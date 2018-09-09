«Автомобилист» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Адмирал»

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Найджел Доус (53-я минута) и Анатолий Голышев (54). У гостей отличился Василий Стрельцов (10).