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14:45 (мск), источник: Комсомольская правда

«Авангард» почтил память игроков «Локомотива», разбившихся на самолете 7 лет назад

Одним из погибших хоккеистов был омич Александр Вьюхин.

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Источник: Комсомольская правда

На официальном сайте «Авангарда» вспомнили о трагическом событии, которое случилось 7 сентября 2011 года. В тот день разбился самолет с полным составом хоккейной команды «Локомотив» на борту. В авиакатастрофе не выжил никто. Среди погибших оказался и омич, вратарь Александр Вьюхин, которого похоронили в нашем городе.

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— Есть такие события, о которых тяжело вспоминать и для которых не подобрать правильных слов. Но мы помним и рассказываем о них, потому что они оставили глубокую, незаживающую рану в истории лиги и в наших сердцах, — говорится в сообщении. — 7 сентября. 7 лет прошло с того момента, как страшное известие о крушении самолета с «Локомотивом» на борту облетело все хоккейные и нехоккейные города. 7 лет прошло с того момента, как мы потеряли целую команду — в один миг. 7 лет… В это так сложно поверить. Мы помним о вас, ребята. Мы помним о Саше Вьюхине, мы помним о «Локомотиве», мы помним о яровславских болельщиках, которые осиротели — как и весь хоккейный мир. Помним и будем помнить — и 7 лет, и 10, и 100. Жизнь продолжается, и мы будем делать то, что сохранит память о вас бесконечно долго — мы будем играть в хоккей.

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