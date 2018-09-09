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20:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» вел 3:0 и проиграл в матче с дублем Старченко, шайбой Боченски и дракой Семенова

Хоккеисты «Барыса» проиграли нижегородскому «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Основное время игры в Нижнем Новгороде завершилось со счетом 5:5, а в овертайме победили хозяева.

В концовке первого периода «Барыс» сумел выйти вперед. На 17-й минуте у астанинцев в большинстве отличился Роман Старченко, а на 18-й — забил другой нападающий сборной Казахстана Алихан Асетов.

В начале второго периода «Барыс» увеличил преимущество. На 21-й минуте свою первую шайбу после возобновления карьеры забросил Брэндон Боченски. После этого «Торпедо» поменяло вратарю и смогло сократить счет — на 31-й минуте забил Даниил Ильин, а на 37-й — большинство реализовал Дамир Жафяров.

Третий период начался с драки между защитником «Барыса» Максимом Семеновым и нападающим «Торпедо» Кириллом Ураковым. Затем зрители увидели еще пять шайб и очередной камбэк своей команды.

На 44-й минуте Старченко в большинстве оформил дубль, но хозяева через 46 секунд ответили шайбой Эндрю Кейлофа. На 47-й минуте пятую шайбу «Барыса» забил канадский нападающий Патрис Кормье, однако «Торпедо» сумело перевести игру в овертайм — на 52-й минуте в большинстве забил Владимир Галузин, а через 37 секунд Энди Миле сравнял счет.

В овертайме победу вырвало «Торпедо», которое под руководством экс-игрока «Барыса» Дэвида Немировски показало феноменальный результат — четыре волевые победы в четырех матчах нового сезона.

Торпедо НН 6:5 ОТ
(0:2, 2:1, 3:2)
Барыс
9.09.2018, 17:30 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Дэвид Немировски Андрей Скабелка
Вратари
Денис Костин 20:48 (А. Тихомиров 20:48) Хенрик Карлссон
1-й период
14:45 Денис Паршин
Роман Старченко 16:41
Алихан Асетов (Д. Шевченко) 17:29
2-й период
Брэндон Боченски (М. Семенов) 20:48
22:15 Дмитрий Коробов
Патрис Кормье 23:26
30:37 Даниил Ильин
36:16 Дамир Жафяров (П. Макаренко)
3-й период
Роман Старченко 43:28
44:14 Эндрю Кейлоф
Патрис Кормье (Д. Дитц, А. Петерссон) 46:25
51:53 Владимир Галузин (Д. Паршин)
52:32 Энди Миле (Ф. Хольм, А. Шенфельд)
Овертайм
63:16 Эндрю Кейлоф (Р. Саболич, Э. Миле)
Статистика
4 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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