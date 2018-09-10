Балашиха увидит четвертую победу «Авангарда» подряд. Интриги дня КХЛ
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Интриги: «ястребы» триумфально провели выезд, во время которого стали лучшей командой лиги на старте сезона, и теперь «Авангард» ожидает дебют на арене в Балашихе. Именно здесь омичи будут проводить домашние игры во время всего чемпионата. «Ястребы» постарались создать в подмосковном дворце хозяйскую атмосферу, а также поработали над привлечением в ряды своих болельщиков балашихинцев, отметившись на дне города. Без поддержки омичи точно не останутся, ведь на матче ожидается внушительный десант из сибирского города, подтянутся московские болельщики, да и местные жители наверняка соскучились по хоккею после исчезновения ХК МВД. Если «Авангард» покажет такой же блестящий хоккей, как в первых трёх матчах сезона, то с привлечением публики проблем не будет.
В соперниках у омичей «Нефтехимик», который тяжело вкатывается в сезон. Подопечные Андрея Назарова после двух поражений со скрипом добились победы над минским «Динамо», но голы нижнекамцам
Наш прогноз: «ястребы» постараются привычно взять шайбу под свой контроль и сразу решить вопрос об исходе встречи. «Нефтехимик» противопоставит этому жёсткую, силовую игру, но и у омичей в составе достаточно игроков, умеющих сыграть на грани фола, тем более, что в матче ожидается дебют Алексея Емелина. Прогнозируем первую победу «Авангарда» на льду «Арены-Балашиха».
Интриги: в другом подмосковном городе сыграют «Витязь» и «Спартак», и в этом матче тяжело выделить фаворита. Подопечные Валерия Белова отлично съездили в Татарстан, где одержали две победы, но в Нижнем Новгороде полностью уступили «Торпедо».
«Витязь» в выездной серии выезжал на плечах своих новых лидеров. Марек Гривик и Миро Аалтонен ведут за собой атаку подольчан, им помогают Павел Чернов и Александр Сёмин. В воротах отлично играет Йони Ортио. Однозначно, селекционная служба «Витязя» сработала на ура.
«Спартак» также проявил летом активность на трансферном рынке и сейчас пожинает плоды. Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Карсумс, Робин Ганзл обживаются в списке лучших бомбардиров
Наш прогноз: вряд ли эта встреча заставит зрителей скучать, нападение у обеих команд гораздо сильнее защиты. Предположим, что в матче будет заброшено немало шайб, но в итоге удача улыбнётся подмосковной команде.
Интриги: питерцы неожиданно потерпели два поражения кряду, и теперь стало понятно, что СКА — команда со своими проблемами и с ней вполне можно играть на равных. Илья Воробьёв после проигрыша «Салавату» сетовал на слабую реализацию моментов, и даже трудно припомнить, когда питерский клуб сталкивался с подобными трудностями.
Впрочем, на скамейке у питерцев ещё много хоккеистов, все они рвутся в бой, а остановить СКА соперник может только при полной отдаче и блестящей игре вратаря. Смогут ли сочинцы предоставить эти козыри в отчётной игре?
Любопытно, что южане в прошлом сезоне стали единственной командой, которая одержала над СКА две победы. Умеет Сергей Зубов подобрать нужные ключи к питерскому клубу. В нынешнем сезоне сочинцы пока идут по нарастающей, после поражения от «Адмирала» выиграли две встречи, причём «Амур» был переигран по всем статьям. Сможет ли ХК «Сочи» продолжить поступательное движение в
Наш прогноз: пусть «Сочи» и является неудобным соперником для СКА, но питерцам сейчас необходима победа. Три поражения подряд базового клуба сборной повлекут ненужные разговоры, да и уверенность в своих силах может пропасть. Поэтому СКА приложит максимум усилий, сыграет в полную мощь и добьётся уверенной победы.
Интриги: минчане ужасно стартовали в чемпионате, и совсем скоро к Горди Дуайеру могут появиться вопросы. В прошлом сезоне специалист не смог вывести белорусский клуб в
«Минск-Арена» всегда была тем местом, где «Динамо» даже в самом разобранном состоянии могло показать отличный хоккей, и сейчас команде необходима помощь болельщиков, чтобы одержать первую победу в сезоне.
В соперниках у минчан «Йокерит», идущий пока без потерь, но «шуты» ещё не сталкивались в сезоне с командой, которая реально может доставить проблемы. Игра в Минске станет первой серьёзной проверкой для главного тренера финнов Лаури Марьямяки и его парней.
Наш прогноз: магия домашней арены вновь сработает, минское «Динамо» сможет преобразиться в лучшую сторону и добьётся долгожданного успеха.