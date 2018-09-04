Шок для болельщиков: умер 48-летний экс-форвард челябинского «Трактора» Павел Лазарев
Хоккеист работал тренером спортшколы «Мечел».
Хоккеист работал тренером спортшколы «Мечел».
На гостевых страницах «черно-белых» это известие называют не иначе, как шок. Фанаты справедливо отмечают — такие игроки не забываются, Лазарев был всеобщим любимцем «Трактора» образца 90-х, харизматичным игроком.
2 сентября Павел был на матче открытия нового сезона КХЛ, где «Трактор» встречался с ЦСКА, а вечером 3 сентября его не стало. Причина смерти в клубе не называется. Сообщается лишь, что бывший хоккеист, а ныне тренер спортшколы «Мечел» 48-летний Павел Лазарев скончался скоропостижно.
— Это тяжелая, неожиданная утрата, мы также приносим свои соболезнования, — сказали в
Павел Лазарев — воспитанник челябинской спортшколы «Трактор». Начинал играть за главную команду «черно-белых» в 1990-м году и провел за клуб 12 сезонов (523 игры). Перед матчем «Трактора» со «Слованом» 4 сентября память Павла Лазерва почтят минутой молчания.
Сын Павла Лазарева 28-летний Антон продолжил отцовскую спортивную традицию. Сейчас он выступает в чемпионате КХЛ за подмосковный «Витязь».