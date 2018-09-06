Капитан московского «Динамо» Никулин вошел в историю КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» в четверг проводит в Москве матч регулярного чемпионата КХЛ против новосибирской «Сибири».

Никулин отметился голом на 30-й минуте, сделав счет 4:3 в пользу «Динамо». Защитник забросил 27-ю шайбу за «Динамо» в КХЛ, еще 73 гола Никулин забил за казанский «Ак Барс».