Энрот: Хоккеистам «Динамо Мн» нужно больше верить в себя
Голкипер ХК «Динамо Минск» Юнас Энрот прокомментировал гостевое поражение от «Нефтехимика» (1:2). Хоккеисты из Беларуси потерпели третье поражение подряд на старте нового сезона.
Голкипер ХК «Динамо Минск» Юнас Энрот прокомментировал гостевое поражение от «Нефтехимика» (1:2). Хоккеисты из Беларуси потерпели третье поражение подряд на старте нового сезона.
«Очень тяжёлый матч. Думаю, две команды сегодня отлично сражались, не хотели уступать. К сожалению, у нас не получилось забросить вторую шайбу, чтобы сравнять счёт.
Конечно, результат не тот, которого хотели. Мы работаем каждый день, чтобы изменить ситуацию. Нам очень важно победить, почувствовать этот вкус. Команда ждёт, когда вернётся на «Минск-Арену» и выйдет на лёд перед своими болельщиками. В прошлом сезоне мы хорошо играли дома. Фанаты — большая часть «Динамо». Не терпится порадовать их, выиграть несколько поединков.
Думаю, нам просто надо больше верить в себя. Отчасти проблема в отсутствии уверенности после нескольких неудач. Нужно переломить ситуацию, — цитирует Энрота
|Нефтехимик
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2:1
(1:0, 1:0, 0:1)
|Динамо Мн
|Андрей Назаров
|Горди Дуайер
|Илья Ежов
|Юнас Энрот 58:44
|1-й период
|02:10
|Павел Здунов
|04:28
|Микаэль Руохомаа
|Александр Китаров
|07:36
|Кристиан Хенкель
|09:39
|10:24
|Дамир Шарипзянов (П. Куликов, А. Брынцев)
|10:51
|Алексей Волгин
|Сергей Костицын
|10:51
|2-й период
|23:22
|Йоонас Няттинен (Ю. Пуустинен)
|Олег Евенко
|30:35
|3-й период
|51:47
|Алексей Волгин
|Теему Пулккинен (П. Уиркош, Б. Беннетт)
|52:06
|Евгений Лисовец
|53:11
|8
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)