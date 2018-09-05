Клуб КХЛ объявил себя банкротом, чтобы не платить зарплату легионерам. А что, так можно было?

Источник: Sport24

Владивостокский «Адмирал» — самый несчастный и проблемный клуб КХЛ в последние годы. В прошлом сезоне практически в каждой новости об этой команде можно было найти слова «долги», «судебные иски», чуть позже к ним добавилось «банкротство».

В сентябре 2017-го в Арбитражный суд Приморского края поступило заявление Федеральной налоговой службы о признании «Адмирала» банкротом. Заседания по делу хоккейного клуба много раз переносились и перед стартом одиннадцатого сезона КХЛ во Владивостоке пошли на достаточно распространенный в российских реалиях ход — сменили юридическое лицо. Вместо АНО ХК «Адмирал» появился ХК «Адмирал Приморский край», которого задолженности по зарплатам, долги за перелеты и арестованные счета никак не касались.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnEUyG9Bpbf/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnEUyG9Bpbf/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Игровые джерси нового сезона приехали! Изучаем, примеряем! @misch_47 доволен??? #Адмирал #хоккей #КХЛ #Владивосток #ВремяПобеждать</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hcadmiral/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккейный Клуб «Адмирал»</a> (@hcadmiral) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-29T15:19:11+00:00">29 Авг 2018 в 8:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Клубу даже пришлось сменить логотип — «якорь» заменили на «штурвал». Новая эмблема совсем не понравилась болельщикам «Адмирала», но руководству команды было не до дизайнерских изысков.

В новый сезон клуб из Владивостока входил в качестве безоговорочного аутсайдера, но в первом выездном матче сумел в серии буллитов обыграть крепкого середняка Запада ХК «Сочи» и набрать два очка. Видимо, на волне от этого «оглушительного» успеха врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сегодня поделился подробностями летних изменений в «Адмирале»:

«Получилось так, что сейчас существуют два клуба — один с якорем, другой со штурвалом. В своё время «Адмирал» подписал игроков, которые получали сумасшедшие деньги, даже если они играли неудачно. Из-за контрактов с ними очень тяжело было расстаться, поэтому нам пришлось выводить клуб в банкротство.

Например, травмированные легионеры получали хорошие суммы, а сами не играли и находились при этом у себя на Родине. Они нам присылали больничные листы, хотя в состоянии были играть. По факту их во Владивостоке не было, а деньги они получали, причём немаленькие.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnDhq9khOP5/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnDhq9khOP5/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Всем! Всем! Всем! Старт нового сезона не за горами и мы спешим напомнить, что поболеть за Адмирал можно не только на трибунах Фетисов Арены, но и на выезде! Для этого необходимо не позднее, чем за 3 дня до начала матча отправить заявку на адрес fan@hcadmiral.ru. В письме необходимо указать ФИО, контактные данные и дату игры, которую вы планируете посетить, а также количество билетов на матч. Ориентируясь на количество заявок, хоккейный клуб «Адмирал» бронирует билеты для своих болельщиков. Выкуп билетов осуществляется в день игры по спискам с предъявлением паспорта. При этом, все билеты по гостевой квоте должны быть выкуплены в кассах выездной арены не позднее двух часов до начала встречи. Телефон для справок: 8 (904) 628-97-93. Ждем наших преданных болельщиков на ближайшей серии матчей в Сочи, Москве, Хельсинки, Екатеринбурге, и, конечно же, Хабаровске. #Адмирал #хоккей #Владивосток #КХЛ #болельщики #выезд</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/hcadmiral/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккейный Клуб «Адмирал»</a> (@hcadmiral) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-29T07:52:34+00:00">29 Авг 2018 в 12:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы прекратить это безобразие создали новую организацию, собрали боевую молодую команду и хочется, чтобы этот коллектив одерживал победы. Настрой в игре с ХК «Сочи» у ребят был боевой, они действительно сражались, вижу, что хоккеисты бьются на льду. Это радует" (РИА Прима-Медиа).

После такого заявления КХЛ стоит задуматься о том, чтобы пересмотреть порядок перерегистрации клубов на новое юридическое лицо. Теоретически «Адмирал» или любой другой клуб лиги может каждое лето проделывать вот такой финт ушами, «прощая» свои долги хоккеистам, авиакомпаниям, гостиницам и всем остальным. Кстати, в 2016-м этот аналогичный номер уже исполняло московское «Динамо». Для серьезной организации это просто недопустимо.