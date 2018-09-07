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22:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» пропустил три шайбы за пять минут и потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ

Хоккеисты «Барыса» проиграли «Ак Барсу» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила в Казани и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Прошедший матч начался с минуты молчания в память о 44 погибших в авиакатастрофе «Локомотива» — трагедия случилась 7 сентября 2011 года. Впервые за последние семь лет в этот день проводились матчи КХЛ — клубы играли со специальными нашивками.

Счет в прошедшем матче открыли хоккеисты «Барыса». На 13-й минуте свою первую шайбу в КХЛ забросил 22-летний нападающий сборной Казахстана Алихан Асетов, для которого эта игра была третьей в лиге.

Удержать преимущество «Барыс» не смог. Во втором периоде «Ак Барс» за пять минут забросил три шайбы. На 34-й минуте у победителя Кубка Гагарина отличился Пол Постма, а на 39-й за 16 секунд забили Андрей Марков и Рафаэль Батыршин.

В третьем периоде «Барыс» пытался отыграться, но смог лишь сократить счет — на 49-й минуте забил Кевин Даллмэн. В концовке казахстанский клуб выпустил шестого полевого игрока вместе голкипера Хенрика Карлссона, однако пропустил в пустые ворота от Антона Ландера. Несмотря на это «Барыс» не сдался, и за 33 секунды до сирены Даррен Диц забросил третью шайбу астанинцев, но спасти игру уже не удалось.

Для «Барыса» это поражение стало первым в новом сезоне КХЛ. В стартовом матче «регулярки» астанинский клуб в гостях разгромил «Нефтехимик» — 6:1.

Ак Барс 4:3
(0:1, 3:0, 1:2)
Барыс
7.09.2018, 19:00 Зрители: 5992 Регулярный чемпионат "Татнефть-Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Андрей Скабелка
Вратари
Александр Шарыченков Хенрик Карлссон 58:42 (Х. Карлссон 58:51-59:38)
1-й период
Алихан Асетов 12:22
Никита Михайлис 17:27
2-й период
26:22 Андрей Педан
33:41 Пол Постма (Д. Зарипов, С. Галиев)
Кертис Валк 36:10
38:20 Андрей Марков (И. Секач, А. Ландер)
38:36 Рафаэль Батыршин (А. Потапов, А. Лукоянов)
39:36 Джастин Азеведо
3-й период
42:29 Станислав Галиев
42:29 Станислав Галиев
Кевин Даллмэн 48:40
49:26 Роман Абросимов
54:56 Алексей Потапов
58:51 п.в. Антон Ландер (А. Педан)
Даррен Дитц (Р. Старченко, М. Фраттин) 59:27
Статистика
20 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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"Барыс" пропустил три шайбы за пять минут и потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ
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