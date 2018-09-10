Балашиха увидит четвертую победу «Авангарда» подряд. Интриги дня КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Авангард» — «Нефтехимик»

Интриги: «ястребы» триумфально провели выезд, во время которого стали лучшей командой лиги на старте сезона, и теперь «Авангард» ожидает дебют на арене в Балашихе. Именно здесь омичи будут проводить домашние игры во время всего чемпионата. «Ястребы» постарались создать в подмосковном дворце хозяйскую атмосферу, а также поработали над привлечением в ряды своих болельщиков балашихинцев, отметившись на дне города. Без поддержки омичи точно не останутся, ведь на матче ожидается внушительный десант из сибирского города, подтянутся московские болельщики, да и местные жители наверняка соскучились по хоккею после исчезновения ХК МВД. Если «Авангард» покажет такой же блестящий хоккей, как в первых трёх матчах сезона, то с привлечением публики проблем не будет.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 3, 10.09.2018, 19:00 Авангард - Нефтехимик -

В соперниках у омичей «Нефтехимик», который тяжело вкатывается в сезон. Подопечные Андрея Назарова после двух поражений со скрипом добились победы над минским «Динамо», но голы нижнекамцам по-прежнему даются с трудом, хотя «Нефтехимик» неизменно производит около 30 бросков в створ за игру. Хромает реализация, а тут ещё и в соперниках «Авангард», блокирующий большую часть выпадов соперника. Раскрепостит ли хоккеистов «Нефтехимика» выездная игра, или «Авангард» вновь пройдётся по своему оппоненту?

Наш прогноз: «ястребы» постараются привычно взять шайбу под свой контроль и сразу решить вопрос об исходе встречи. «Нефтехимик» противопоставит этому жёсткую, силовую игру, но и у омичей в составе достаточно игроков, умеющих сыграть на грани фола, тем более, что в матче ожидается дебют Алексея Емелина. Прогнозируем первую победу «Авангарда» на льду «Арены-Балашиха».

«Витязь» — «Спартак»

Интриги: в другом подмосковном городе сыграют «Витязь» и «Спартак», и в этом матче тяжело выделить фаворита. Подопечные Валерия Белова отлично съездили в Татарстан, где одержали две победы, но в Нижнем Новгороде полностью уступили «Торпедо». Красно-белые дома обыграли дальневосточные команды, но затем неожиданно были биты «Куньлунем». Стабильности не хватает обоим клубам, так что исход матча в Подольске непредсказуем.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 3, 10.09.2018, 19:30 Витязь - Спартак -

«Витязь» в выездной серии выезжал на плечах своих новых лидеров. Марек Гривик и Миро Аалтонен ведут за собой атаку подольчан, им помогают Павел Чернов и Александр Сёмин. В воротах отлично играет Йони Ортио. Однозначно, селекционная служба «Витязя» сработала на ура.

«Спартак» также проявил летом активность на трансферном рынке и сейчас пожинает плоды. Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Карсумс, Робин Ганзл обживаются в списке лучших бомбардиров красно-белых вместе с Александром Хохлачёвым. Игра новичков команд станет ключевой при определении итогового результата, кто же блеснёт ярче?

Наш прогноз: вряд ли эта встреча заставит зрителей скучать, нападение у обеих команд гораздо сильнее защиты. Предположим, что в матче будет заброшено немало шайб, но в итоге удача улыбнётся подмосковной команде.

СКА — ХК «Сочи»

Интриги: питерцы неожиданно потерпели два поражения кряду, и теперь стало понятно, что СКА — команда со своими проблемами и с ней вполне можно играть на равных. Илья Воробьёв после проигрыша «Салавату» сетовал на слабую реализацию моментов, и даже трудно припомнить, когда питерский клуб сталкивался с подобными трудностями. Всё-таки сказывается, что селекция СКА этим летом заметно уступала в качестве покупкам прошлых лет, а одна только связка Никиты Гусева и Павла Дацюка не может постоянно приносить победы.

Впрочем, на скамейке у питерцев ещё много хоккеистов, все они рвутся в бой, а остановить СКА соперник может только при полной отдаче и блестящей игре вратаря. Смогут ли сочинцы предоставить эти козыри в отчётной игре?

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 3, 10.09.2018, 19:30 СКА - Сочи -

Любопытно, что южане в прошлом сезоне стали единственной командой, которая одержала над СКА две победы. Умеет Сергей Зубов подобрать нужные ключи к питерскому клубу. В нынешнем сезоне сочинцы пока идут по нарастающей, после поражения от «Адмирала» выиграли две встречи, причём «Амур» был переигран по всем статьям. Сможет ли ХК «Сочи» продолжить поступательное движение в Санкт-Петербурге и что покажет форвард «леопардов» Роберт Росен, идущий по графику более очка за игру?

Наш прогноз: пусть «Сочи» и является неудобным соперником для СКА, но питерцам сейчас необходима победа. Три поражения подряд базового клуба сборной повлекут ненужные разговоры, да и уверенность в своих силах может пропасть. Поэтому СКА приложит максимум усилий, сыграет в полную мощь и добьётся уверенной победы.

«Динамо» Минск — «Йокерит»

Интриги: минчане ужасно стартовали в чемпионате, и совсем скоро к Горди Дуайеру могут появиться вопросы. В прошлом сезоне специалист не смог вывести белорусский клуб в плей-офф, а сейчас, после хорошего летнего укрепления состава, «Динамо» вновь выглядит невнятно. Ноль очков с выезда, слабая активность в атаке и, как следствие, малое количество голов — не для таких результатов в Минске отказывались менять в другие клубы КХЛ права на Теэму Пулккинена, подписывали ему в связку Бо Беннетта и атакующего защитника Патрика Уиркоша, возвращали на родину братьев Костициных.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 3, 10.09.2018, 19:30 Динамо Мн - Йокерит -

«Минск-Арена» всегда была тем местом, где «Динамо» даже в самом разобранном состоянии могло показать отличный хоккей, и сейчас команде необходима помощь болельщиков, чтобы одержать первую победу в сезоне.

В соперниках у минчан «Йокерит», идущий пока без потерь, но «шуты» ещё не сталкивались в сезоне с командой, которая реально может доставить проблемы. Игра в Минске станет первой серьёзной проверкой для главного тренера финнов Лаури Марьямяки и его парней.