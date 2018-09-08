Скабелка: «Барыс» провалил второй период игры с «Ак Барсом»

«Барыс» проиграл «Ак Барсу» в матче чемпионата КХЛ со счетом 3:4.
«Сложно комментировать матч. “Ак Барс” — мощная команда. Мы играли хорошо, мне понравилось. Мы провалили второй период, но играли здорово 15 минут. Но эти пять минут не дали нам зацепиться за очки. Мы будем сильнее», — сказал Скабелка журналистам.
«Индивидуальные ошибки были. Нам забивали после ошибок с пасов, с перехватов. Мы должны играть лучше. Не хотелось бы их допускать. Будем лучше», — отметил тренер «Барыса».
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что его команда пока не демонстрирует оптимальной игры.
«Команда старается. Желание есть. Не все получается, но время еще есть. Будем исправляться», — сказал Билялетдинов на послематчевой пресс-конференции.