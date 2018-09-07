«Спартак» потерпел первое поражение в текущем сезоне КХЛ, проиграв «Куньлуню»

Заброшенными шайбами у победителей отметились Вилле Лаюнен (50-я минута) и Олли Палола (58). У хозяев отличился Александр Хохлачев (59).
Для «Спартака» это поражение стало первым в текущем сезоне КХЛ, красно-белые одержали две победы на старте сезона. «Куньлунь» одержал первую победу в трех матчах. В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает третье место, набрав 4 очка, «Куньлунь» на Востоке идет шестым с 2 очками.
В следующем матче «Спартак» 10 сентября в гостях сыграет с подмосковным «Витязем», «Куньлунь» 9 сентября также на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом».
Результаты других матчей игрового дня:
Все прошедшие 7 сентября матчи начались с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе семь лет назад игроков, тренеров и персонала ярославского «Локомотива».
Самолет Як-42 с командой потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна. В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе игроки основного состава хоккейной команды «Локомотив» и тренерский штаб. Команда летела в Минск на свой первый матч в рамках чемпионата КХЛ сезона-2011/12. Выжил только бортинженер Александр Сизов.