Защитник «Сибири» Олег Пиганович оштрафован по итогам матча с «Локомотивом»

В третьем периоде матча защитник новосибирского клуба Олег Пиганович заработал удаление «5+20».

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 4.09.2018, 19:00 Локомотив 5 Сибирь 0

Опытный хоккеист сначала сокрушил силовым приёмом Павла Коледова, следом едва не сорвав майку c Артёма Ильенко во время драки.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника “Сибири” Олега Пигановича наказание по п.1.10. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.