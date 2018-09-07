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11:39 (мск), источник: ТАСС

Каменский: КХЛ делает все, чтобы болельщики не забывали про трагедию «Локомотива»

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Мероприятия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), посвященные памяти погибших в авиакатастрофе семь лет назад игроков, тренеров и персонала ярославского «Локомотива», служат для того, чтобы болельщики не забывали об этой трагедии. Об этом ТАСС сказал олимпийский чемпион, член совета директоров лиги Валерий Каменский.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее пресс-служба КХЛ объявила, что перед каждым из шести матчей, которые пройдут в пятницу, состоится минута молчания. Все команды выйдут со специальными нашивками на свитерах в память о трагедии, также перед началом всех встреч будет показан видеоролик, посвященный «Локомотиву».

Клубы, принимающие матчи в пятницу, выделят на трибунах сектор памяти, где будут разложены 44 шарфа «Локомотива». Именно столько человек погибло 7 сентября 2011 года. На аренах, где пройдут игры, будут оборудованы специальные мемориальные зоны, болельщики смогут почтить памяти команды и возложить цветы. До 2018 года 7 сентября матчи КХЛ не проводились.

«Матчи, которые пройдут в этот день, начнутся с минуты молчания. Это лишний раз напомнит болельщикам о той трагедии, о которой мы должны помнить, — сказал Каменский. — Этот день может уже забываться болельщиками, теми людьми, которые не имеют отношения к хоккею, а те, кто в хоккее, об этом никогда не забудут. Есть молодые болельщики, они тоже должны об этом знать и помнить».

Самолет Як-42 с командой потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна. В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе игроки основного состава хоккейной команды «Локомотив» и тренерский штаб. Команда летела в Минск на свой первый матч в рамках чемпионата КХЛ сезона-2011/12. Выжил только бортинженер Александр Сизов.

Решением совета директоров в этот день «Локомотив» игры не проводит. Клуб по традиции организует для родных и близких погибших поминальные мероприятия и богослужения. Будут возложены цветы к мемориалу команды на Леонтьевском кладбище и к памятнику «Хоккейное братство», расположенному у «Арены-2000», где команда проводит свои домашние матчи. Мемориальные мероприятия пройдут и в поселке Туношна.

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