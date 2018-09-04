«Вы думаете, мы придурки?» Тренер лучшей команды КХЛ снова сорвался на журналиста
Зинэтуле Билялетдинову не понравился вопрос.
Зинэтуле Билялетдинову не понравился вопрос.
Для действующего обладателя Кубка Гагарина казанского «Ак Барса» постчемпионский сезон начался хуже не придумаешь — в матче открытия регулярного чемпионата клуб из столицы Татарстана был абсолютно беспомощен на фоне питерского СКА и проиграл с редким для игры между соперниками такого уровня счетом 1:6.
После финальной сирены хоккеисты «Ак Барса» просили у болельщиков прощения за такой результат, согласился с ними и главный тренер Зинэтула Билялетдинов, который в общении с журналистами был категоричен: «Всем стыдно».
Времени на то, чтобы долго расстраиваться, даже
Во встрече с минчанами Гарипова в воротах заменил Александр Шарыченков. Бэкапу удалось оформить шатаут и принести своей команде первую победу в регулярке — 2:0. А на послематчевой
Зачем вы вопрос такой задаете? Вы же знаете. Вы думаете, мы придурки? Ты вопрос задаешь такой. Глупый вопрос задаешь.
В 2018-м это не первый случай, когда Зинэтула Хайдярович довольно агрессивно общается со СМИ. В марте, после поражения в первой игре полуфинала Восточной конференции от «Металлурга», главный тренер «Ак Барса» тоже зажег на
Че ты пыхтишь? Че
пыхтишь-то?Не пыхтит он. Не так надо свою команду поддерживать, как ты это делаешь.
Билялетдинов — лучший тренер КХЛ прошлого сезона и опытный специалист сделает все возможное, чтобы подтвердить свой статус в новом чемпионате. Только вот это делать стоит не только во время матчей и тренировок, но и выполняя другие важные обязанности тренера