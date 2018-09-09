«Локомотив» одержал выездную победу над «Слованом»
«Локомотив» одержал победу над «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Локомотив» одержал победу над «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча состоялась в Братиславе и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В первом периоде зрители стали свидетелями одной заброшенной шайбы, автором которой стал Егор Аверин. Словацкий клуб восстановил равновесие в середине второго игрового отрезка усилиями Михала Серсена. На 6-й минуте заключительного периода «железнодорожники» снова вышли вперёд после результативного броска Андрея Локтионова, а чуть позже гости забросили ещё одну шайбу стараниями Григория Денисенко. Точку в игре поставил Брэндон Козун, поразивший ворота соперника за считаные секунды до финальной сирены.
Дружина Владимира Орсага проиграла четвёртый матч кряду, «Локомотив» записал на свой счёт третью победу в четырёх встречах.
11 сентября «Слован» примет дома «Северсталь», подопечные Дмитрия Квартальнова в этот же день сыграют на выезде с ЦСКА.
|Владимир Орсаг
|Дмитрий Квартальнов
|Марек Чильяк 56:27 (М. Чильяк 58:10)
|Александр Салак
|1-й период
|Артем Ильенко
|00:55
|06:04
|Зият Пайгин
|08:04
|Егор Аверин (П. Красковский)
|10:40
|Николай Коваленко
|14:21
|2-й период
|23:36
|Эрик Желина
|33:20
|Михал Серсен
|3-й период
|44:54
|Кайл Чипчура
|Андрей Локтионов (Б. Козун, Я. Накладал)
|45:22
|Артем Ильенко
|47:14
|Григорий Денисенко (Д. Алексеев, Д. Юртайкин)
|53:25
|56:09
|Джефф Тэйфф
|56:27
|Кайл Чипчура
|Якуб Накладал
|56:27
|Якуб Накладал
|56:27
|Якуб Накладал
|56:27
|58:10
|Томаш Грнка
|Брэндон Козун (А. Локтионов, З. Пайгин)
|59:40
|15
|Штрафное время
|25
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)