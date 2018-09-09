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18:05 (мск), источник: Р-Спорт

Магнитогорский «Металлург» переиграл «Куньлунь» в матче КХЛ

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:1 (3:0, 0:1, 0:0). У хозяев шайбы забросили Деннис Расмуссен (2-я минута), Сергей Мозякин (6) и Войтек Вольский (12), у китайской команды отличился Грег Сквайрз (31).

«Магнитка» 11 сентября сыграет в Челябинске с «Трактором», «Куньлунь» 16-го примет рижское «Динамо».

Металлург Мг 3:1
(3:0, 0:1, 0:0)
Куньлунь
9.09.2018, 15:00 Зрители: 6275 Регулярный чемпионат "Арена-Металлург"
Главные тренеры
Йозеф Яндач Юсси Тапола
Вратари
Василий Кошечкин Иван Налимов 52:46 (И. Налимов 53:34-57:19)
1-й период
01:53 Деннис Расмуссен (В. Вольски)
Виктор Бартли 02:45
Кори Кейн 04:49
05:06 Сергей Мозякин (Вик. Антипин)
11:32 Войтек Вольски (Вик. Антипин, Д. Расмуссен)
12:50 Евгений Бирюков
2-й период
25:19 Алексей Береглазов
Грег Сквайрз (Р. Тичар, Т. Кундратек) 30:04
Джо Брэйден 31:07
3-й период
46:41 Максим Матушкин
51:39 Владислав Калетник
53:58
Кори Кейн 54:43
57:19
Статистика
10 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Главный судья Евгений Кочетов (Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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