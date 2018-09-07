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09:58 (мск), источник: Vesti.kz

Матч между «Барысом» и «Ак Барсом» начнется с минуты молчания

Впервые за семь лет в Континентальной хоккейной лиге 7 сентября состоятся матчи, сообщает «Шайба.kz».

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Сегодня 12 команд выйдут на лед со специальными нашивками на игровых свитерах в память о команде «Локомотив», погибшей в этот день в авиакатастрофе в 2011 году.

Встреча между казанским «Ак Барсом» и астанинским «Барысом», которая пройдет в столице Татарстана, начнется с минуты молчания. На трибунах будет выделен сектор памяти.

Напомним, по времени Астаны начало встречи в 22:00.

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