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00:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Энрот: Хоккеистам «Динамо Мн» нужно больше верить в себя

Голкипер ХК «Динамо Минск» Юнас Энрот прокомментировал гостевое поражение от «Нефтехимика» (1:2). Хоккеисты из Беларуси потерпели третье поражение подряд на старте нового сезона.

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Источник: РИА "Новости"

«Очень тяжёлый матч. Думаю, две команды сегодня отлично сражались, не хотели уступать. К сожалению, у нас не получилось забросить вторую шайбу, чтобы сравнять счёт.

Конечно, результат не тот, которого хотели. Мы работаем каждый день, чтобы изменить ситуацию. Нам очень важно победить, почувствовать этот вкус. Команда ждёт, когда вернётся на «Минск-Арену» и выйдет на лёд перед своими болельщиками. В прошлом сезоне мы хорошо играли дома. Фанаты — большая часть «Динамо». Не терпится порадовать их, выиграть несколько поединков.

Думаю, нам просто надо больше верить в себя. Отчасти проблема в отсутствии уверенности после нескольких неудач. Нужно переломить ситуацию, — цитирует Энрота пресс-служба «Динамо».

Нефтехимик 2:1
(1:0, 1:0, 0:1)
Динамо Мн
7.09.2018, 19:00 Зрители: 2480 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим-Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Горди Дуайер
Вратари
Илья Ежов Юнас Энрот 58:44
1-й период
02:10 Павел Здунов
04:28 Микаэль Руохомаа
Александр Китаров 07:36
Кристиан Хенкель 09:39
10:24 Дамир Шарипзянов (П. Куликов, А. Брынцев)
10:51 Алексей Волгин
Сергей Костицын 10:51
2-й период
23:22 Йоонас Няттинен (Ю. Пуустинен)
Олег Евенко 30:35
3-й период
51:47 Алексей Волгин
Теему Пулккинен (П. Уиркош, Б. Беннетт) 52:06
Евгений Лисовец 53:11
Статистика
8 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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