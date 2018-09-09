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18:03 (мск), источник: Р-Спорт

«Автомобилист» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Адмирал»

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» выиграли четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, победив владивостокский «Адмирал».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Найджел Доус (53-я минута) и Анатолий Голышев (54). У гостей отличился Василий Стрельцов (10).

«Автомобилист» 11 сентября сыграет в Новосибирске с «Сибирью», «Адмирал», потерпевший третье поражение подряд, днем позже встретится с «Амуром» в Хабаровске.

Автомобилист 2:1
(0:1, 0:0, 2:0)
Адмирал
9.09.2018, 15:00 Зрители: 5570 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Сергей Светлов
Вратари
Якуб Коварж Антон Красоткин 59:27
1-й период
Василий Стрельцов (А. Стрельцов, И. Мищенко) 09:06
Иван Мищенко 16:17
2-й период
Александр Угольников 24:02
3-й период
52:02 Найджел Доус (Д. Секстон)
53:49 Анатолий Голышев (И. Крикунов, М. Мамкин)
Иван Мищенко 56:50
Антон Красоткин 57:17
Статистика
0 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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