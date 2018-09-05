В лиге «подвиснет» ещё один тренер? Интриги дня в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Йокерит» — «Амур»

Интриги: подопечные Лаури Марьямяки в первом матче с «Куньлунем» не затратили много сил для победы.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 5.09.2018, 18:30 Йокерит - Амур -

Безусловно, уверенность в своих силах почувствовала первая тройка финской дружины Мозес -Регин — Маннинен, набравшая семь очков на троих. Да и вообще «шуты» смотрелись солидно.

Хабаровчане в первом матче показали себя боевой, кусачей командой. Была заметна несогласованность в оборонительных действиях, что и вылилось в шесть пропущенных шайб. Не очень удачно сыграл Либор Кашик. Однако руководство «Амура» заверило, что чешский голкипер вполне способен заменить Юху Метсолу после адаптации к новой лиге. Игроков ротации у Николая Борщевского не так много, поэтому интересно посмотреть, что он поменяет после проигрыша.

Прогноз: «Йокерит» выглядит сильнее во всех линиях. «Тиграм» хватит самоотверженности, чтобы навязать борьбу, но даже это не принесёт им очка. Клуб из Хельсинки победит в две-три шайбы.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 5.09.2018, 19:00 Ак Барс - Витязь -

«Ак Барс» — «Витязь»

Интриги: команда из столицы Татарстана крайне не удачно начала сезон, проиграв в матче-открытия СКА. Отсюда и низкая посещаемость игры с минским «Динамо», где «барсы» выглядели посвежее и закономерно одержали победу в чисто «билялетдиновском» стиле. Вернётся ли зритель на трибуны после победы?

Подмосковному клубу чуть больше повезло в Нижнекамске, где всё решила одна шайба. Оборона у команды Валерия Белова слаженная, да и в Казани «Витязь» играет успешно. А Александру Сёмину пора показывать уровень.

Прогноз: казанцы горят желанием исправиться за первый ужасный матч. Йори Ортио не сможет второй раз подряд добыть очки для своей команды. Уверенная победа «Ак Барса» в основное время.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 5.09.2018, 19:00 Нефтехимик - Барыс -

«Нефтехимик» — «Барыс»

Интриги: после первой игры Андрей Назаров остался доволен действиями своей команды, несмотря на отсутствие забитых шайб. Предсезонные матчи внушили оптимизм по поводу будущего нижнекамцев, поэтому голы придут. Благо моменты есть.

«Барыс» весьма средне провёл межсезонье. К тому же в контрольных матчах не играл Брэндон Боченски, решивший возобновить карьеру. Несколько матчей ему точно потребуется на раскачку. Для подопечных Андрея Скабелки сегодняшний матч будет первым в новом сезоне, из-за чего будет присутствовать волнение.

Прогноз: игра будет носить вязкий, но боевой характер. Возможно, Дамир Рыспаев скинет перчатки. В целом, «Нефтехимик» смотрится предпочтительней и заслуженно наберёт два очка в основное время.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 5.09.2018, 19:00 Торпедо НН - Динамо Мн -

«Торпедо» — «Динамо» Минск

Интриги: на данный момент автозаводцы — авторы самой яркой сенсации. Мало кто верил, что подопечные Дэвида Немировски смогут обыграть армейцев с Невы. Команда не сломалась при счете 0:2, проявила характер, за что была вознаграждена победой.

Минчане слабо выглядели в предсезонке. Уж слишком велик разрыв между тройкой Пулккинен — Хауден — Беннетт и всеми остальными. По слухам, кресло под Горди Дуайером начинает расшатываться. И самое время показать себя белорусским хоккеистам во главе с братьями Костицыными.

Прогноз: победа над СКА придаст «Торпедо» дополнительных сил. Нижегородцы выиграют в две-три шайбы и приблизят очередную тренерскую отставку в Беларуси.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 5.09.2018, 19:30 Спартак - Адмирал -

«Спартак» — «Адмирал»

Интриги: после противоречивых предсезонных матчей красно-белые подарили своим болельщикам классный хоккей во встрече с хабаровчанами. Неплохо проявили себя новички. Однако подопечным Епанчинцева всё также свойственна потеря концентрации. Смогут ли они настроиться на соперника, уступающего им в классе?

Моряки довольно неожиданно увезли победу из солнечного Сочи, что раскрепостит их и придаст уверенности. Интересно наблюдать, как Сергей Светлов пытается восполнить отсутствие легионеров хоккеистами, которые далеко не сразу нашли бы работу в ВХЛ. В одном матче получилось, почему бы не закрепить успех?

Прогноз: состав «Спартака» более опытный и мастеровитый. К тому же родные трибуны будут гнать игроков народной команды вперёд. «Адмирал» будет стараться выстоять, но тщетно. Уверенная победа хозяев в основное время.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 5.09.2018, 19:30 Сочи - Куньлунь -

ХК «Сочи» — «Куньлунь»

Интриги: у команды с Черноморского побережья после игры с «Адмиралом» проявились болевые точки, о которых говорили ещё летом: слабая вратарская линия и не всегда надёжная оборона. Безусловно, подшефные Зубова полетят вперёд с первых минут, чтобы исправиться за досадное поражение. Но получится ли?

Клуб из Поднебесной после поражения в Хельсинки, наверняка, проведёт работу над ошибками. Защитники и вратарь сыграют лучше. А нападение забьет три-четыре шайбы, чего точно хватит, по крайней мере, для одного балла.

Прогноз: защитная линия «Куньлуня» смотрится предпочтительнее, поэтому и пропустит на один гол меньше. Победа гостей за пределами основного времени.