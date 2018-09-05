Защитник «Сибири» Олег Пиганович оштрафован по итогам матча с «Локомотивом»

В третьем периоде матча защитник новосибирского клуба Олег Пиганович заработал удаление «5+20».
Опытный хоккеист сначала сокрушил силовым приёмом Павла Коледова, следом едва не сорвав майку c Артёма Ильенко во время драки.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника “Сибири” Олега Пигановича наказание по п.1.10. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ и подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.
Напомним, «Локомотив» уверенно победил «Сибирь» — 5:0. Счёт был открыт уже на третьей минуте, гол на свой счёт сумел записать Петри Контиола. Во втором периоде «Локомотив» упрочил преимущество благодаря трём заброшенным шайбам Николая Коваленко, Дениса Алексеева и Петри Контиолы. Позже гол в актив записал Егор Аверин и установил окончательный счёт.