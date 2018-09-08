«Салават» уложил СКА без Метсолы. Все по делу
Помог дубль Бурдасова.
Помог дубль Бурдасова.
СКА на выезде потерпел первое поражение под руководством Ильи Воробьёва, считая предсезонные матчи, но у команды всё в порядке. Настолько, что вне состава на первую домашнюю игру сезона вновь оказались Якупов, Кручинин и Белов. Даже поражение в Нижнем Новгороде воспринималось как досадная оплошность.
«Салават» завершает выезд изрядно потрёпанным — после Москвы и Ярославля не удалось избежать серьёзных потерь — Метсолы, Панина и Арзамасцева. В Петербурге капитанскую нашивку вместо Панина надел Антон Бурдасов.
«Думаю, СКА выиграет. И отношение у них другое после проигрыша, команда покажет свою силу. «Салават» подсел в игре с «Локомотивом», а у СКА больше мастерства.
Справится ли Кареев с нагрузкой
Оборона ослабла после потерь Панина и Арзамасцева? Это не очень хорошо, если команда ставит большие цели и
Только начало сезона, не стоит говорить о том, справится или не справится Цулыгин. Пусть сыграют игр 10, и тогда уже можно будет делать выводы. Всё нормально у «Салавата», просто выезд тяжёлый. У них есть хорошее первое звено, которое может играть на высочайшем уровне, состав неплохой.
По началу игры СКА смотрелся предпочтительнее, а звено Каблукова задавало темп. «Салават» мало атаковал, отдав территорию, и изредка совершая короткие вылазки к чужим воротам, в основном легионерским звеном.
Как только «Салават» стал задерживаться в зоне атаки, СКА открыл счёт. Андрей Кузьменко запутал оборону соперника, прорвался к воротам Кареева, а Николай Прохоркин подкараулил отскок на дальней штанге. Николаю дали добить даже не один, а два раза.
Гол придал «армейцам» энергии, во второй половине периода «Салават» нанёс лишь один бросок, а в концовке гости и вовсе прижались к воротам и еле отбивались, но больше не пропустили.
Если первый период команды провели в равных составах, то уже через 50 секунд после перерыва свой шанс получил «Салават» — Никита Гусев неосторожно взмахнул клюшкой и попал по носу Андрею Сергееву. Примечательно, что гостей повёл за собой капитан Бурдасов, который хлёстким броском прошил Хелльберга, а Хохряков грамотно создал помеху. У Антона уже третий гол и пятое очко в трёх матчах.
Вскоре и СКА попробовал разыграть лишнего, но безуспешно. Вообще, «армейцы» наседали без перерыва, практически не покидая зону атаки, но все попытки выйти вперёд разбивались о стену Кареева и набравшую уверенность оборону «Салавата».
«Уфа играет от обороны, на контратаках. Мы не всегда принимаем правильные решения, передерживаем. Надо
В начале третьего периода шикарную комбинацию разыграло номинально третье звено «Салавата». И вновь Бурдасов на острие атаки — «армейцы» оставили его без опеки на пятачке, Хохряков выдал блестящий пас
Вместо того, чтобы сравнять счёт, СКА удалился — Плотников неаккуратно сыграл клюшкой. Всего несколько секунд потребовалось уфимцам, чтобы реализовать попытку, на сей раз отличился Кугрышев. «Армейцы» понеслись отыгрываться, заработали большинство, но в очередной раз провели двухминутку довольно блекло. План Цулыгина действовал, общими усилиями Уфа надёжно сыграла в защите. Последний гол забил Филип Ларсен, когда СКА на последних минутах снял вратаря.
«Салават Юлаев», несмотря на кадровые потери, неожиданно огорошил мощный СКА и победил в Петербурге впервые за последние пять лет.
|СКА
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1:4
(1:0, 0:1, 0:3)
|Салават Юлаев
|Илья Воробьев
|Николай Цулыгин
|Магнус Хелльберг 57:46 (М. Хелльберг 58:21)
|Андрей Кареев
|1-й период
|08:42
|Николай Прохоркин (А. Кузьменко)
|10:10
|Александр Дергачев
|Максим I Осипов
|10:10
|2-й период
|20:50
|Никита Гусев
|Антон Бурдасов (Ф. Ларсен, В.Э. Ткачев)
|22:49
|30:56
|3-й период
|Антон Бурдасов (П. Хохряков)
|42:51
|44:21
|Сергей Плотников
|Дмитрий Кугрышев (Ф. Ларсен, Т. Хартикайнен)
|44:35
|48:53
|Филип Ларсен (В. Жарков)
|п.в.
|58:21
|Йоонас Кемппайнен
|58:49
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)