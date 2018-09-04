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4 сентября, источник: Vesti.kz

«Барыс» представил капитана на новый сезон КХЛ

Новым капитаном «Барыса» стал нападающий Брэндон Боченски. Об этом астанинский клуб объявил с помощью видео в своих соцсетях.

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В июле 36-летний Боченски объявил о возобновлении карьеры после годичного перерыва. Он уже был капитаном клуба с 2014 по 2017 год. Аналогичные функции Боченски исполнял и в сборной Казахстана.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне капитаном «Барыса» был другой натурализованный нападающий сборной Казахстана Найджел Доус, который в мае перешел в «Автомобилист» после семи сезонов в Астане.

В первом матче нового, 11-го, сезона КХЛ «Барыс» 5 сентября в Нижнекамске встретится с «Нефтехимиком». Игра начнется в 22:00 по времени Астаны.

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