За 5 минут раскуплены билеты на первый домашний матч «Сибири»

Источник: VN.ru

11 сентября новосибирская «Сибирь» проведет свой первый домашний матч 11 же сезона Континентальной хоккейной лиги. В этот день команда померится мастерством с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, основательно укрепившимся в межсезонье. Болельщики разобрали все билеты на матч, поступившие в онлайн-продажу всего за пять минут.

Далеко не все желающие, надо сказать, смогли осуществить задуманное. Многие элементарно не успели: счет при попытке бронирования заказа шел на секунды. Кто-то жаловался в соцсетях на некорректную работу сайта из-за перегрузок.

Впрочем, через сайт продавалась только половина всех квитков (порядка 3700 штук), остальные распространяются классическим способом — через кассу. Ажиотаж вокруг дебютной игры в Новосибирске настолько велик, что люди начинают занимать очередь у касс накануне старта продаж. Во избежание давки и неразберихи энтузиасты раздают пришедшим самодельные талоны с номером очереди. Стоимость билетов на домашние игры «Сибири» варьируется от 350 до 850 рулей.