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19:54 (мск), источник: Sport24

ЦСКА унизил «Динамо» в дерби. Теперь бело-голубым точно надо менять тренера

Владимир Воробьев обречен.

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Источник: РИА "Новости"

Сентябрь для московского «Динамо» начался кошмарно. Три очка в четырех матчах — посредственный результат для команды, которая хочет бороться за самые высокие места. Победу удалось вырвать только у «Сибири», которая вообще стартовала с четырех поражений. 8 сентября бело-голубые проиграли в дерби ЦСКА. На команду Владимира Воробьева было жалко смотреть.

В первом периоде армейцы реализовали все три большинства. Первый гол в КХЛ забил Сергей Толчинский, вернувшийся в этом сезоне в Россию после шести лет в Америке. В «Каролине» 23-летнему форварду толком не дали шанса, поэтому он и подписал контракт с ЦСКА, сначала, впрочем, пробный. Сергей — один из немногих армейских воспитанников, который вернулся в родной клуб. Как правило, оттуда лишь уезжает молодежь.

Первую шайбу за ЦСКА забросил и Антон Слепышев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще отличился Александр Попов, вышедший в тройке с Капризовым и Григоренко. Он заменил Вея, который получил небольшое повреждение в прошлой встрече с «Магниткой». В первом периоде стало страшно за Кирилла Капризова. Ему в лицо с близкого расстояния угодила шайба. 21-летнего форварда быстро увели в раздевалку, но и так же быстро вернули на лед.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» же продолжало мучаться. Иван Бочаров был бессилен и уступил место в воротах Александру Еременко. Во втором периоде бело-голубые не пропустили, но преимущество соперника по броскам было впечатляющим — 14:3. На последней минуте динамовцы все-таки смогли пробить Сорокина. Но вряд ли шайба Индрашиса скрасила кому-то из команды настроение.

Источник: РИА "Новости"

Если после второй игры сезона разговоры о смены тренера в «Динамо» смотрелись странно, то сейчас уход Воробьева выглядит неизбежным. Вопрос только времени. Разумнее всего руководству динамовцев назначить исполняющим обязанности главного тренера Андрея Николишина. Неслучайно же его брали помощником. Если и у него не пойдет, то стоит задуматься о приглашении нового тренера. Знарок, Скудра, Крикунов — далеко не полный список безработных нынче специалистов.

Валерий Шанцев говорил, что «Динамо» уже попало в плей-офф. Что-то пока не похоже.

Дарья Тубольцева

ХК Динамо 1:3
(0:3, 0:0, 1:0)
ЦСКА
8.09.2018, 17:00 Зрители: 8534 Регулярный чемпионат Арена "Мегаспорт"
Главные тренеры
Владимир Воробьев Игорь Никитин
Вратари
Иван Бочаров 15:26 (А. Еременко 15:26-58:24, А. Еременко 59:09-59:13) Илья Сорокин
1-й период
00:42 Дмитрий Кагарлицкий
Сергей Толчинский (М. Шалунов, Я. Хансен) 02:16
06:50
Александр Попов (Г. Скотт, М. Григоренко) 07:31
14:25 Микс Индрашис
Антон Слепышев (Я. Хансен) 15:26
2-й период
35:41 Виталий Меньшиков
3-й период
Янник Хансен 58:24
59:09 Микс Индрашис (Д. Кагарлицкий, Дан. Тарасов)
Статистика
8 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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