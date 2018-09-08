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20:46 (мск), источник: Р-Спорт

«Сибирь» потерпела 4-е поражение подряд в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Хоккеисты рижского «Динамо» нанесли поражение новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Риге, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Лаурис Дарзиньш (5-я минута), Микелис Редлихс (15) и Линус Виделль (51). Свои ворота в неприкосновенности сохранил Кристерс Гудлевскис, отразив 20 бросков. «Сибирь» потерпела четвертое поражение в четырех матчах нынешнего сезона.

«Динамо» в воскресенье примет череповецкую «Северсталь», «Сибирь» 11 сентября сыграет дома с екатеринбургским «Автомобилистом».

Динамо Р 3:0
(2:0, 0:0, 1:0)
Сибирь
8.09.2018, 17:00 Зрители: 7309 Регулярный чемпионат "Арена Рига"
Главные тренеры
Гиртс Анкипанс Владимир Юрзинов
Вратари
Кристерс Гудлевскис Дэнни Тэйлор 14:02 (А. Красиков 14:02)
1-й период
04:04 Лаурис Дарзиньш (Л. Виделль)
07:12 Марк-Энтони Дзанетти
Олег Пиганович 11:57
Константин Алексеев 13:42
14:02 Микелис Редлихс (Л. Виделль, М. Майоне)
Алексей Красиков 15:50
2-й период
20:27 Брэндон Макмиллан
Роман Савченко 22:39
Максим Игнатович 25:13
31:03 Кевин Кларк
33:15 Марк-Энтони Дзанетти
3-й период
Константин Алексеев 42:41
Сергей Барбашев 50:12
50:33 Линус Виделль (М. Майоне, М. Редлихс)
50:33
Олег Пиганович 59:33
Статистика
8 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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