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22:42 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Адмирал», одержав вторую подряд победу на старте сезона КХЛ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе хозяев шайбами отметились Робин Ганзл (30-я минута), Ярослав Дыбленко (31) и Вячеслав Лещенко (52), у гостей отличился Василий Стрельцов (36).

Во время загрузки произошла ошибка.

Красно-белые одержали вторую победу в двух матчах регулярного чемпионата. В воскресенье спартаковцы дома победили хабаровский «Амур» (6:3). «Адмирал» в своей первой игре одолел в гостях «Сочи» (5:4, по буллитам).

В следующем матче «Спартак» примет 7 сентября пекинский «Куньлунь», «Адмирал» в этот же день в Хельсинки сыграет с местным «Йокеритом».

Результаты других матчей дня:

«Йокерит» — «Амур» — 3:1.

«Ак Барс» — «Витязь» — 3:5.

«Нефтехимик» — «Барыс» — 1:6.

«Торпедо» — «Динамо» (Минск) — 3:2.

«Сочи» — «Куньлунь» — 2:1 (в овертайме).

Спартак 3:1
(0:0, 2:1, 1:0)
Адмирал
5.09.2018, 19:30 Зрители: 6037 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Сергей Светлов
Вратари
Никита Беспалов Никита Серебряков 58:56
1-й период
Иван Мищенко 05:37
06:38
14:21 Максим Трунев
19:21 Бен Максвелл
2-й период
Семен Валуйский 29:12
29:45 Робин Ганзл (Д. Калинин, М. Гончаров)
30:51 Ярослав Дыбленко (Ил. Зубов, М. Трунев)
Василий Стрельцов (А. Стрельцов, Н. Серебряков) 35:59
3-й период
Александр Стрельцов 47:12
51:46 Вячеслав Лещенко (А. Кутейкин)
54:59 Никита Филатов
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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