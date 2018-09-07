Дуайер: Поражение «Динамо Мн» от «Нефтехимика» — большое разочарование
Главный тренер ХК «Динамо Минск» Горди Дуайер прокомментировал поражение белорусского клуба от «Нефтехимика» (1:2).
Главный тренер ХК «Динамо Минск» Горди Дуайер прокомментировал поражение белорусского клуба от «Нефтехимика» (1:2).
«Для нас сегодняшняя игра — большое разочарование. Мы очень хотели победить. Знали, что «Нефтехимик» — очень настырная команда, и в первом периоде соперник выглядел лучше нас, больше старался.
К сожалению, в начале матча мы были недостаточно хороши. Потом была немного другая игра. Вообще, сегодня на площадке были две равные команды. Но чтобы побеждать, особенно в гостях, нужно действовать все 60 минут предельно собранно.
Наши защитники сегодня оказались под давлением, хотя и предупреждали мы их об этом. Повторюсь, на площадке силы были равными, но нужно играть все 60 минут, — приводит слова Дуайера