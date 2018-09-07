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7 сентября, источник: ТАСС

«Спартак» потерпел первое поражение в текущем сезоне КХЛ, проиграв «Куньлуню»

ТАСС, 7 сентября. Пекинский «Куньлунь» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами у победителей отметились Вилле Лаюнен (50-я минута) и Олли Палола (58). У хозяев отличился Александр Хохлачев (59).

Для «Спартака» это поражение стало первым в текущем сезоне КХЛ, красно-белые одержали две победы на старте сезона. «Куньлунь» одержал первую победу в трех матчах. В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает третье место, набрав 4 очка, «Куньлунь» на Востоке идет шестым с 2 очками.

В следующем матче «Спартак» 10 сентября в гостях сыграет с подмосковным «Витязем», «Куньлунь» 9 сентября также на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Йокерит» (Хельсинки) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1.
  • «Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Астана) — 4:3.
  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск) — 2:1.
  • «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 4:1.
  • «Сочи» — «Амур» (Хабаровск) — 4:1.
Все прошедшие 7 сентября матчи начались с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе семь лет назад игроков, тренеров и персонала ярославского «Локомотива».

Самолет Як-42 с командой потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна. В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе игроки основного состава хоккейной команды «Локомотив» и тренерский штаб. Команда летела в Минск на свой первый матч в рамках чемпионата КХЛ сезона-2011/12. Выжил только бортинженер Александр Сизов.

Спартак 1:2
(0:0, 0:0, 1:2)
Куньлунь
7.09.2018, 19:30 Зрители: 6433 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Юсси Тапола
Вратари
Никита Беспалов 57:40 (Н. Беспалов 58:21-59:12) Александр Лазушин
1-й период
Виктор Бартли 09:02
Брэндон Йип 14:08
19:47 Дмитрий Калинин
2-й период
21:49 Руслан Педан
Брэндон Йип 25:37
29:14 Ярослав Дыбленко
3-й период
48:38 Бен Максвелл
49:38
Вилле Лаюнен (М-А. Граньяни, Т. Бек) 49:38
Олли Палола 57:26
58:21 Александр Хохлачев
Статистика
10 Штрафное время 6
5 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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