионата клуб из столицы Татарстана был абсолютно беспомощен на фоне питерского СКА и проиграл с редким для игры между соперниками такого уровня счетом 1:6.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 3.09.2018, 19:00 Ак Барс 2 Динамо Мн 0

После финальной сирены хоккеисты «Ак Барса» просили у болельщиков прощения за такой результат, согласился с ними и главный тренер Зинэтула Билялетдинов, который в общении с журналистами был категоричен: «Всем стыдно».

Времени на то, чтобы долго расстраиваться, даже из-за такого неприятного поражения, у казанцев не было. Через двое суток их ждал очередной матч регулярки — против минского «Динамо». Перед этой игрой из Казани пришла информация о травме позвоночника у основного вратаря «Ак Барса» Эмиля Гарипова. Сообщалось, что повреждение голкипер получил еще на предсезонных сборах, но все равно попал в состав на битву против СКА.

Во встрече с минчанами Гарипова в воротах заменил Александр Шарыченков. Бэкапу удалось оформить шатаут и принести своей команде первую победу в регулярке — 2:0. А на послематчевой пресс-конференции Билялетдинову задали вопрос: «Правда ли, что против СКА Гарипов играл с травмой?». Тренер сорвался.

Зачем вы вопрос такой задаете? Вы же знаете. Вы думаете, мы придурки? Ты вопрос задаешь такой. Глупый вопрос задаешь. Зинэтула Билялетдинов, главный тренер ХК «Ак Барс» («Спорт Бизнес Online»).

В 2018-м это не первый случай, когда Зинэтула Хайдярович довольно агрессивно общается со СМИ. В марте, после поражения в первой игре полуфинала Восточной конференции от «Металлурга», главный тренер «Ак Барса» тоже зажег на пресс-конференции.

Че ты пыхтишь? Че пыхтишь-то? Не пыхтит он. Не так надо свою команду поддерживать, как ты это делаешь. Зинэтула Билялетдинов, главный тренер ХК «Ак Барс» («Спорт Бизнес Online»).