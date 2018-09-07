«Барыс» пропустил три шайбы за пять минут и потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ

Игра проходила в Казани и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Прошедший матч начался с минуты молчания в память о 44 погибших в авиакатастрофе «Локомотива» — трагедия случилась 7 сентября 2011 года. Впервые за последние семь лет в этот день проводились матчи КХЛ — клубы играли со специальными нашивками.

Счет в прошедшем матче открыли хоккеисты «Барыса». На 13-й минуте свою первую шайбу в КХЛ забросил 22-летний нападающий сборной Казахстана Алихан Асетов, для которого эта игра была третьей в лиге.

Удержать преимущество «Барыс» не смог. Во втором периоде «Ак Барс» за пять минут забросил три шайбы. На 34-й минуте у победителя Кубка Гагарина отличился Пол Постма, а на 39-й за 16 секунд забили Андрей Марков и Рафаэль Батыршин.

В третьем периоде «Барыс» пытался отыграться, но смог лишь сократить счет — на 49-й минуте забил Кевин Даллмэн. В концовке казахстанский клуб выпустил шестого полевого игрока вместе голкипера Хенрика Карлссона, однако пропустил в пустые ворота от Антона Ландера. Несмотря на это «Барыс» не сдался, и за 33 секунды до сирены Даррен Диц забросил третью шайбу астанинцев, но спасти игру уже не удалось.