«Сибирь» потерпела 4-е поражение подряд в чемпионате КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Риге, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Лаурис Дарзиньш (5-я минута), Микелис Редлихс (15) и Линус Виделль (51). Свои ворота в неприкосновенности сохранил Кристерс Гудлевскис, отразив 20 бросков. «Сибирь» потерпела четвертое поражение в четырех матчах нынешнего сезона.