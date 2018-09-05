«Спартак» обыграл «Адмирал», одержав вторую подряд победу на старте сезона КХЛ

В составе хозяев шайбами отметились Робин Ганзл (30-я минута), Ярослав Дыбленко (31) и Вячеслав Лещенко (52), у гостей отличился Василий Стрельцов (36).

Красно-белые одержали вторую победу в двух матчах регулярного чемпионата. В воскресенье спартаковцы дома победили хабаровский «Амур» (6:3). «Адмирал» в своей первой игре одолел в гостях «Сочи» (5:4, по буллитам).

В следующем матче «Спартак» примет 7 сентября пекинский «Куньлунь», «Адмирал» в этот же день в Хельсинки сыграет с местным «Йокеритом».

Результаты других матчей дня:

«Йокерит» — «Амур» — 3:1.

«Ак Барс» — «Витязь» — 3:5.

«Нефтехимик» — «Барыс» — 1:6.

«Торпедо» — «Динамо» (Минск) — 3:2.