«Сибирь» потерпела 4-е поражение подряд в чемпионате КХЛ
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Хоккеисты рижского «Динамо» нанесли поражение новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Хоккеисты рижского «Динамо» нанесли поражение новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Риге, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Лаурис Дарзиньш (5-я минута), Микелис Редлихс (15) и Линус Виделль (51). Свои ворота в неприкосновенности сохранил Кристерс Гудлевскис, отразив 20 бросков. «Сибирь» потерпела четвертое поражение в четырех матчах нынешнего сезона.
«Динамо» в воскресенье примет череповецкую «Северсталь», «Сибирь» 11 сентября сыграет дома с екатеринбургским «Автомобилистом».
|Гиртс Анкипанс
|Владимир Юрзинов
|Кристерс Гудлевскис
|Дэнни Тэйлор 14:02 (А. Красиков 14:02)
|1-й период
|04:04
|Лаурис Дарзиньш (Л. Виделль)
|07:12
|Марк-Энтони Дзанетти
|Олег Пиганович
|11:57
|Константин Алексеев
|13:42
|14:02
|Микелис Редлихс (Л. Виделль, М. Майоне)
|Алексей Красиков
|15:50
|2-й период
|20:27
|Брэндон Макмиллан
|Роман Савченко
|22:39
|Максим Игнатович
|25:13
|31:03
|Кевин Кларк
|33:15
|Марк-Энтони Дзанетти
|3-й период
|Константин Алексеев
|42:41
|Сергей Барбашев
|50:12
|50:33
|Линус Виделль (М. Майоне, М. Редлихс)
|50:33
|Олег Пиганович
|59:33
|8
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)