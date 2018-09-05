«Авангард» приобрёл защитника Фрэнсона, проведшего в НХЛ более 500 матчей

Омский клуб заключил с хоккеистом контракт, рассчитанный на два года. 31-летний Фрэнсон провёл в Национальной хоккейной лиге свыше 500 матчей, защищая цвета «Нэшвилл Предаторз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Баффало Сэйбрз» и «Чикаго Блэкхоукс».

В прошлом сезоне Фрэнсон выступал в составе клуба из Города ветров. Он провёл 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (1+6) очков при показатели полезности «-1».