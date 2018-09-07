КХЛ ведет переговоры об участии в чемпионате французских клубов

«Я уже много раз говорил, что у нас в переговорах несколько клубов, и как только будет стадия, когда мы сможем рассматривать официальные заявки и анализировать финансовые документы, тогда можно будет о чем-то говорить. Пока идет только проработка, в том числе и с участием французских клубов, предположительно, из Парижа с ареной “Берси” и, может быть, Марселя», — сказал Чернышенко.