ЦСКА уступил «Автомобилисту» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 4 сентября. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 4 сентября. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбами отметились Франсис Паре (44-я минута), Александр Кучерявенко (55) и Илья Крикунов (60). У гостей отличился Линден Вей (24). Крикунов набрал пятое очко (1 шайба + 4 передачи) и вышел на первое место в списке бомбардиров.
В первом матче сезона ЦСКА победил челябинский «Трактор» — 3:0. «Автомобилист» выиграл второй матч подряд, ранее екатеринбуржцы обыграли рижское «Динамо» (4:2). Также «Автомобилист» выиграл у ЦСКА дома впервые за последние 8 лет.
В следующем матче 6 сентября ЦСКА на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом». «Автомобилист» в тот же день дома встретится с братиславским «Слованом».
|Автомобилист
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3:1
(0:0, 0:1, 3:0)
|ЦСКА
|Андрей Мартемьянов
|Игорь Никитин
|Якуб Коварж
|Илья Сорокин 59:34 (И.И. Сорокин 59:58)
|1-й период
|Андрей Ермаков
|07:19
|Никита Нестеров
|09:27
|11:56
|Александр Кучерявенко
|2-й период
|Линден Вей (А. Марченко, К. Капризов)
|23:35
|Мэт Робинсон
|29:34
|3-й период
|Линден Вей
|42:14
|43:04
|Франсис Паре (Д. Секстон, Н. Трямкин)
|54:53
|Александр Кучерявенко (И. Крикунов)
|58:24
|59:58
|п.в.
|Илья Крикунов (Г. Мишарин, В. Литовченко)
|2
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)