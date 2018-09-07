«Спартак» потерпел первое поражение в текущем сезоне КХЛ, проиграв «Куньлуню»

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Заброшенными шайбами у победителей отметились Вилле Лаюнен (50-я минута) и Олли Палола (58). У хозяев отличился Александр Хохлачев (59).

Для «Спартака» это поражение стало первым в текущем сезоне КХЛ, красно-белые одержали две победы на старте сезона. «Куньлунь» одержал первую победу в трех матчах. В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает третье место, набрав 4 очка, «Куньлунь» на Востоке идет шестым с 2 очками.

В следующем матче «Спартак» 10 сентября в гостях сыграет с подмосковным «Витязем», «Куньлунь» 9 сентября также на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом».

Результаты других матчей игрового дня:

«Йокерит» (Хельсинки) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1.

«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 4:3.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск) — 2:1.

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 4:1.

«Сочи» — «Амур» (Хабаровск) — 4:1.

Все прошедшие 7 сентября матчи начались с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе семь лет назад игроков, тренеров и персонала ярославского «Локомотива».