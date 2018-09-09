«Автомобилист» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Адмирал»
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» выиграли четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, победив владивостокский «Адмирал».
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» выиграли четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, победив владивостокский «Адмирал».
Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Найджел Доус (53-я минута) и Анатолий Голышев (54). У гостей отличился Василий Стрельцов (10).
«Автомобилист» 11 сентября сыграет в Новосибирске с «Сибирью», «Адмирал», потерпевший третье поражение подряд, днем позже встретится с «Амуром» в Хабаровске.
|Автомобилист
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2:1
(0:1, 0:0, 2:0)
|Адмирал
|Андрей Мартемьянов
|Сергей Светлов
|Якуб Коварж
|Антон Красоткин 59:27
|1-й период
|Василий Стрельцов (А. Стрельцов, И. Мищенко)
|09:06
|Иван Мищенко
|16:17
|2-й период
|Александр Угольников
|24:02
|3-й период
|52:02
|Найджел Доус (Д. Секстон)
|53:49
|Анатолий Голышев (И. Крикунов, М. Мамкин)
|Иван Мищенко
|56:50
|Антон Красоткин
|57:17
|0
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Спирин (Тюмень, Россия)