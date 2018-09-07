«Барыс» пропустил три шайбы за пять минут и потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Ак Барсу» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» проиграли «Ак Барсу» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Казани и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
Прошедший матч начался с минуты молчания в память о 44 погибших в авиакатастрофе «Локомотива» — трагедия случилась 7 сентября 2011 года. Впервые за последние семь лет в этот день проводились матчи КХЛ — клубы играли со специальными нашивками.
Счет в прошедшем матче открыли хоккеисты «Барыса». На 13-й минуте свою первую шайбу в КХЛ забросил 22-летний нападающий сборной Казахстана Алихан Асетов, для которого эта игра была третьей в лиге.
Удержать преимущество «Барыс» не смог. Во втором периоде «Ак Барс» за пять минут забросил три шайбы. На 34-й минуте у победителя Кубка Гагарина отличился Пол Постма, а на 39-й за 16 секунд забили Андрей Марков и Рафаэль Батыршин.
В третьем периоде «Барыс» пытался отыграться, но смог лишь сократить счет — на 49-й минуте забил Кевин Даллмэн. В концовке казахстанский клуб выпустил шестого полевого игрока вместе голкипера Хенрика Карлссона, однако пропустил в пустые ворота от Антона Ландера. Несмотря на это «Барыс» не сдался, и за 33 секунды до сирены Даррен Диц забросил третью шайбу астанинцев, но спасти игру уже не удалось.
Для «Барыса» это поражение стало первым в новом сезоне КХЛ. В стартовом матче «регулярки» астанинский клуб в гостях разгромил «Нефтехимик» — 6:1.
|Зинэтула Билялетдинов
|Андрей Скабелка
|Александр Шарыченков
|Хенрик Карлссон 58:42 (Х. Карлссон 58:51-59:38)
|1-й период
|Алихан Асетов
|12:22
|Никита Михайлис
|17:27
|2-й период
|26:22
|Андрей Педан
|33:41
|Пол Постма (Д. Зарипов, С. Галиев)
|Кертис Валк
|36:10
|38:20
|Андрей Марков (И. Секач, А. Ландер)
|38:36
|Рафаэль Батыршин (А. Потапов, А. Лукоянов)
|39:36
|Джастин Азеведо
|3-й период
|42:29
|Станислав Галиев
|42:29
|Станислав Галиев
|Кевин Даллмэн
|48:40
|49:26
|Роман Абросимов
|54:56
|Алексей Потапов
|58:51
|п.в.
|Антон Ландер (А. Педан)
|Даррен Дитц (Р. Старченко, М. Фраттин)
|59:27
|20
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)