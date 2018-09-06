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19:54 (мск), источник: Р-Спорт

«Автомобилист» одержал третью победу на старте КХЛ, обыграв «Слован»

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» в овертайме обыграли братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (7-я минута), Георгий Белоусов (25) и Анатолий Голышев (65). Авторами голов у словацкой команды стали Михал Серсен (13) и Джефф Таффе (60).

В следующем матче 9 сентября «Автомобилист», одержавший три победы подряд на старте «регулярки», примет владивостокский «Адмирал», а «Слован» в этот же день на своем льду сыграет с ярославским «Локомотивом».

Автомобилист 3:2 ОТ
(1:1, 1:0, 0:1)
Слован
6.09.2018, 17:00 Зрители: 4562 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Владимир Орсаг
Вратари
Якуб Коварж Якуб Штепанек 58:35 (Я. Штепанек 59:11)
1-й период
06:46 Стефан Да Коста (Н. Доус)
10:44 Ефим Гуркин
Михал Серсен (А. Лишка, К. Чипчура) 12:49
13:21 Александр Кучерявенко
Адам Лишка 15:22
2-й период
24:34 Георгий Белоусов (Ф. Паре)
Михал Ржепик 30:41
Михал Серсен 34:44
39:46 Найджел Доус
3-й период
55:53 Илья Крикунов
Джефф Тэйфф (М. Серсен, Ч. Рау) 59:11
Овертайм
63:28
64:59 Анатолий Голышев (Н. Доус, И. Вишневский)
64:59
Статистика
8 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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