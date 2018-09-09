«Барыс» вел 3:0 и проиграл в матче с дублем Старченко, шайбой Боченски и дракой Семенова
Хоккеисты «Барыса» проиграли нижегородскому «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» проиграли нижегородскому «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Основное время игры в Нижнем Новгороде завершилось со счетом 5:5, а в овертайме победили хозяева.
В концовке первого периода «Барыс» сумел выйти вперед. На 17-й минуте у астанинцев в большинстве отличился Роман Старченко, а на 18-й — забил другой нападающий сборной Казахстана Алихан Асетов.
В начале второго периода «Барыс» увеличил преимущество. На 21-й минуте свою первую шайбу после возобновления карьеры забросил Брэндон Боченски. После этого «Торпедо» поменяло вратарю и смогло сократить счет — на 31-й минуте забил Даниил Ильин, а на 37-й — большинство реализовал Дамир Жафяров.
Третий период начался с драки между защитником «Барыса» Максимом Семеновым и нападающим «Торпедо» Кириллом Ураковым. Затем зрители увидели еще пять шайб и очередной камбэк своей команды.
На 44-й минуте Старченко в большинстве оформил дубль, но хозяева через 46 секунд ответили шайбой Эндрю Кейлофа. На 47-й минуте пятую шайбу «Барыса» забил канадский нападающий Патрис Кормье, однако «Торпедо» сумело перевести игру в овертайм — на 52-й минуте в большинстве забил Владимир Галузин, а через 37 секунд Энди Миле сравнял счет.
В овертайме победу вырвало «Торпедо», которое под руководством
|Торпедо НН
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6:5 ОТ
(0:2, 2:1, 3:2)
|Барыс
|Дэвид Немировски
|Андрей Скабелка
|Денис Костин 20:48 (А. Тихомиров 20:48)
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|14:45
|Денис Паршин
|Роман Старченко
|16:41
|Алихан Асетов (Д. Шевченко)
|17:29
|2-й период
|Брэндон Боченски (М. Семенов)
|20:48
|22:15
|Дмитрий Коробов
|Патрис Кормье
|23:26
|30:37
|Даниил Ильин
|36:16
|Дамир Жафяров (П. Макаренко)
|3-й период
|Роман Старченко
|43:28
|44:14
|Эндрю Кейлоф
|Патрис Кормье (Д. Дитц, А. Петерссон)
|46:25
|51:53
|Владимир Галузин (Д. Паршин)
|52:32
|Энди Миле (Ф. Хольм, А. Шенфельд)
|Овертайм
|63:16
|Эндрю Кейлоф (Р. Саболич, Э. Миле)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)