«Северсталь» одолела в овертайме рижское «Динамо»
Рижское «Динамо» уступило «Северстали» в игре регулярного чемпионата КХЛ.
Рижское «Динамо» уступило «Северстали» в игре регулярного чемпионата КХЛ.
Матч состоялся на стадионе «Арена-Рига» и завершился в пользу гостей со счётом 3:2. Для выявления победителя командам потребовался овертайм.
Гости вышли вперёд на 25-й минуте встречи после результативного броска в исполнении Артура Кулды. Спустя полторы минуты Зак Бойчак закрепил преимущество клуба из Риги. Хозяевам потребовалась 31 секунда, чтобы сократить отставание, — точный бросок на счету Кевина Кларка. На старте третьего игрового отрезка Линус Виделль восстановил равновесие, но гости сумели вырвать победу в овертайме — успех команде Александра Гулявцева обеспечил Иван Захарчук.
«Северсталь» одержала вторую победу в четырёх стартовых матчах нового сезона, подопечные Гиртса Анкипанса провели такое же количество встреч и также смогли одержать две победы.
11 сентября рижане примут на своём льду московских одноклубников, в этот же день череповецкая команда сыграет на выезде со «Слованом».
|Динамо Р
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2:3 ОТ
(0:0, 1:2, 1:0)
|Северсталь
|Гиртс Анкипанс
|Александр Гулявцев
|Кристерс Гудлевскис
|Доминик Фурх
|1-й период
|Константин Корнеев
|02:38
|Константин Корнеев
|02:38
|Руслан Карлин
|07:21
|Руслан Карлин
|07:21
|09:12
|Мартиньш Дзиеркалс
|Матей Странски
|09:12
|10:22
|Денис Куляш
|12:34
|2-й период
|23:17
|Робертс Липсбергс
|Артур Кулда (М. Странски)
|24:26
|Зак Бойчак (Д. Куляш, К. Эштон)
|26:08
|26:39
|Кевин Кларк (М. Редлихс, М-Э. Дзанетти)
|3-й период
|44:01
|Линус Виделль (Л. Дарзиньш, М. Майоне)
|Овертайм
|Иван Захарчук
|62:17
|6
|Штрафное время
|28
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)