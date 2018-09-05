Крикунов прокомментировал возможное назначение в «Динамо»
Известный специалист Владимир Крикунов прокомментировал информацию о том, что является одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Динамо» в случае отставки Владимира Воробьева.
Известный специалист Владимир Крикунов прокомментировал информацию о том, что является одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Динамо» в случае отставки Владимира Воробьева.
— С удивлением прочитал новость о том, что встречался с Шанцевым и
— Вы же работали в «Динамо» при Шанцеве и Анатолии Харчуке в середине 2000-х, выигрывали звание чемпиона.
— Понимаю, почему меня и сейчас связывают с работой в «Динамо». Но если бы я был так интересен руководству, то, наверное, со мной пообщались на предмет возможной работы еще весной, когда они только вернулись в клуб. Но ничего не было.
— Если предложение в ближайшем будущем последует, то вы готовы его принять?
— Чувствую в себе силы еще поработать, поэтому рассмотрю любые интересные предложения.