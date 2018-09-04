«Барыс» представил капитана на новый сезон КХЛ
Новым капитаном «Барыса» стал нападающий Брэндон Боченски. Об этом астанинский клуб объявил с помощью видео в своих соцсетях.
Новым капитаном «Барыса» стал нападающий Брэндон Боченски. Об этом астанинский клуб объявил с помощью видео в своих соцсетях.
В июле 36-летний Боченски объявил о возобновлении карьеры после годичного перерыва. Он уже был капитаном клуба с 2014 по 2017 год. Аналогичные функции Боченски исполнял и в сборной Казахстана.
В прошлом сезоне капитаном «Барыса» был другой натурализованный нападающий сборной Казахстана Найджел Доус, который в мае перешел в «Автомобилист» после семи сезонов в Астане.
В первом матче нового, 11-го, сезона КХЛ «Барыс» 5 сентября в Нижнекамске встретится с «Нефтехимиком». Игра начнется в 22:00 по времени Астаны.