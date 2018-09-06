Московское «Динамо» обыграло «Сибирь», одержав первую победу в сезоне-2018/19
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло «Сибирь» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло «Сибирь» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Вадим Шипачев (17-я и 46-я минуты), Микс Индрашис (25), Дмитрий Кагарлицкий (29), Илья Никулин (30) и Максим Афиногенов (38), у гостей — Никита Михайлов (2), Олег Пиганович (12), Александр Шаров (24).
Для капитана
Динамовцы одержали первую победу в сезоне-2018/19. Ранее они проиграли на своем льду уфимскому «Салавату Юлавеву» (2:3 ОТ) и омскому «Авангарду» (1:5). Новосибирский клуб не набрал в нынешнем сезоне ни одного очка, проиграв во всех трех гостевых встречах.
В следующем матче
В других играх дня ярославский «Локомотив» дома обыграл уфимский «Салават Юлаев» (4:2), череповецкая «Сверстать» на своей площадке уступила омскому «Авангарду» (1:4), который набрал максимум очков в трех стартовых играх — 6.
|Владимир Воробьев
|Владимир Юрзинов
|Иван Бочаров 29:30 (И. Бочаров 29:46)
|Дэнни Тэйлор
|1-й период
|Никита Михайлов (С. Барбашев, Д.Ан. Лукин)
|01:49
|09:55
|Виталий Меньшиков
|Олег Пиганович (Э. Лисин, Е. Дугин)
|11:37
|Дмитрий Лукин
|15:59
|16:15
|Вадим Шипачев (Д. Кагарлицкий, Ю. Хиетанен)
|2-й период
|21:57
|Дмитрий Вишневский
|22:01
|Илья Никулин
|Александр Шаров (Э. Лисин, О. Пиганович)
|23:58
|24:38
|Микс Индрашис (И. Никулин, А. Прибыльский)
|Никита Михайлов
|25:37
|Максим Игнатович
|27:56
|28:40
|Юусо Хиетанен (Д. Кагарлицкий, Дан. Тарасов)
|29:46
|Илья Никулин (В. Шипачев)
|32:25
|Дмитрий Вишневский
|34:55
|Патрик Закриссон
|37:30
|Максим Афиногенов (М. Койвисто, Ю. Хиетанен)
|Максим Игнатович
|38:22
|3-й период
|Кори Эммертон
|45:03
|46:00
|Даниил Тарасов (В. Шипачев, Д. Кагарлицкий)
|46:56
|Виталий Меньшиков
|Сергей Барбашев
|46:56
|Владислав Наумов
|46:56
|Кори Эммертон
|47:36
|55:50
|Максим Афиногенов
|57:12
|Микс Индрашис
|16
|Штрафное время
|16
|7
|Игра в большинстве
|7
|3
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Юдаков (Москва, Россия)