За 5 минут раскуплены билеты на первый домашний матч «Сибири»

11 сентября новосибирская «Сибирь» проведет свой первый домашний матч 11 же сезона Континентальной хоккейной лиги. В этот день команда померится мастерством с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, основательно укрепившимся в межсезонье. Болельщики разобрали все билеты на матч, поступившие в онлайн-продажу всего за пять минут.
Далеко не все желающие, надо сказать, смогли осуществить задуманное. Многие элементарно не успели: счет при попытке бронирования заказа шел на секунды. Кто-то жаловался в соцсетях на некорректную работу сайта из-за перегрузок.
Впрочем, через сайт продавалась только половина всех квитков (порядка 3700 штук), остальные распространяются классическим способом — через кассу. Ажиотаж вокруг дебютной игры в Новосибирске настолько велик, что люди начинают занимать очередь у касс накануне старта продаж. Во избежание давки и неразберихи энтузиасты раздают пришедшим самодельные талоны с номером очереди. Стоимость билетов на домашние игры «Сибири» варьируется от 350 до 850 рулей.
Отметим, что «Сибирь» начала регулярный чемпионат из рук вон плохо — с трех выездных поражений с общей разницей в «-9» шайб. Подопечные Владимира Юрзинова проиграли поочередно череповецкой «Северстали» (2:3), ярославскому «Локомотиву» (0:5) и московскому «Динамо» (3:6). Команда с нулем очков замыкает турнирную таблицу КХЛ. Однако местные болельщики, тем не менее, не теряют оптимизма и ждут не дождутся открытия хоккейного сезона в Новосибирске.