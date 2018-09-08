ЦСКА унизил «Динамо» в дерби. Теперь бело-голубым точно надо менять тренера

Источник: РИА "Новости"

Сентябрь для московского «Динамо» начался кошмарно. Три очка в четырех матчах — посредственный результат для команды, которая хочет бороться за самые высокие места. Победу удалось вырвать только у «Сибири», которая вообще стартовала с четырех поражений. 8 сентября бело-голубые проиграли в дерби ЦСКА. На команду Владимира Воробьева было жалко смотреть.

В первом периоде армейцы реализовали все три большинства. Первый гол в КХЛ забил Сергей Толчинский, вернувшийся в этом сезоне в Россию после шести лет в Америке. В «Каролине» 23-летнему форварду толком не дали шанса, поэтому он и подписал контракт с ЦСКА, сначала, впрочем, пробный. Сергей — один из немногих армейских воспитанников, который вернулся в родной клуб. Как правило, оттуда лишь уезжает молодежь.

Первую шайбу за ЦСКА забросил и Антон Слепышев.

Еще отличился Александр Попов, вышедший в тройке с Капризовым и Григоренко. Он заменил Вея, который получил небольшое повреждение в прошлой встрече с «Магниткой». В первом периоде стало страшно за Кирилла Капризова. Ему в лицо с близкого расстояния угодила шайба. 21-летнего форварда быстро увели в раздевалку, но и так же быстро вернули на лед.

«Динамо» же продолжало мучаться. Иван Бочаров был бессилен и уступил место в воротах Александру Еременко. Во втором периоде бело-голубые не пропустили, но преимущество соперника по броскам было впечатляющим — 14:3. На последней минуте динамовцы все-таки смогли пробить Сорокина. Но вряд ли шайба Индрашиса скрасила кому-то из команды настроение.

Источник: РИА "Новости"

Если после второй игры сезона разговоры о смены тренера в «Динамо» смотрелись странно, то сейчас уход Воробьева выглядит неизбежным. Вопрос только времени. Разумнее всего руководству динамовцев назначить исполняющим обязанности главного тренера Андрея Николишина. Неслучайно же его брали помощником. Если и у него не пойдет, то стоит задуматься о приглашении нового тренера. Знарок, Скудра, Крикунов — далеко не полный список безработных нынче специалистов.

Валерий Шанцев говорил, что «Динамо» уже попало в плей-офф. Что-то пока не похоже.