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6 сентября, источник: ТАСС

Московское «Динамо» обыграло «Сибирь», одержав первую победу в сезоне-2018/19

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло «Сибирь» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев шайбы забросили Вадим Шипачев (17-я и 46-я минуты), Микс Индрашис (25), Дмитрий Кагарлицкий (29), Илья Никулин (30) и Максим Афиногенов (38), у гостей — Никита Михайлов (2), Олег Пиганович (12), Александр Шаров (24).

Для капитана бело-голубых Никулина эта шайба стала сотой. Ранее этой отметки в КХЛ достигли канадец Кевин Даллмэн (137) и россиянин Денис Куляш (106).

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Динамовцы одержали первую победу в сезоне-2018/19. Ранее они проиграли на своем льду уфимскому «Салавату Юлавеву» (2:3 ОТ) и омскому «Авангарду» (1:5). Новосибирский клуб не набрал в нынешнем сезоне ни одного очка, проиграв во всех трех гостевых встречах.

В следующем матче бело-голубые 8 сентября примут ЦСКА, «Сибирь» в этом же день сыграет в гостях с рижским «Динамо».

В других играх дня ярославский «Локомотив» дома обыграл уфимский «Салават Юлаев» (4:2), череповецкая «Сверстать» на своей площадке уступила омскому «Авангарду» (1:4), который набрал максимум очков в трех стартовых играх — 6.

ХК Динамо 6:3
(1:2, 4:1, 1:0)
Сибирь
6.09.2018, 19:30 Зрители: 4116 Регулярный чемпионат Арена "Мегаспорт"
Главные тренеры
Владимир Воробьев Владимир Юрзинов
Вратари
Иван Бочаров 29:30 (И. Бочаров 29:46) Дэнни Тэйлор
1-й период
Никита Михайлов (С. Барбашев, Д.Ан. Лукин) 01:49
09:55 Виталий Меньшиков
Олег Пиганович (Э. Лисин, Е. Дугин) 11:37
Дмитрий Лукин 15:59
16:15 Вадим Шипачев (Д. Кагарлицкий, Ю. Хиетанен)
2-й период
21:57 Дмитрий Вишневский
22:01 Илья Никулин
Александр Шаров (Э. Лисин, О. Пиганович) 23:58
24:38 Микс Индрашис (И. Никулин, А. Прибыльский)
Никита Михайлов 25:37
Максим Игнатович 27:56
28:40 Юусо Хиетанен (Д. Кагарлицкий, Дан. Тарасов)
29:46 Илья Никулин (В. Шипачев)
32:25 Дмитрий Вишневский
34:55 Патрик Закриссон
37:30 Максим Афиногенов (М. Койвисто, Ю. Хиетанен)
Максим Игнатович 38:22
3-й период
Кори Эммертон 45:03
46:00 Даниил Тарасов (В. Шипачев, Д. Кагарлицкий)
46:56 Виталий Меньшиков
Сергей Барбашев 46:56
Владислав Наумов 46:56
Кори Эммертон 47:36
55:50 Максим Афиногенов
57:12 Микс Индрашис
Статистика
16 Штрафное время 16
7 Игра в большинстве 7
3 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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