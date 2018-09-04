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13:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Назначена дата прощания с хоккеистом Павлом Лазаревым в Челябинске

Бывший форвард «Трактора» скоропостижно скончался 3 сентября.

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Еще вечером 3 сентября Павел Лазарев тренировался с командой ветеранов, а позже пришло известие о его кончине.

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Предположительно смерть экс-игрока «Трактора» произошла из-за отрыва тромба.

Прощание с Павлом Лазаревым состоится 6 сентября с 11 до 13 часов в челябинском ледовом дворце «Трактор» по улице Савина, 1.

Павел Лазарев был одним из самых ярких игроков челябинского клуба в 90-е годы. Болельщики даже придумали кричалку в его адрес: «Лазарев Паша — надежда наша».

В истории клуба он один из самых результативных форвардов. Провел за «Трактор» 12 сезонов. Всего 523 матча, в которых забросил 120 шайб и сделал 172 результативные передачи.

Лазареву было всего 48 лет. В последние годы он работал детским тренером в спортивной школе «Мечел».

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