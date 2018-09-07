Матч между «Барысом» и «Ак Барсом» начнется с минуты молчания
Впервые за семь лет в Континентальной хоккейной лиге 7 сентября состоятся матчи, сообщает «Шайба.kz».
Впервые за семь лет в Континентальной хоккейной лиге 7 сентября состоятся матчи, сообщает «Шайба.kz».
Сегодня 12 команд выйдут на лед со специальными нашивками на игровых свитерах в память о команде «Локомотив», погибшей в этот день в авиакатастрофе в 2011 году.
Встреча между казанским «Ак Барсом» и астанинским «Барысом», которая пройдет в столице Татарстана, начнется с минуты молчания. На трибунах будет выделен сектор памяти.
Напомним, по времени Астаны начало встречи в 22:00.