«Барыс» представил капитана на новый сезон КХЛ

В июле 36-летний Боченски объявил о возобновлении карьеры после годичного перерыва. Он уже был капитаном клуба с 2014 по 2017 год. Аналогичные функции Боченски исполнял и в сборной Казахстана.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-32678190&id=456239666&hash=172a13882e23b0e6&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне капитаном «Барыса» был другой натурализованный нападающий сборной Казахстана Найджел Доус, который в мае перешел в «Автомобилист» после семи сезонов в Астане.