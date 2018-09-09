«Барыс» вел 3:0 и проиграл в матче с дублем Старченко, шайбой Боченски и дракой Семенова

Основное время игры в Нижнем Новгороде завершилось со счетом 5:5, а в овертайме победили хозяева.

В концовке первого периода «Барыс» сумел выйти вперед. На 17-й минуте у астанинцев в большинстве отличился Роман Старченко, а на 18-й — забил другой нападающий сборной Казахстана Алихан Асетов.

В начале второго периода «Барыс» увеличил преимущество. На 21-й минуте свою первую шайбу после возобновления карьеры забросил Брэндон Боченски. После этого «Торпедо» поменяло вратарю и смогло сократить счет — на 31-й минуте забил Даниил Ильин, а на 37-й — большинство реализовал Дамир Жафяров.

Третий период начался с драки между защитником «Барыса» Максимом Семеновым и нападающим «Торпедо» Кириллом Ураковым. Затем зрители увидели еще пять шайб и очередной камбэк своей команды.

На 44-й минуте Старченко в большинстве оформил дубль, но хозяева через 46 секунд ответили шайбой Эндрю Кейлофа. На 47-й минуте пятую шайбу «Барыса» забил канадский нападающий Патрис Кормье, однако «Торпедо» сумело перевести игру в овертайм — на 52-й минуте в большинстве забил Владимир Галузин, а через 37 секунд Энди Миле сравнял счет.