«Авангард» почтил память игроков «Локомотива», разбившихся на самолете 7 лет назад

— Есть такие события, о которых тяжело вспоминать и для которых не подобрать правильных слов. Но мы помним и рассказываем о них, потому что они оставили глубокую, незаживающую рану в истории лиги и в наших сердцах, — говорится в сообщении. — 7 сентября. 7 лет прошло с того момента, как страшное известие о крушении самолета с «Локомотивом» на борту облетело все хоккейные и нехоккейные города. 7 лет прошло с того момента, как мы потеряли целую команду — в один миг. 7 лет… В это так сложно поверить. Мы помним о вас, ребята. Мы помним о Саше Вьюхине, мы помним о «Локомотиве», мы помним о яровславских болельщиках, которые осиротели — как и весь хоккейный мир. Помним и будем помнить — и 7 лет, и 10, и 100. Жизнь продолжается, и мы будем делать то, что сохранит память о вас бесконечно долго — мы будем играть в хоккей.