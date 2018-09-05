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21:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» победил команду Назарова в первом матче нового сезона

ХК «Барыс» стартовал с крупной победы в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 5 мая, астанинский клуб провел первый матч, сыграв в Нижнекамске с «Нефтехимиком», который возглавляет бывший тренер команды и сборной Казахстана Андрей Назаров. «Барыс» одержал победу со счетом 6:1.

Первый период команды отыграли без взятия ворот. А во втором всего за две минуты хоккеисты «Барыса» забросили сопернику две шайбы. Сначала большинство реализовал новичок казахстанского клуба, канадский форвард Патрис Кормье, которому ассистировали Никита Михайлис и Даррен Диц (`24). А затем Дим уже и сам отличился точным броском в равенстве с передачи Мэттью Фрэттина.

После этого Назаров заменил вратаря, но сменивший Илью Ежова Андрей Макаров свой микро-матч не сумел выстоять на ноль — на 43-й минуте «Барыс» снова реализовал большинство, когда Михайлис и Кормье выдали точный пас на Романа Старченко.

А дальше разгром команды Назарова лишь продолжился. На 45-й минуте свою первую шайбу за «Барыс» в большинстве забросил Андре Петерссон, еще одну передачу на свой счет записал Фрэттин, также в голевом моменте поучаствовал вернувшийся после паузы в карьере капитан Брэндон Боченски. А на 48-й минуте ворота «Нефтехимика» поразил Павел Акользин, ему ассистировали Джесси Блэкер и Дмитрий Гренц.

Лишь на последних двух минутах третьего периода хозяева смогли забросить шайбу престижа. Но точку во встрече все равно поставил астанинский клуб, когда Фрэттин всего за минуту до финальной сирены поразил пустые ворота соперника, поменявшего кипера на шестого полевого игрока.

Отметим, что ворота «Барыса» в этом матче защищал Хенрик Карлссон.

Следующий матч «Барыс» проведет 7 сентября в Казани против «Ак Барса», а завершит гостевую серию в Нижнем Новгороде, где встретится с местным «Торпедо».

Нефтехимик 1:6
(0:0, 0:2, 1:4)
Барыс
5.09.2018, 19:00 Зрители: 3100 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим-Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Андрей Скабелка
Вратари
Илья Ежов 25:44 (Ан. Макаров 25:44-57:23, Ан. Макаров 57:25-58:19, Ан. Макаров 58:59) Хенрик Карлссон
1-й период
Даррен Дитц 10:24
13:20 Богдан Якимов
2-й период
21:48
Патрис Кормье (Н. Михайлис, Д. Дитц) 23:42
Даррен Дитц (М. Фраттин) 25:44
3-й период
41:10 Ильдар Шиксатдаров
Роман Старченко (Н. Михайлис, П. Кормье) 42:54
46:17 Павел Куликов
Андре Петерссон (М. Фраттин, Б. Боченски) 46:46
Павел Акользин (Д. Блэкер, Д. Гренц) 47:56
Патрис Кормье 52:51
57:25 Юусо Пуустинен (М. Руохомаа)
Мэтт Фраттин (П. Кормье) п.в. 58:59
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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