Куда игроки КХЛ бегут от российской безработицы. Спойлер — нехоккейные страны и низшие лиги
А больше ста хоккеистов все равно без работы.
А больше ста хоккеистов все равно без работы.
Уже на старте 11-го сезона КХЛ болельщиков ждали неожиданности. Сразу несколько фаворитов уступили на первой же неделе регулярного чемпионата, а
В твиттере, пролистывая ленту, наткнулась на новость о переходе российского хоккеиста в ECHL. Илья Неколенко никогда не был большой звездой, но к своим 25-ти годам успел поиграть за семь клубов КХЛ, в том числе за «Сибирь» и «Спартак». 91 матч в КХЛ — не такой плохой результат. Но достойной работы в России Неколенко на этот раз не нашел и отправился в хоккейную лигу Восточного побережья. Хотя условия там не шикарные. Минимальная зарплата новичка — 470 долларов в неделю, но это жо вычета налогов. Плюс в США жизнь дороже, чем в России. И получается, что в ВХЛ можно заработать даже больше и жить лучше.
Семен Бабинцев уже второй сезон играет в ECHL и возвращаться домой пока не собирается. 23-летний воспитанник ЦСКА пару лет назад не смог закрепиться в КХЛ и отправился странствовать по лигам: ВХЛ, чешский чемпионат и наконец Америка. Кажется, что таких примеров в российском хоккее будет все больше. На рынке предложение стало превышать спрос.
На данный момент 52 российских игрока, игравших в прошлом году в КХЛ, находятся без работы. Если считать еще и легионеров, то сейчас на рынке около 100 (даже чуть больше) безработных хоккеистов с опытом игры в сильнейшей европейской лиге. В списке есть и случайные фамилии. Всем понятно, что Вячеслав Войнов без труда бы нашел работу в КХЛ, если бы не захотел вновь играть в НХЛ. Ему бы даже свои требования по зарплате не пришлось снижать. Дело в том, что в межсезонье цена упала, прежде всего, на средних игроков. Звезды
Хоккеистам стоит подстраиваться под новые реалии. КХЛ в своей стратегии настаивала, что необходимо снизить затраты на средних игроков
третьего-четвертогозвена. Перекос был очевиден. Сейчас мы ощущаем, что эта стратегия работает.
Неожиданно в межсезонье без команды осталось огромное количество именитых игроков. Николай Лемтюгов ушел из «Авангарда», не прижился в «Северстали» и смотрит в сторону одного из европейских чемпионатов. Игорь Макаров покинул «Салават», но новое место работы так и не нашел. Вчера написали, что Кирилл Кольцов ведет переговоры с минским «Динамо». Но там тоже все сложно, и стороны никак не могут придти к компромиссу. Алексей Терещенко, правда,
Бывший форвард «Трактора» Максим Якуценя в прошлом году в 56 матчах регулярного чемпионата набрал 28 (7+21) очков. И несмотря на то, что Максиму уже 37 лет, ему рано вешать коньки на гвоздь. В основном без работы сейчас сидят хоккеисты, которым за 30 лет. Но есть и исключения, в виде
На вопрос, почему в России вдруг оказалось такое количество безработных хоккеистов, вроде бы следует очевидный ответ. За последние два года КХЛ покинули сразу три клуба. Почти сто игроков остались без команд (кто-то из них перешел в ВХЛ). Однако если проанализировать список свободных агентов по итогам прошлого сезона, то больше всего потрясения затронули хоккеистов из других клубов. Из «Адмирала» ушли и не нашли работу 10 игроков, из «Торпедо» — 8, «Куньлуня» — 8, «Югры» — 7, «Лады» — 5. Многие команды КХЛ по итогам прошлого сезона серьезно изменили состав, стратегию, менеджмент. Большинство пошло на сокращение бюджета. Тут причины могут быть разные: недостаток денег в регионах (где-то все ушло на чемпионат мира по футболу), скорое введение жесткого потолка зарплат, падение интереса к хоккею у спонсора.
Показательно, что в высшую лигу уезжает не так много игроков. Невысокие зарплаты, тяжелые переезды на автобусах, не всегда приемлимые условия для игры, а еще лимит. Согласно регламенту ВХЛ, в заявке команды должно быть не более 15-ти хоккеистов старше 25 лет, из них не более 5 человек в возрасте 29 лет и старше. И получается, что русские игроки уезжают в Румынию, где уже играет 11 наших соотечественников. И в низшие лиги Америки.
Для клубов — это хорошо. У нас было 13 нападающих, которые в прошлом сезоне на всех забили меньше 30 голов. Если они хотят так играть, то, наверное, в Румынии им самое место.
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко придерживается мнения, что 24 клуба — оптимальное число участников лиги. Якобы это рассчитано математическим путем анализа большого количества данных. Два года назад, когда исключали новокузнецкий «Металлург», недовольных было слишком много. Казалось, что лига выбрала неправильный путь. Через год КХЛ покинули «Югра» и «Лада». И ничего страшного не произошло.
Наоборот, есть предпосылки, что уровень соревновательности в этом сезоне возрастет. Ведь не случайно уже сейчас мы видим, как аутсайдер многих лет рижское «Динамо» обыгрывает «Магнитку», а «Автомобилист» и «Торпедо» расправляются с ЦСКА и СКА. Иногда ради общего блага нужно
Дарья Тубольцева