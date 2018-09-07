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15:43 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» получит от КХЛ почти 46 млн рублей за прошедший сезон

ТАСС, 7 сентября. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил распределение доходов между клубами, полученных от продажи телевизионных прав в прошедшем сезоне. Данные опубликованы на официальном сайте лиги.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам прошедшего сезона КХЛ выплатит клубам около 400 млн рублей. Впервые лига начала распределять доходы от телевизионных прав между командами в сезоне-2014/15. Тогда общая сумма выплат составила 114 млн рублей, в сезоне-2015/16 — 243 млн рублей, а в сезоне-2016/17 — 350 млн рублей.

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Больше всех от КХЛ получил действующий обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» — 45 млн 910 тыс. рублей. Санкт-петербургский СКА, который победил в регулярном чемпионате, заработал 38 млн 39 тыс. рублей, московский ЦСКА — 29 млн 451 тыс. рублей.

Меньше всего денег от лиги получили ханты-мансийская «Югра» (7,6 млн), подмосковный «Витязь (7,9 млн) и пекинский «Куньлунь» (7,9 млн). «Югра» летом решением совета директоров была исключена из лиги на основании результатов спортивно-экономического рейтинга. Также лигу покинула тольяттинская «Лада», получившая от КХЛ за прошлый сезон 8,7 млн рублей.

«В основу распределения заложен принцип посещаемости матчей клубов в регулярном чемпионате», — объясняется принцип распределения доходов в сообщении на сайте КХЛ.

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