Дуайер: Хоккеистам минского «Динамо» нужно научиться удерживать преимущество

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» в гостях уступило «Торпедо» со счетом 2:3.

«Сыграли отличный матч, создали немало моментов, нанесли более 40 бросков по воротам. Забросили шайбу в большинстве в самом начале. Все это было для нас хорошим знаком. Но в итоге не нашли способа выиграть. Надо отдать должное игрокам “Торпедо”, которые в третьем периоде смогли забить решающий гол. Нам надо научиться удерживать преимущество, особенно в гостевых матчах», — заявил Дуайер журналистам.

«До первой пропущенной шайбы команда играла здорово, но сказалось то давление, которое оказывал на нас соперник. И, конечно, трибуны подгоняли хозяев. Так бывает, что пара моментов переворачивают ход матча. Но нам надо было минимизировать число собственных ошибок и не позволить сопернику создавать такие моменты перед своими воротами», — добавил тренер.