Дуайер: Поражение «Динамо Мн» от «Нефтехимика» — большое разочарование

Источник: РИА "Новости"

«Для нас сегодняшняя игра — большое разочарование. Мы очень хотели победить. Знали, что «Нефтехимик» — очень настырная команда, и в первом периоде соперник выглядел лучше нас, больше старался.

К сожалению, в начале матча мы были недостаточно хороши. Потом была немного другая игра. Вообще, сегодня на площадке были две равные команды. Но чтобы побеждать, особенно в гостях, нужно действовать все 60 минут предельно собранно.