«Салават» уложил СКА без Метсолы. Все по делу

Источник: РИА "Новости"

Пробоины в составе «Салавата»

СКА на выезде потерпел первое поражение под руководством Ильи Воробьёва, считая предсезонные матчи, но у команды всё в порядке. Настолько, что вне состава на первую домашнюю игру сезона вновь оказались Якупов, Кручинин и Белов. Даже поражение в Нижнем Новгороде воспринималось как досадная оплошность.

«Салават» завершает выезд изрядно потрёпанным — после Москвы и Ярославля не удалось избежать серьёзных потерь — Метсолы, Панина и Арзамасцева. В Петербурге капитанскую нашивку вместо Панина надел Антон Бурдасов.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, СКА выиграет. И отношение у них другое после проигрыша, команда покажет свою силу. «Салават» подсел в игре с «Локомотивом», а у СКА больше мастерства.

Справится ли Кареев с нагрузкой из-за травмы Метсолы? Отыграет один. Что же, по три-четыре вратаря брать в команду? Справится или не справится, «Салават» всё равно пропустит, пусть и не много. СКА выиграет в любом случае.

Оборона ослабла после потерь Панина и Арзамасцева? Это не очень хорошо, если команда ставит большие цели и что-то ломается из-за двоих игроков. Это шанс дать поиграть молодым. Два игрока потерять — не все шесть.

Только начало сезона, не стоит говорить о том, справится или не справится Цулыгин. Пусть сыграют игр 10, и тогда уже можно будет делать выводы. Всё нормально у «Салавата», просто выезд тяжёлый. У них есть хорошее первое звено, которое может играть на высочайшем уровне, состав неплохой. Из-за двух защитников не должно всё рушиться, — поделился ожиданиями от матча двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Мощное начало СКА

По началу игры СКА смотрелся предпочтительнее, а звено Каблукова задавало темп. «Салават» мало атаковал, отдав территорию, и изредка совершая короткие вылазки к чужим воротам, в основном легионерским звеном.

Всё-таки для уфимцев потеря двух защитников основного состава существенна — СКА как нож по маслу разрезал оборону соперника, не раз по центру без помех прорывались Прохоркин, Плотников и другие, но Кареев действовал уверенно.

Как только «Салават» стал задерживаться в зоне атаки, СКА открыл счёт. Андрей Кузьменко запутал оборону соперника, прорвался к воротам Кареева, а Николай Прохоркин подкараулил отскок на дальней штанге. Николаю дали добить даже не один, а два раза.

Гол придал «армейцам» энергии, во второй половине периода «Салават» нанёс лишь один бросок, а в концовке гости и вовсе прижались к воротам и еле отбивались, но больше не пропустили.

Капитан Бурдасов

Если первый период команды провели в равных составах, то уже через 50 секунд после перерыва свой шанс получил «Салават» — Никита Гусев неосторожно взмахнул клюшкой и попал по носу Андрею Сергееву. Примечательно, что гостей повёл за собой капитан Бурдасов, который хлёстким броском прошил Хелльберга, а Хохряков грамотно создал помеху. У Антона уже третий гол и пятое очко в трёх матчах.

Вскоре и СКА попробовал разыграть лишнего, но безуспешно. Вообще, «армейцы» наседали без перерыва, практически не покидая зону атаки, но все попытки выйти вперёд разбивались о стену Кареева и набравшую уверенность оборону «Салавата».

«Уфа играет от обороны, на контратаках. Мы не всегда принимаем правильные решения, передерживаем. Надо чуть-чуть успокоиться, побольше бросать и заковырять шайбу», — сказал в перерыве Павел Дацюк.

В начале третьего периода шикарную комбинацию разыграло номинально третье звено «Салавата». И вновь Бурдасов на острие атаки — «армейцы» оставили его без опеки на пятачке, Хохряков выдал блестящий пас из-за ворот, и Хелльберг капитулировал во второй раз. Тут же СКА мог отыграться, но Кетов из убойной позиции попал в штангу.

Источник: РИА "Новости"

Вместо того, чтобы сравнять счёт, СКА удалился — Плотников неаккуратно сыграл клюшкой. Всего несколько секунд потребовалось уфимцам, чтобы реализовать попытку, на сей раз отличился Кугрышев. «Армейцы» понеслись отыгрываться, заработали большинство, но в очередной раз провели двухминутку довольно блекло. План Цулыгина действовал, общими усилиями Уфа надёжно сыграла в защите. Последний гол забил Филип Ларсен, когда СКА на последних минутах снял вратаря.