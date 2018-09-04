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4 сентября, источник: ТАСС

«Авангард» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Омский «Авангард» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 5:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе гостей шайбы забросили Кирилл Петров (3-я минута), Ансель Галимов (16), Никита Пивцакин (26), Артем Манукян (46) и Сергей Широков (56). У хозяев отличился Андрей Алексеев (52).

«Авангард» одержал две победы в двух матчах, в активе команды четыре очка. В следующей встрече 6 сентября «Авангард» на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью». В тот же день «Динамо» дома встретится с новосибирской «Сибирью».

Результаты других матчей дня:

«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Рига) — 1:2.

«Трактор» (Челябинск) — «Слован» (Братислава) — 3:0.

«Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирск) — 5:0.

«Северсталь» (Череповец) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:5 (в овертайме).

ХК Динамо 1:5
(0:2, 0:1, 1:2)
Авангард
4.09.2018, 19:30 Зрители: 5112 Регулярный чемпионат Арена "Мегаспорт"
Главные тренеры
Владимир Воробьев Боб Хартли
Вратари
Александр Еременко Игорь Бобков 57:06 (А. Мурыгин 57:06)
1-й период
Кирилл Петров (Е. Медведев) 02:43
07:15 Максим Афиногенов
11:37 Евгений Мозер
Ансель Галимов (Н. Пивцакин) 15:46
2-й период
Никита Пивцакин (Анс. Галимов, А. Пережогин) 25:38
Евгений Медведев 30:51
34:35 Антон Злобин
39:22 3083
3-й период
Артем Манукян (А. Пережогин) 45:29
51:08 Даниил Тарасов
Ансель Галимов 51:08
51:31 Андрей I Алексеев (П. Закриссон, М. Индрашис)
Сергей Широков (Д. Зернов, И. Михеев) 55:09
Статистика
13 Штрафное время 7
4 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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