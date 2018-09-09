Магнитогорский «Металлург» переиграл «Куньлунь» в матче КХЛ
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:1 (3:0, 0:1, 0:0). У хозяев шайбы забросили Деннис Расмуссен (2-я минута), Сергей Мозякин (6) и Войтек Вольский (12), у китайской команды отличился Грег Сквайрз (31).
«Магнитка» 11 сентября сыграет в Челябинске с «Трактором», «Куньлунь» 16-го примет рижское «Динамо».
|Металлург Мг
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3:1
(3:0, 0:1, 0:0)
|Куньлунь
|Йозеф Яндач
|Юсси Тапола
|Василий Кошечкин
|Иван Налимов 52:46 (И. Налимов 53:34-57:19)
|1-й период
|01:53
|Деннис Расмуссен (В. Вольски)
|Виктор Бартли
|02:45
|Кори Кейн
|04:49
|05:06
|Сергей Мозякин (Вик. Антипин)
|11:32
|Войтек Вольски (Вик. Антипин, Д. Расмуссен)
|12:50
|Евгений Бирюков
|2-й период
|25:19
|Алексей Береглазов
|Грег Сквайрз (Р. Тичар, Т. Кундратек)
|30:04
|Джо Брэйден
|31:07
|3-й период
|46:41
|Максим Матушкин
|51:39
|Владислав Калетник
|53:58
|Кори Кейн
|54:43
|57:19
|10
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Евгений Кочетов (Россия)