Капитан московского «Динамо» Никулин вошел в историю КХЛ
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Капитан московского «Динамо» Илья Никулин стал третьим защитником в истории КХЛ, забросившим 100 шайб.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Капитан московского «Динамо» Илья Никулин стал третьим защитником в истории КХЛ, забросившим 100 шайб.
«Динамо» в четверг проводит в Москве матч регулярного чемпионата КХЛ против новосибирской «Сибири».
Никулин отметился голом на 30-й минуте, сделав счет 4:3 в пользу «Динамо». Защитник забросил 27-ю шайбу за «Динамо» в КХЛ, еще 73 гола Никулин забил за казанский «Ак Барс».
Ранее отметку в 100 шайб из защитников в КХЛ преодолели только Кевин Даллмэн (137) и Денис Куляш (106).