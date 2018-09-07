Третьяк и Фетисов вышли из состава совета директоров КХЛ

«Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов в связи с ограничениями, установленными законодательством для депутатов Госдумы, не вправе находиться в составе коммерческой организации, — сообщили в пресс-службе. — Вместо них в совет директоров вошли старший вице-президент “Норильского никеля” Сергей Батехин и исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов».