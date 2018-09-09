«Автомобилист» и «Торпедо» возглавят Восток. Интриги дня КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Автомобилист» — «Адмирал»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 9.09.2018, 15:00 Автомобилист - Адмирал -

Интриги: «Автомобилист» в Екатеринбурге продолжит домашнюю серию игр на старте сезона, в соперниках на этот раз «Адмирал». Дальневосточники начали чемпионат c западного выезда, где смогли зацепиться за победу в Сочи, но затем без особых шансов уступили «Спартаку» и «Йокериту». «Моряки» бьются в каждом матче, стараясь своей игрой ответить на пессимистичные прогнозы в прессе, но всё-таки уровень состава не может не сказываться. Голы и очки даются «Адмиралу» с трудом, и в Екатеринбурге им рассчитывать на победу объективно трудно.

«Автомобилист» же пока оправдывает предсезонные ожидания, команда Мартемьянова идёт без поражений. После хороших побед над рижским «Динамо» и ЦСКА уральцы немного забуксовали в поединке со «Слованом», но всё же вырвали победу за секунду до конца овертайма. Что же сможет противопоставить мощному нападению «Автомобилиста» «Адмирал», вынужденный перемещаться на выездах рейсовыми самолётами, что кратно увеличивает физическую и моральную усталость?

Наш прогноз: «Автомобилист» сделает правильные выводы из матча со «Слованом», исключит малейшую недооценку соперника и без проблем заберёт два очка.

«Металлург» — «Куньлунь»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 9.09.2018, 15:00 Металлург Мг - Куньлунь -

Интриги: «Металлург» на старте сезона столкнулся с трудностями, но это было ожидаемо по отношению к новой магнитогорской команде. После внешне лёгкой победы над «Слованом» последовало два домашних поражения от рижского «Динамо» и ЦСКА, уральцы в этих играх забросили лишь две шайбы. Лидеры нападения во главе с Сергеем Мозякиным и Николаем Кулёминым пока молчат, не радуют и легионеры. Стоит признать, что в этом сезоне у «Магнитки» уже не будет убойного первого звена, которое могло бы переломить ход даже неудачно складывающегося матча.

«Куньлунь» проехался по маршруту Хельсинки-Сочи-Москва, улучшая результат с каждой встречей. Пока коллектив ЮссиТаполы производит скорее благоприятное впечатление, учитывая, что летом в Китае собралась абсолютно новая команда по сравнению с прошлым сезоном. Что «драконы» смогут показать в Магнитогорске, где «Куньлунь» не выигрывал ещё ни разу в своей короткой истории?

Наш прогноз: «Магнитке» вновь придётся непросто, но третьего подряд домашнего поражения не случится, хотя и «Куньлунь» может зацепиться за одно очко.

«Динамо» Рига — «Северсталь»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 9.09.2018, 16:00 Динамо Р - Северсталь -

Интриги: рижане неожиданно успешно стартовали в чемпионате, не сравнить с началом прошлого сезона, когда команда Сандиса Озолиньша проигрывала всем подряд и сразу окопалась на дне таблицы. Сейчас картина другая: подопечные Гиртса Анкипанса хорошо провели укороченный уральский выезд, а затем уверенно обыграли дома «Сибирь». «Динамо» поймало позитивную волну, но как скажется на команде второй матч подряд за два дня?

«Северсталь» на старте сезона предстала боевой, кусачей командой, но череповчане пока не могут организованно играть на протяжении всего матча. В домашней серии подопечные Александра Гулявцева неизменно оказывались в отыгрывающемся положении, и если с «Сибирью» и «Салаватом» камбэки удались, то «Авангард» догнать себя не позволил. Что поменяется в игре «Северстали» в первом выездном матче сезона?

Наш прогноз: скорее всего, череповчанам будет даже удобно действовать вторым номером, когда родные трибуны не гонят вперёд. «Динамо» же попытается начать также мощно, как и в матче с «Сибирью», и тут многое будет зависеть от Доминика Фурха. Предположим, что чешский голкипер не подведёт «Северсталь» и гостям удастся трудная победа, возможно за пределами основного времени.

«Торпедо» — «Барыс»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 9.09.2018, 17:30 Торпедо НН - Барыс -

Интриги: весьма любопытный матч ожидает нас в Нижнем Новгороде. «Торпедо» на старте сезона оставляет пока крайне приятное впечатление, в атаке подопечные Дэвида Немировски играют красиво, размашисто, здорово реализуют большинство. Правда, для триумфа нижегородцам пока неизменно приходится проявлять характер: во всех трёх встречах «Торпедо» пропускало первым. Смогут ли «автозаводцы» с четвёртой попытки открыть счёт в матче?

«Барыс» в первой игре сезона разгромил «Нефтехимик», затем смог навязать борьбу «Ак Барсу». С нападением у команды Андрея Скабелки всё в порядке — 9 шайб за две игры — забрасывают даже молодые хоккеисты из четвёртого звена, а уж легионеры и подавно в полном порядке. Обе команды пока не отличались менее трёх раз за матч, стоит ли нам и в очном поединке ждать голевой феерии?

Наш прогноз: «Торпедо» и «Барыс» покажут отличный обоюдоострый хоккей, нижегородцы наконец забьют первыми, а затем доведут дело до четвёртой подряд победы на старте сезона.

«Слован» — «Локомотив»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 2, 9.09.2018, 18:00 Слован - Локомотив -

Интриги: братиславцы открывают сезон на домашней арене, куда возвращаются после не самого лучшего выезда. В Магнитогорске и Челябинске у «Слована» не было шансов, а вот в Екатеринбурге неожиданно удалось зацепиться за очки. В матче с «Локомотивом» станет понятно, продолжат ли подопечные Владимира Орсага поступательное движение, или равная борьба с «Автомобилистом» стала лишь следствием недооценки «Слована» уральским клубом.

«Локомотив» после неудачной первой игры сезона приходит в себя, у ярославцев стало многое получаться. Разгромлена «Сибирь», добыта волевая победа над «Салаватом», но самое главное — появилась игра. Дмитрия Квартальнова радует молодёжь, лидеры также проявляют себя. Теперь «железнодорожники» едут на выезд, где попытаются развить успех.