Скабелка: «Барыс» провалил второй период игры с «Ак Барсом»

«Барыс» проиграл «Ак Барсу» в матче чемпионата КХЛ со счетом 3:4.

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«Сложно комментировать матч. “Ак Барс” — мощная команда. Мы играли хорошо, мне понравилось. Мы провалили второй период, но играли здорово 15 минут. Но эти пять минут не дали нам зацепиться за очки. Мы будем сильнее», — сказал Скабелка журналистам.

«Индивидуальные ошибки были. Нам забивали после ошибок с пасов, с перехватов. Мы должны играть лучше. Не хотелось бы их допускать. Будем лучше», — отметил тренер «Барыса».

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что его команда пока не демонстрирует оптимальной игры.