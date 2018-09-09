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19:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Северсталь» одолела в овертайме рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» уступило «Северстали» в игре регулярного чемпионата КХЛ.

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Матч состоялся на стадионе «Арена-Рига» и завершился в пользу гостей со счётом 3:2. Для выявления победителя командам потребовался овертайм.

Гости вышли вперёд на 25-й минуте встречи после результативного броска в исполнении Артура Кулды. Спустя полторы минуты Зак Бойчак закрепил преимущество клуба из Риги. Хозяевам потребовалась 31 секунда, чтобы сократить отставание, — точный бросок на счету Кевина Кларка. На старте третьего игрового отрезка Линус Виделль восстановил равновесие, но гости сумели вырвать победу в овертайме — успех команде Александра Гулявцева обеспечил Иван Захарчук.

«Северсталь» одержала вторую победу в четырёх стартовых матчах нового сезона, подопечные Гиртса Анкипанса провели такое же количество встреч и также смогли одержать две победы.

11 сентября рижане примут на своём льду московских одноклубников, в этот же день череповецкая команда сыграет на выезде со «Слованом».

Динамо Р 2:3 ОТ
(0:0, 1:2, 1:0)
Северсталь
9.09.2018, 16:00 Регулярный чемпионат "Арена Рига"
Главные тренеры
Гиртс Анкипанс Александр Гулявцев
Вратари
Кристерс Гудлевскис Доминик Фурх
1-й период
Константин Корнеев 02:38
Константин Корнеев 02:38
Руслан Карлин 07:21
Руслан Карлин 07:21
09:12 Мартиньш Дзиеркалс
Матей Странски 09:12
10:22
Денис Куляш 12:34
2-й период
23:17 Робертс Липсбергс
Артур Кулда (М. Странски) 24:26
Зак Бойчак (Д. Куляш, К. Эштон) 26:08
26:39 Кевин Кларк (М. Редлихс, М-Э. Дзанетти)
3-й период
44:01 Линус Виделль (Л. Дарзиньш, М. Майоне)
Овертайм
Иван Захарчук 62:17
Статистика
6 Штрафное время 28
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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