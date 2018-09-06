«Авангарду» и «Салавату» пора остановиться. Интриги дня КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Автомобилист» — «Слован»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 6.09.2018, 17:00 Автомобилист - Слован -

Интрига: хозяева льда пока что производят самое благоприятное впечатление. Без особых проблем ими было переиграно рижское «Динамо», а двумя днями ранее они одолели ЦСКА. На данный момент уральцы находятся на лидирующих позициях, чего не скажешь о «Словане», обретающемуся в подвале турнирной таблицы. Братиславцы уступили «Трактору» и «Металлургу» с общим счётом 1:8 и, судя по той игре, которую была ими показана в этих играх, они вновь рискуют потерять шансы на плей-офф уже к середине регулярного чемпионата, что происходило с ними уже неоднократно.

Прогноз: «Автомобилист» выглядит на голову сильнее во всех линиях. Обыграть «Слован» для него не составит проблемы, в этом матче команда Андрея Мартемьянова одержит убедительную победу.

«Металлург» — ЦСКА

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 6.09.2018, 17:00 Металлург Мг - ЦСКА -

Интрига: обе команды проиграли свои предыдущие матчи, вот только история у этих поражений разная. Если ЦСКА неудачно съездил в Екатеринбург, уступив там одному из фаворитов Востока, то «Магнитка» совсем неожиданно спасовала у себя дома перед рижскими динамовцами. И подопечные Игоря Никитина в своём поединке смотрелись сильнее — лишь благодаря вдохновенной игре Якуба Коваржа они не смогли создать серьёзного задела, который позволил бы им победить. «Металлург» же, несмотря на статус фаворита в игре с «Динамо», смотрелся неубедительно, и лишь на последних минутах по-настоящему прижал соперника к воротам. Впрочем, успеха этот навал команде Йозефа Яндача не принёс.

Прогноз: ЦСКА на данный момент выглядит сильнее своих оппонентов из Магнитогорска, а потому и победит. Предположим, что разрыв между командами составит 1−2 шайбы.

«Локомотив» — «Салават Юлаев»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 6.09.2018, 19:30 Локомотив - Салават Юлаев -

Интрига: подопечные Николая Цулыгина проявили характер, вырвав победу у «Северстали» за 23 секунды до конца основного времени, и теперь отправляются в Ярославль, чтобы дать бой «Локомотиву». Ярославцы отвели душу на «Сибири» за разгромное поражение от «Авангарда», но каково сейчас их реальное состояние, сказать трудно — слишком пока что нестабильны результаты команды Дмитрия Квартальнова. Важный момент для хозяев состоит в том, что Александр Салак, отыгравший на ноль в матче против своей бывшей команды из Новосибирска, почувствовал уверенность в себе, которая могла пошатнуться после крупного поражения от «Авангарда».

Прогноз: «Салават» на данный момент смотрится более целостным коллективом, и поэтому победит. Предположим, что это может случиться вне основного времени. Три победы в гостях на старте сезона — слишком круто для уфимцев, но они никогда особо не прислушивались к мнениям со стороны.

«Динамо» (Москва) — «Сибирь»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 6.09.2018, 19:30 ХК Динамо - Сибирь -

Интрига: обстановку, сложившуюся внутри и вне московского клуба, здоровой не назовёшь. Назревает тренерская отставка Владимира Воробьёва, и руководство бело-голубых, как говорят в кулуарах, ведёт переговоры с Владимиром Крикуновым. Сам же Воробьёв, похоже, не понимает, как выправить ситуацию. Отсюда — разговоры о возможном конфликте в тренерском штабе команды. Ждать, пока ситуация выправится сама собой, никто не намерен, результат нужно показывать здесь и сейчас, тем более, что летом в «Динамо» собрался приличный состав, с которым нужно решать серьёзные задачи.

Впрочем, «Сибирь» после разгрома в Ярославле, тоже находится не в лучшем эмоциональном состоянии. Добавим к этому ещё обидное поражение в Череповце, когда сибиряки не сумели удержать победный счёт в игре с «Северсталью» — и получим разозлённую новосибирскую команду, жаждущую набрать свои первые очки в чемпионате.

Прогноз: «Динамо» сейчас находится в разобранном состоянии, поэтому у «Сибири» будут все шансы на победу. И она ими воспользуется.

«Северсталь» — «Авангард»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 6.09.2018, 19:30 Северсталь - Авангард -

Интрига: в Череповце между собой встретятся команды, которые пока что удивляют едва ли не приятнее всех остальных коллективов. «Авангард» прошёлся катком по «Локомотиву» и московскому «Динамо», обыграв их с суммарным счётом 9:1, а хозяева показали крайне симпатичную игру в матчах с «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью». Из последних новостей из стана команд стоит отметить подписание «Авангардом» канадского защитника Коди Франсона, который провёл в своей карьере более 500 матчей в НХЛ. Оба коллектива сейчас находятся в прекрасной форме, так что на домашней площадке подопечных Александра Гулявцева мы вправе ожидать крайне интересной и захватывающей игры.