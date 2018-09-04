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20:07 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА уступил «Автомобилисту» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 4 сентября. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев шайбами отметились Франсис Паре (44-я минута), Александр Кучерявенко (55) и Илья Крикунов (60). У гостей отличился Линден Вей (24). Крикунов набрал пятое очко (1 шайба + 4 передачи) и вышел на первое место в списке бомбардиров.

В первом матче сезона ЦСКА победил челябинский «Трактор» — 3:0. «Автомобилист» выиграл второй матч подряд, ранее екатеринбуржцы обыграли рижское «Динамо» (4:2). Также «Автомобилист» выиграл у ЦСКА дома впервые за последние 8 лет.

В следующем матче 6 сентября ЦСКА на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом». «Автомобилист» в тот же день дома встретится с братиславским «Слованом».

Автомобилист 3:1
(0:0, 0:1, 3:0)
ЦСКА
4.09.2018, 17:00 Зрители: 5500 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Игорь Никитин
Вратари
Якуб Коварж Илья Сорокин 59:34 (И.И. Сорокин 59:58)
1-й период
Андрей Ермаков 07:19
Никита Нестеров 09:27
11:56 Александр Кучерявенко
2-й период
Линден Вей (А. Марченко, К. Капризов) 23:35
Мэт Робинсон 29:34
3-й период
Линден Вей 42:14
43:04 Франсис Паре (Д. Секстон, Н. Трямкин)
54:53 Александр Кучерявенко (И. Крикунов)
58:24
59:58 п.в. Илья Крикунов (Г. Мишарин, В. Литовченко)
Статистика
2 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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