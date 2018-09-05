«Барыс» победил команду Назарова в первом матче нового сезона

Сегодня, 5 мая, астанинский клуб провел первый матч, сыграв в Нижнекамске с «Нефтехимиком», который возглавляет бывший тренер команды и сборной Казахстана Андрей Назаров. «Барыс» одержал победу со счетом 6:1.

Первый период команды отыграли без взятия ворот. А во втором всего за две минуты хоккеисты «Барыса» забросили сопернику две шайбы. Сначала большинство реализовал новичок казахстанского клуба, канадский форвард Патрис Кормье, которому ассистировали Никита Михайлис и Даррен Диц (`24). А затем Дим уже и сам отличился точным броском в равенстве с передачи Мэттью Фрэттина.

После этого Назаров заменил вратаря, но сменивший Илью Ежова Андрей Макаров свой микро-матч не сумел выстоять на ноль — на 43-й минуте «Барыс» снова реализовал большинство, когда Михайлис и Кормье выдали точный пас на Романа Старченко.

А дальше разгром команды Назарова лишь продолжился. На 45-й минуте свою первую шайбу за «Барыс» в большинстве забросил Андре Петерссон, еще одну передачу на свой счет записал Фрэттин, также в голевом моменте поучаствовал вернувшийся после паузы в карьере капитан Брэндон Боченски. А на 48-й минуте ворота «Нефтехимика» поразил Павел Акользин, ему ассистировали Джесси Блэкер и Дмитрий Гренц.

Лишь на последних двух минутах третьего периода хозяева смогли забросить шайбу престижа. Но точку во встрече все равно поставил астанинский клуб, когда Фрэттин всего за минуту до финальной сирены поразил пустые ворота соперника, поменявшего кипера на шестого полевого игрока.

Отметим, что ворота «Барыса» в этом матче защищал Хенрик Карлссон.