Крикунов прокомментировал возможное назначение в «Динамо»

— С удивлением прочитал новость о том, что встречался с Шанцевым и вот-вот должен возглавить «Динамо», — сказал Крикунов. — Во-первых, я сейчас нахожусь в Риге. В ближайшее время еще съезжу по делам в Хорватию. Во-вторых, с Валерием Павлинычем один на один лет пять, наверное, не общался. В лучшем случае находился от него на расстоянии метров десяти, как на недавнем предсезонном рижском турнире. Шанцев стоял внизу, а я был на трибуне. В-третьих, я не верю, что всего после двух матчей состоится отставка. Прошло слишком мало времени с начала сезона.