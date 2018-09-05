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23:02 (мск), источник: Р-Спорт

Дуайер: Хоккеистам минского «Динамо» нужно научиться удерживать преимущество

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости, Сергей Литвак. Главный тренер минского хоккейного клуба «Динамо» Горди Дуайер после матча чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» заявил, что его команде надо научиться удерживать преимущество и минимизировать число собственных ошибок.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» в гостях уступило «Торпедо» со счетом 2:3.

«Сыграли отличный матч, создали немало моментов, нанесли более 40 бросков по воротам. Забросили шайбу в большинстве в самом начале. Все это было для нас хорошим знаком. Но в итоге не нашли способа выиграть. Надо отдать должное игрокам “Торпедо”, которые в третьем периоде смогли забить решающий гол. Нам надо научиться удерживать преимущество, особенно в гостевых матчах», — заявил Дуайер журналистам.

«До первой пропущенной шайбы команда играла здорово, но сказалось то давление, которое оказывал на нас соперник. И, конечно, трибуны подгоняли хозяев. Так бывает, что пара моментов переворачивают ход матча. Но нам надо было минимизировать число собственных ошибок и не позволить сопернику создавать такие моменты перед своими воротами», — добавил тренер.

«Динамо» уступило в своем стартовом матче сезона в Казани «Ак Барсу», а на предсезонных турнирах также почти не выигрывало. «Конечно, мы проделали большую работу. Мы создали больше моментов, чем против “Ак Барса”, допускали меньше ошибок. Мы двигаемся в правильном направлении, но ждем большего от наших ведущих игроков. Улучшим реализацию моментов, и тогда появятся победы», — сказал Дуайер.

Торпедо НН 3:2
(0:1, 2:1, 1:0)
Динамо Мн
5.09.2018, 19:00 Зрители: 4300 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Дэвид Немировски Горди Дуайер
Вратари
Станислав Галимов Юнас Энрот 59:40
1-й период
05:57 Юрий Сергиенко
06:18 Владимир Галузин
Теему Пулккинен 08:18
Илья Хохлов 08:45
Евгений Лисовец 11:30
Александр Павлович 12:17
15:44
2-й период
21:03 Даниил Ильин
Теему Пулккинен 21:03
23:01 Эндрю Кейлоф
Куинтон Хауден 24:04
Кристиан Хенкель (К. Хауден, А. Костицын) 27:40
Денис Осипов 30:56
36:40 Эндрю Кейлоф (В. Галузин, М. Боди)
38:27 Юрий Сергиенко (П. Макаренко, А. Шенфельд)
Евгений Лисовец 39:00
3-й период
Куинтон Хауден 41:26
41:35 Денис Баранцев (Д. Паршин)
43:48 Денис Баранцев
48:47 Даниил Ильин
Бо Беннетт 48:47
Статистика
14 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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