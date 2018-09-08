Энрот: Хоккеистам «Динамо Мн» нужно больше верить в себя

«Очень тяжёлый матч. Думаю, две команды сегодня отлично сражались, не хотели уступать. К сожалению, у нас не получилось забросить вторую шайбу, чтобы сравнять счёт.

Конечно, результат не тот, которого хотели. Мы работаем каждый день, чтобы изменить ситуацию. Нам очень важно победить, почувствовать этот вкус. Команда ждёт, когда вернётся на «Минск-Арену» и выйдет на лёд перед своими болельщиками. В прошлом сезоне мы хорошо играли дома. Фанаты — большая часть «Динамо». Не терпится порадовать их, выиграть несколько поединков.