КХЛ перенесла девять матчей регулярного сезона из-за переезда «Авангарда» в Балашиху

«Авангард» вынужден будет проводить домашние матчи предстоящего сезона в Подмосковье в связи с проблемами, обнаруженными при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем «Арены-Омск».

Были перенесены следующие встречи: «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Москва) с 29 на 31 октября; «Адмирал» (Владивосток) — «Куньлунь» (Пекин) с 6 ноября на 6 февраля; «Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Москва) с 12 ноября на 29 октября; «Сибирь» (Новосибирск) — «Амур» (Хабаровск) с 14 на 16 ноября; «Авангард» — «Куньлунь» с 14 на 5 ноября; «Барыс» (Астана) — «Динамо» (Москва) с 14 на 16 ноября; «Авангард» — «Динамо» (Москва) с 16 на 14 ноября; «Барыс» — «Амур» с 16 на 14 ноября.