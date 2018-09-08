ЦСКА унизил «Динамо» в дерби. Теперь бело-голубым точно надо менять тренера
Владимир Воробьев обречен.
Владимир Воробьев обречен.
Сентябрь для московского «Динамо» начался кошмарно. Три очка в четырех матчах — посредственный результат для команды, которая хочет бороться за самые высокие места. Победу удалось вырвать только у «Сибири», которая вообще стартовала с четырех поражений. 8 сентября
В первом периоде армейцы реализовали все три большинства. Первый гол в КХЛ забил Сергей Толчинский, вернувшийся в этом сезоне в Россию после шести лет в Америке. В «Каролине» 23-летнему форварду толком не дали шанса, поэтому он и подписал контракт с ЦСКА, сначала, впрочем, пробный. Сергей — один из немногих армейских воспитанников, который вернулся в родной клуб. Как правило, оттуда лишь уезжает молодежь.
Первую шайбу за ЦСКА забросил и Антон Слепышев.
Еще отличился Александр Попов, вышедший в тройке с Капризовым и Григоренко. Он заменил Вея, который получил небольшое повреждение в прошлой встрече с «Магниткой». В первом периоде стало страшно за Кирилла Капризова. Ему в лицо с близкого расстояния угодила шайба. 21-летнего форварда быстро увели в раздевалку, но и так же быстро вернули на лед.
«Динамо» же продолжало мучаться. Иван Бочаров был бессилен и уступил место в воротах Александру Еременко. Во втором периоде
Если после второй игры сезона разговоры о смены тренера в «Динамо» смотрелись странно, то сейчас уход Воробьева выглядит неизбежным. Вопрос только времени. Разумнее всего руководству динамовцев назначить исполняющим обязанности главного тренера Андрея Николишина. Неслучайно же его брали помощником. Если и у него не пойдет, то стоит задуматься о приглашении нового тренера. Знарок, Скудра, Крикунов — далеко не полный список безработных нынче специалистов.
Валерий Шанцев говорил, что «Динамо» уже попало в
Дарья Тубольцева
|Владимир Воробьев
|Игорь Никитин
|Иван Бочаров 15:26 (А. Еременко 15:26-58:24, А. Еременко 59:09-59:13)
|Илья Сорокин
|1-й период
|00:42
|Дмитрий Кагарлицкий
|Сергей Толчинский (М. Шалунов, Я. Хансен)
|02:16
|06:50
|Александр Попов (Г. Скотт, М. Григоренко)
|07:31
|14:25
|Микс Индрашис
|Антон Слепышев (Я. Хансен)
|15:26
|2-й период
|35:41
|Виталий Меньшиков
|3-й период
|Янник Хансен
|58:24
|59:09
|Микс Индрашис (Д. Кагарлицкий, Дан. Тарасов)
|8
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)