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21:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» одержал выездную победу над «Слованом»

«Локомотив» одержал победу над «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась в Братиславе и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В первом периоде зрители стали свидетелями одной заброшенной шайбы, автором которой стал Егор Аверин. Словацкий клуб восстановил равновесие в середине второго игрового отрезка усилиями Михала Серсена. На 6-й минуте заключительного периода «железнодорожники» снова вышли вперёд после результативного броска Андрея Локтионова, а чуть позже гости забросили ещё одну шайбу стараниями Григория Денисенко. Точку в игре поставил Брэндон Козун, поразивший ворота соперника за считаные секунды до финальной сирены.

Дружина Владимира Орсага проиграла четвёртый матч кряду, «Локомотив» записал на свой счёт третью победу в четырёх встречах.

11 сентября «Слован» примет дома «Северсталь», подопечные Дмитрия Квартальнова в этот же день сыграют на выезде с ЦСКА.

Слован 1:4
(0:1, 1:0, 0:3)
Локомотив
9.09.2018, 18:00 Зрители: 8467 Регулярный чемпионат "Словнафт-Арена"
Главные тренеры
Владимир Орсаг Дмитрий Квартальнов
Вратари
Марек Чильяк 56:27 (М. Чильяк 58:10) Александр Салак
1-й период
Артем Ильенко 00:55
06:04
Зият Пайгин 08:04
Егор Аверин (П. Красковский) 10:40
Николай Коваленко 14:21
2-й период
23:36 Эрик Желина
33:20 Михал Серсен
3-й период
44:54 Кайл Чипчура
Андрей Локтионов (Б. Козун, Я. Накладал) 45:22
Артем Ильенко 47:14
Григорий Денисенко (Д. Алексеев, Д. Юртайкин) 53:25
56:09 Джефф Тэйфф
56:27 Кайл Чипчура
Якуб Накладал 56:27
Якуб Накладал 56:27
Якуб Накладал 56:27
58:10 Томаш Грнка
Брэндон Козун (А. Локтионов, З. Пайгин) 59:40
Статистика
15 Штрафное время 25
5 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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