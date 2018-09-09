«Локомотив» одержал выездную победу над «Слованом»

В первом периоде зрители стали свидетелями одной заброшенной шайбы, автором которой стал Егор Аверин. Словацкий клуб восстановил равновесие в середине второго игрового отрезка усилиями Михала Серсена. На 6-й минуте заключительного периода «железнодорожники» снова вышли вперёд после результативного броска Андрея Локтионова, а чуть позже гости забросили ещё одну шайбу стараниями Григория Денисенко. Точку в игре поставил Брэндон Козун, поразивший ворота соперника за считаные секунды до финальной сирены.