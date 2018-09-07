Каменский: КХЛ делает все, чтобы болельщики не забывали про трагедию «Локомотива»

Источник: РИА "Новости"

Ранее пресс-служба КХЛ объявила, что перед каждым из шести матчей, которые пройдут в пятницу, состоится минута молчания. Все команды выйдут со специальными нашивками на свитерах в память о трагедии, также перед началом всех встреч будет показан видеоролик, посвященный «Локомотиву».

Клубы, принимающие матчи в пятницу, выделят на трибунах сектор памяти, где будут разложены 44 шарфа «Локомотива». Именно столько человек погибло 7 сентября 2011 года. На аренах, где пройдут игры, будут оборудованы специальные мемориальные зоны, болельщики смогут почтить памяти команды и возложить цветы. До 2018 года 7 сентября матчи КХЛ не проводились.

«Матчи, которые пройдут в этот день, начнутся с минуты молчания. Это лишний раз напомнит болельщикам о той трагедии, о которой мы должны помнить, — сказал Каменский. — Этот день может уже забываться болельщиками, теми людьми, которые не имеют отношения к хоккею, а те, кто в хоккее, об этом никогда не забудут. Есть молодые болельщики, они тоже должны об этом знать и помнить».

Самолет Як-42 с командой потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна. В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе игроки основного состава хоккейной команды «Локомотив» и тренерский штаб. Команда летела в Минск на свой первый матч в рамках чемпионата КХЛ сезона-2011/12. Выжил только бортинженер Александр Сизов.