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11:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Шок для болельщиков: умер 48-летний экс-форвард челябинского «Трактора» Павел Лазарев

Хоккеист работал тренером спортшколы «Мечел».

Источник: Комсомольская правда

На гостевых страницах «черно-белых» это известие называют не иначе, как шок. Фанаты справедливо отмечают — такие игроки не забываются, Лазарев был всеобщим любимцем «Трактора» образца 90-х, харизматичным игроком.

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2 сентября Павел был на матче открытия нового сезона КХЛ, где «Трактор» встречался с ЦСКА, а вечером 3 сентября его не стало. Причина смерти в клубе не называется. Сообщается лишь, что бывший хоккеист, а ныне тренер спортшколы «Мечел» 48-летний Павел Лазарев скончался скоропостижно.

— Это тяжелая, неожиданная утрата, мы также приносим свои соболезнования, — сказали в пресс-службе ХК «Трактор».

Павел Лазарев — воспитанник челябинской спортшколы «Трактор». Начинал играть за главную команду «черно-белых» в 1990-м году и провел за клуб 12 сезонов (523 игры). Перед матчем «Трактора» со «Слованом» 4 сентября память Павла Лазерва почтят минутой молчания.

Сын Павла Лазарева 28-летний Антон продолжил отцовскую спортивную традицию. Сейчас он выступает в чемпионате КХЛ за подмосковный «Витязь».

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