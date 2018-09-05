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18:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Крикунов прокомментировал возможное назначение в «Динамо»

Известный специалист Владимир Крикунов прокомментировал информацию о том, что является одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Динамо» в случае отставки Владимира Воробьева.

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Источник: РИА "Новости"

— С удивлением прочитал новость о том, что встречался с Шанцевым и вот-вот должен возглавить «Динамо», — сказал Крикунов. — Во-первых, я сейчас нахожусь в Риге. В ближайшее время еще съезжу по делам в Хорватию. Во-вторых, с Валерием Павлинычем один на один лет пять, наверное, не общался. В лучшем случае находился от него на расстоянии метров десяти, как на недавнем предсезонном рижском турнире. Шанцев стоял внизу, а я был на трибуне. В-третьих, я не верю, что всего после двух матчей состоится отставка. Прошло слишком мало времени с начала сезона.

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— Вы же работали в «Динамо» при Шанцеве и Анатолии Харчуке в середине 2000-х, выигрывали звание чемпиона.

— Понимаю, почему меня и сейчас связывают с работой в «Динамо». Но если бы я был так интересен руководству, то, наверное, со мной пообщались на предмет возможной работы еще весной, когда они только вернулись в клуб. Но ничего не было.

— Если предложение в ближайшем будущем последует, то вы готовы его принять?

— Чувствую в себе силы еще поработать, поэтому рассмотрю любые интересные предложения.

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