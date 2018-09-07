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15:24 (мск), источник: ТАСС

КХЛ ведет переговоры об участии в чемпионате французских клубов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ведет переговоры об участии французских клубов в чемпионате. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

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Ранее Чернышенко говорил об интересе КХЛ к клубам из Швейцарии, Австрии, Германии, Франции и Швеции.

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В октябре и ноябре в Вене и Цюрихе пройдут вынесенные матчи лиги. В КХЛ на данный момент играет шесть иностранных клубов.

«Я уже много раз говорил, что у нас в переговорах несколько клубов, и как только будет стадия, когда мы сможем рассматривать официальные заявки и анализировать финансовые документы, тогда можно будет о чем-то говорить. Пока идет только проработка, в том числе и с участием французских клубов, предположительно, из Парижа с ареной “Берси” и, может быть, Марселя», — сказал Чернышенко.

Президент лиги отметил, что все иностранные клубы играют в КХЛ за свои деньги. «По поводу количества клубов в КХЛ — целевой показатель стратегии я намерен выполнять, а там уже дальше посмотрим, какие решения примет совет директоров», — отметил он.

Согласно стратегии развития лиги с 2017 по 2023 годы, к 2023 году в КХЛ должно остаться 24 клуба. В нынешнем сезоне КХЛ выступают 25 клубов.

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