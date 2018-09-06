«Автомобилист» одержал третью победу на старте КХЛ, обыграв «Слован»

Встреча, состоявшаяся в четверг в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (7-я минута), Георгий Белоусов (25) и Анатолий Голышев (65). Авторами голов у словацкой команды стали Михал Серсен (13) и Джефф Таффе (60).

В следующем матче 9 сентября «Автомобилист», одержавший три победы подряд на старте «регулярки», примет владивостокский «Адмирал», а «Слован» в этот же день на своем льду сыграет с ярославским «Локомотивом».