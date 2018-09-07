КХЛ ведет переговоры об участии в чемпионате французских клубов

Ранее Чернышенко говорил об интересе КХЛ к клубам из Швейцарии, Австрии, Германии, Франции и Швеции.
В октябре и ноябре в Вене и Цюрихе пройдут вынесенные матчи лиги. В КХЛ на данный момент играет шесть иностранных клубов.
«Я уже много раз говорил, что у нас в переговорах несколько клубов, и как только будет стадия, когда мы сможем рассматривать официальные заявки и анализировать финансовые документы, тогда можно будет о чем-то говорить. Пока идет только проработка, в том числе и с участием французских клубов, предположительно, из Парижа с ареной “Берси” и, может быть, Марселя», — сказал Чернышенко.
Президент лиги отметил, что все иностранные клубы играют в КХЛ за свои деньги. «По поводу количества клубов в КХЛ — целевой показатель стратегии я намерен выполнять, а там уже дальше посмотрим, какие решения примет совет директоров», — отметил он.
Согласно стратегии развития лиги с 2017 по 2023 годы, к 2023 году в КХЛ должно остаться 24 клуба. В нынешнем сезоне КХЛ выступают 25 клубов.