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11:52 (мск), источник: Р-Спорт

Скабелка: «Барыс» провалил второй период игры с «Ак Барсом»

КАЗАНЬ, 7 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Главный тренер астанинского хоккейного клуба «Барыс» Андрей Скабелка заявил, что его команда неудачно провела второй период игры с казанским «Ак Барсом» и поэтому уступила.

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«Барыс» проиграл «Ак Барсу» в матче чемпионата КХЛ со счетом 3:4.

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«Сложно комментировать матч. “Ак Барс” — мощная команда. Мы играли хорошо, мне понравилось. Мы провалили второй период, но играли здорово 15 минут. Но эти пять минут не дали нам зацепиться за очки. Мы будем сильнее», — сказал Скабелка журналистам.

«Индивидуальные ошибки были. Нам забивали после ошибок с пасов, с перехватов. Мы должны играть лучше. Не хотелось бы их допускать. Будем лучше», — отметил тренер «Барыса».

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что его команда пока не демонстрирует оптимальной игры.

«Команда старается. Желание есть. Не все получается, но время еще есть. Будем исправляться», — сказал Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции.

Ак Барс 4:3
(0:1, 3:0, 1:2)
Барыс
7.09.2018, 19:00 Зрители: 5992 Регулярный чемпионат "Татнефть-Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Андрей Скабелка
Вратари
Александр Шарыченков Хенрик Карлссон 58:42 (Х. Карлссон 58:51-59:58)
1-й период
Алихан Асетов 12:22
Никита Михайлис 17:27
2-й период
26:22 Андрей Педан
33:41 Пол Постма (Д. Зарипов, С. Галиев)
Кертис Валк 36:10
38:20 Андрей Марков (И. Секач, А. Ландер)
38:36 Рафаэль Батыршин (А. Потапов, А. Лукоянов)
39:36 Джастин Азеведо
3-й период
42:29 Станислав Галиев
42:29 Станислав Галиев
Кевин Даллмэн 48:40
49:26 Роман Абросимов
54:56 Алексей Потапов
58:51 п.в. Антон Ландер (А. Педан)
Даррен Дитц (М. Фраттин, Р. Старченко) 59:27
Статистика
20 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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