Сколько КХЛ заплатила «Барысу» за прошлый сезон КХЛ
Совет директоров КХЛ утвердил суммы выплат за доход лиги от продажи
Совет директоров КХЛ утвердил суммы выплат за доход лиги от продажи
Между участниками сезона 2017/18 распределено 404,4 миллионов рублей. В основу распределения заложен принцип посещаемости.
За продажу телеправ «Барыс» получит 7 миллионов 304 тысячи 480 рублей (39 миллионов 537 тысяч 806 тенге), а за посещаемость — 1 миллион 675 тысяч 119 рублей (9 миллионов 67 тысяч 110 тенге). Общая сумма выплат составит 8 миллионов 979 тысяч 599 рублей (48 миллионов 621 тысяча 793 тенге).
Меньше «Барыса» по сумме выплат получат только «Адмирал», «Витязь», «Куньлунь» и исключенные из лиги «Лада» и «Югра». Лидером КХЛ по призовым стал «Ак Барс» — обладателю Кубка Гагарина будет перечислено 45 миллионов 909 тысяч 832 рублей.
Добавим, что в новом сезоне КХЛ «Барыс» стартовал с гостевой победы над «Нефтехимиком» — 6:1, а сегодня, 7 сентября, казахстанский клуб в Казани сыграет с «Ак Барсом» — игра начнется в 22:00 по Астане.