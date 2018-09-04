ЦСКА уступил «Автомобилисту» в матче чемпионата КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев шайбами отметились Франсис Паре (44-я минута), Александр Кучерявенко (55) и Илья Крикунов (60). У гостей отличился Линден Вей (24). Крикунов набрал пятое очко (1 шайба + 4 передачи) и вышел на первое место в списке бомбардиров.

В первом матче сезона ЦСКА победил челябинский «Трактор» — 3:0. «Автомобилист» выиграл второй матч подряд, ранее екатеринбуржцы обыграли рижское «Динамо» (4:2). Также «Автомобилист» выиграл у ЦСКА дома впервые за последние 8 лет.