Назначена дата прощания с хоккеистом Павлом Лазаревым в Челябинске

Еще вечером 3 сентября Павел Лазарев тренировался с командой ветеранов, а позже пришло известие о его кончине.

Предположительно смерть экс-игрока «Трактора» произошла из-за отрыва тромба.

Прощание с Павлом Лазаревым состоится 6 сентября с 11 до 13 часов в челябинском ледовом дворце «Трактор» по улице Савина, 1.

Павел Лазарев был одним из самых ярких игроков челябинского клуба в 90-е годы. Болельщики даже придумали кричалку в его адрес: «Лазарев Паша — надежда наша».

В истории клуба он один из самых результативных форвардов. Провел за «Трактор» 12 сезонов. Всего 523 матча, в которых забросил 120 шайб и сделал 172 результативные передачи.