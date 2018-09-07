Сколько КХЛ заплатила «Барысу» за прошлый сезон КХЛ

Между участниками сезона 2017/18 распределено 404,4 миллионов рублей. В основу распределения заложен принцип посещаемости.

За продажу телеправ «Барыс» получит 7 миллионов 304 тысячи 480 рублей (39 миллионов 537 тысяч 806 тенге), а за посещаемость — 1 миллион 675 тысяч 119 рублей (9 миллионов 67 тысяч 110 тенге). Общая сумма выплат составит 8 миллионов 979 тысяч 599 рублей (48 миллионов 621 тысяча 793 тенге).

Меньше «Барыса» по сумме выплат получат только «Адмирал», «Витязь», «Куньлунь» и исключенные из лиги «Лада» и «Югра». Лидером КХЛ по призовым стал «Ак Барс» — обладателю Кубка Гагарина будет перечислено 45 миллионов 909 тысяч 832 рублей.