Магнитогорский «Металлург» переиграл «Куньлунь» в матче КХЛ

Встреча, состоявшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:1 (3:0, 0:1, 0:0). У хозяев шайбы забросили Деннис Расмуссен (2-я минута), Сергей Мозякин (6) и Войтек Вольский (12), у китайской команды отличился Грег Сквайрз (31).