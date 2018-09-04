«Авангард» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Омский «Авангард» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 5:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Омский «Авангард» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 5:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе гостей шайбы забросили Кирилл Петров (3-я минута), Ансель Галимов (16), Никита Пивцакин (26), Артем Манукян (46) и Сергей Широков (56). У хозяев отличился Андрей Алексеев (52).
«Авангард» одержал две победы в двух матчах, в активе команды четыре очка. В следующей встрече 6 сентября «Авангард» на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью». В тот же день «Динамо» дома встретится с новосибирской «Сибирью».
Результаты других матчей дня:
«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Рига) — 1:2.
«Трактор» (Челябинск) — «Слован» (Братислава) — 3:0.
«Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирск) — 5:0.
«Северсталь» (Череповец) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:5 (в овертайме).
|Владимир Воробьев
|Боб Хартли
|Александр Еременко
|Игорь Бобков 57:06 (А. Мурыгин 57:06)
|1-й период
|Кирилл Петров (Е. Медведев)
|02:43
|07:15
|Максим Афиногенов
|11:37
|Евгений Мозер
|Ансель Галимов (Н. Пивцакин)
|15:46
|2-й период
|Никита Пивцакин (Анс. Галимов, А. Пережогин)
|25:38
|Евгений Медведев
|30:51
|34:35
|Антон Злобин
|39:22
|3083
|3-й период
|Артем Манукян (А. Пережогин)
|45:29
|51:08
|Даниил Тарасов
|Ансель Галимов
|51:08
|51:31
|Андрей I Алексеев (П. Закриссон, М. Индрашис)
|Сергей Широков (Д. Зернов, И. Михеев)
|55:09
|13
|Штрафное время
|7
|4
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)