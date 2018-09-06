«Автомобилист» одержал третью победу на старте КХЛ, обыграв «Слован»
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» в овертайме обыграли братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» в овертайме обыграли братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (7-я минута), Георгий Белоусов (25) и Анатолий Голышев (65). Авторами голов у словацкой команды стали Михал Серсен (13) и Джефф Таффе (60).
В следующем матче 9 сентября «Автомобилист», одержавший три победы подряд на старте «регулярки», примет владивостокский «Адмирал», а «Слован» в этот же день на своем льду сыграет с ярославским «Локомотивом».
|Автомобилист
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3:2 ОТ
(1:1, 1:0, 0:1)
|Слован
|Андрей Мартемьянов
|Владимир Орсаг
|Якуб Коварж
|Якуб Штепанек 58:35 (Я. Штепанек 59:11)
|1-й период
|06:46
|Стефан Да Коста (Н. Доус)
|10:44
|Ефим Гуркин
|Михал Серсен (А. Лишка, К. Чипчура)
|12:49
|13:21
|Александр Кучерявенко
|Адам Лишка
|15:22
|2-й период
|24:34
|Георгий Белоусов (Ф. Паре)
|Михал Ржепик
|30:41
|Михал Серсен
|34:44
|39:46
|Найджел Доус
|3-й период
|55:53
|Илья Крикунов
|Джефф Тэйфф (М. Серсен, Ч. Рау)
|59:11
|Овертайм
|63:28
|64:59
|Анатолий Голышев (Н. Доус, И. Вишневский)
|64:59
|8
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)