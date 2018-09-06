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21:10 (мск), источник: Р-Спорт

Капитан московского «Динамо» Никулин вошел в историю КХЛ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Капитан московского «Динамо» Илья Никулин стал третьим защитником в истории КХЛ, забросившим 100 шайб.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» в четверг проводит в Москве матч регулярного чемпионата КХЛ против новосибирской «Сибири».

Никулин отметился голом на 30-й минуте, сделав счет 4:3 в пользу «Динамо». Защитник забросил 27-ю шайбу за «Динамо» в КХЛ, еще 73 гола Никулин забил за казанский «Ак Барс».

Ранее отметку в 100 шайб из защитников в КХЛ преодолели только Кевин Даллмэн (137) и Денис Куляш (106).

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