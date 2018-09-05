Клуб КХЛ объявил себя банкротом, чтобы не платить зарплату легионерам. А что, так можно было?
Спортивный бизнес
Спортивный бизнес
Владивостокский «Адмирал» — самый несчастный и проблемный клуб КХЛ в последние годы. В прошлом сезоне практически в каждой новости об этой команде можно было найти слова «долги», «судебные иски», чуть позже к ним добавилось «банкротство».
В сентябре 2017-го в Арбитражный суд Приморского края поступило заявление Федеральной налоговой службы о признании «Адмирала» банкротом. Заседания по делу хоккейного клуба много раз переносились и перед стартом одиннадцатого сезона КХЛ во Владивостоке пошли на достаточно распространенный в российских реалиях ход — сменили юридическое лицо. Вместо АНО ХК «Адмирал» появился ХК «Адмирал Приморский край», которого задолженности по зарплатам, долги за перелеты и арестованные счета никак не касались.
Клубу даже пришлось сменить логотип — «якорь» заменили на «штурвал». Новая эмблема совсем не понравилась болельщикам «Адмирала», но руководству команды было не до дизайнерских изысков.
В новый сезон клуб из Владивостока входил в качестве безоговорочного аутсайдера, но в первом выездном матче сумел в серии буллитов обыграть крепкого середняка Запада ХК «Сочи» и набрать два очка. Видимо, на волне от этого «оглушительного» успеха врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сегодня поделился подробностями летних изменений в «Адмирале»:
«Получилось так, что сейчас существуют два клуба — один с якорем, другой со штурвалом. В своё время «Адмирал» подписал игроков, которые получали сумасшедшие деньги, даже если они играли неудачно.
Например, травмированные легионеры получали хорошие суммы, а сами не играли и находились при этом у себя на Родине. Они нам присылали больничные листы, хотя в состоянии были играть. По факту их во Владивостоке не было, а деньги они получали, причём немаленькие.
Чтобы прекратить это безобразие создали новую организацию, собрали боевую молодую команду и хочется, чтобы этот коллектив одерживал победы. Настрой в игре с ХК «Сочи» у ребят был боевой, они действительно сражались, вижу, что хоккеисты бьются на льду. Это радует" (РИА Прима-Медиа).
После такого заявления КХЛ стоит задуматься о том, чтобы пересмотреть порядок перерегистрации клубов на новое юридическое лицо. Теоретически «Адмирал» или любой другой клуб лиги может каждое лето проделывать вот такой финт ушами, «прощая» свои долги хоккеистам, авиакомпаниям, гостиницам и всем остальным. Кстати, в 2016-м этот аналогичный номер уже исполняло московское «Динамо». Для серьезной организации это просто недопустимо.