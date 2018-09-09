«Северсталь» одолела в овертайме рижское «Динамо»

Матч состоялся на стадионе «Арена-Рига» и завершился в пользу гостей со счётом 3:2. Для выявления победителя командам потребовался овертайм.

Гости вышли вперёд на 25-й минуте встречи после результативного броска в исполнении Артура Кулды. Спустя полторы минуты Зак Бойчак закрепил преимущество клуба из Риги. Хозяевам потребовалась 31 секунда, чтобы сократить отставание, — точный бросок на счету Кевина Кларка. На старте третьего игрового отрезка Линус Виделль восстановил равновесие, но гости сумели вырвать победу в овертайме — успех команде Александра Гулявцева обеспечил Иван Захарчук.

«Северсталь» одержала вторую победу в четырёх стартовых матчах нового сезона, подопечные Гиртса Анкипанса провели такое же количество встреч и также смогли одержать две победы.