Московское «Динамо» обыграло «Сибирь», одержав первую победу в сезоне-2018/19

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В составе хозяев шайбы забросили Вадим Шипачев (17-я и 46-я минуты), Микс Индрашис (25), Дмитрий Кагарлицкий (29), Илья Никулин (30) и Максим Афиногенов (38), у гостей — Никита Михайлов (2), Олег Пиганович (12), Александр Шаров (24).

Для капитана бело-голубых Никулина эта шайба стала сотой. Ранее этой отметки в КХЛ достигли канадец Кевин Даллмэн (137) и россиянин Денис Куляш (106).

Динамовцы одержали первую победу в сезоне-2018/19. Ранее они проиграли на своем льду уфимскому «Салавату Юлавеву» (2:3 ОТ) и омскому «Авангарду» (1:5). Новосибирский клуб не набрал в нынешнем сезоне ни одного очка, проиграв во всех трех гостевых встречах.

В следующем матче бело-голубые 8 сентября примут ЦСКА, «Сибирь» в этом же день сыграет в гостях с рижским «Динамо».