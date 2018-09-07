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14:41 (мск), источник: ТАСС

Третьяк и Фетисов вышли из состава совета директоров КХЛ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов вышли из состава совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов в связи с ограничениями, установленными законодательством для депутатов Госдумы, не вправе находиться в составе коммерческой организации, — сообщили в пресс-службе. — Вместо них в совет директоров вошли старший вице-президент “Норильского никеля” Сергей Батехин и исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов».

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Решение было принято общим собранием участников ООО КХЛ. Собрание утвердило новый состав совета директоров, председателем которого единогласно переизбран президент СКА Геннадий Тимченко.

В новый совет директоров вошли президент и председатель правления КХЛ Дмитрий Чернышенко, вице-президент по развитию лиги Валерий Каменский, главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, член правления лиги, вице-президент по хоккейной деятельности и председатель правления магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин, президент ЦСКА Игорь Есмантович, вице-президент «Транснефти» Борис Король, генеральный менеджер «Йокерита» Ярри Курри, президент «Ак Барса» Наиль Маганов, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, директор департамента спорта высших достижений Минспорта РФ Алексей Морозов, президент магнитогорского «Металлурга» Виктор Рашников, председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, первый вице-президент ФХР, заместитель председателя правления КХЛ и заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг, председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис, член правления КХЛ и генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский, глава МВД Белоруссии, председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич.

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