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11:49 (мск), источник: Sport24

«Думал, в Череповце побьют прямо на матче». Фанат поддержал свой клуб, проехав 5000 км на мотоцикле

Интервью самого отчаянного болельщика «Авангарда».

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Источник: Sport24

Омский бизнесмен Кирилл Хариби организовал мотопробег в поддержку хоккейного клуба «Авангард». После того, как стало известно, что «ястребы» не смогут проводить домашние матчи на «Арене-Омск» и временно переедут в Балашиху, он решил преодолеть расстояние между сибирским и подмосковным городами на мотоцикле. По дороге Кирилл заезжал в другие хоккейные города страны и общался с болельщиками местных клубов. Кроме того, в конце путешествия он разыграет путевку на один из домашних матчей «ястребов»: дорогу по маршруту Омск-Москва-Балашиха-Москва-Омск и билет на игру. О самом трудном моменте пробега, встречах с сотрудниками ГИБДД и омском пофигизме Хариби рассказал в интервью Sport24.

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«Никто не отговаривал — таких людей в моем кругу нет»

— Помните момент, когда у вас возникла идея совершить этот пробег?

— Мы общались с одним из руководителей «Авангарда» — коммерческим директором Павлом Астаховым. Я рассказывал, что 10 сентября буду в Москве по рабочим делам и обязательно заеду в Балашиху на первый домашний матч команды в новом сезоне. И тут я сам говорю: «Слушай, а че я, как не пацан, на самолете полечу? Давай я на мотоцикле приеду». Ему идея понравилась.

Тем же вечером мы начали обсуждать все с женой, она спрашивает: «Ты на чем собрался ехать-то? У тебя только “Харлей”, на нем до Москвы ты не доедешь». Я решил позвонить своему товарищу и попробовать взять у него «Голду» (Honda GoldWing — прим. Sport24). Звоню, а сам думаю — ну как я попрошу мотоцикл на такой пробег? Ладно бы куда-то до Новосибирска доехать — тогда бы без проблем, но тут расстояние посерьезнее. Поэтому попросил его продать мне «Голду». Он ответил: «Давай, без проблем. Два с половиной миллиона». Мне показалось, что это дорого: да, мотоцикл навороченный, но все равно полтора миллиона — его потолок.

Сказал жене: «Поехали покупать новый мотоцикл». Я созвонился с московскими и новосибирскими салонами, немного поторговался по цене, додолбил Новосибирск на нормальную скидку — и все: скоро я кайфовал на трассе на новой «Голде». Тогда и пришла идея усилить мой пробег — проехаться по хоккейным городам. Дальше уже был процесс согласования с «Авангардом», который оказал мне информационную поддержку.

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— Были ли те, кто отговаривал вас?

— Нет. Я таких людей в своём близком кругу не держу!

— А желающих присоединиться не было?

— Да я никого и не звал. Я не люблю ни с кем ездить, мне одному комфортнее.

— До этого в вашей жизни случались такие путешествия?

— Ну у меня пробег 250 тысяч километров. Мы с женой в свадебном путешествии 21 тысячу километров проехали по России и Белоруссии. Мне нравится общение, нравится переезжать в города, встречать новых людей, получать эмоции.

«В Питере сказали, что не питают к “Авангарду” теплых чувств»

— После того, как стало известно о вашем пробеге, я встречал в соцсетях и не самые положительные отзывы. Были люди, которые считали не очень хорошей идею встречаться с болельщиками других команд, объясняя это тем, что они могут отнестись к вам негативно. У вас таких опасений не было?

— Нет, ну, а чего мне бояться? Я вообще человек позитивно мыслящий. Я в любой ситуации, стараюсь искать что-то положительное. Да, у меня не получилось встретиться с болельщиками в двух городах, ну и что? В Казани мне пообещали записать видео на игре, но в итоге загасились и пропали, не отвечая на звонки и сообщения. Я предполагал такую ситуацию, выловил знакомых мне казанских байкеров, они собрали небольшую группу и спокойно отсняли видос.

В Питере болельщики СКА вообще сказали, что не будут поддерживать «Авангард», потому что они не питают к нашей команде никаких теплых чувств. Не питают — и ладно. Я договорился с небольшой группой омичей, живущих в Санкт-Петербурге, и мы спокойно передали привет Омску.

То есть проблем я никогда не вижу, сразу вижу пути решения.

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— Более неприятных ситуаций с фанатами других клубов не случалось?

— Я честно скажу — надеялся, что что-нибудь подобное произойдёт. Думал, что в Череповце могут побить, прямо на игре «Авангарда» и «Северстали» (смеется). Хотелось какого-то скандала небольшого, который привлек бы внимание к моей поездке. Но нет, не сложилось. Падать я не собирался с мотоцикла и морду мне никто не набил. Поэтому скучно доехал (смеется).

— Самый трудный момент в пробеге?

— Хорошо, что пробег закончился — я, честно говоря, подустал. Самый трудный момент случился на участке в 70 километров между Череповцом и Питером, где приходилось ехать под дождем и градом. Я весь промок, несмотря на дополнительную непромокаемую экипировку. Благо, хоть не холодно было. Ехал и ничего не видел, потому что дождь заливал весь визор. Плюс град величиной с полногтя или даже ноготь. Но я опять ищу позитив — проехал бы без экстрима, по сухому, было бы не так интересно.

Непростой момент был и на подъезде к Москве. Я не увидел, как выехать на платную дорогу и поперся через Клин и Солнечногорск — пробки там ужас вообще, я чуть с ума не сошел. 63 километра ехал два с половиной часа, при том, что старался проезжать между машинами, по обочине где-то. Из-за этого опоздал на игру «Динамо» — ЦСКА.

— Не было мысли по ходу пробега — зачем я вообще в это ввязался?

— Нет, конечно. Я езжу 15 лет, у меня пробег 250 тысяч — это сколько раз вокруг экватора? Так что мыслей таких не было. Наоборот, всего два часа дождя хапнул — это такая ерунда, могло и побольше приключений быть. Однажды с Нижневартовска в Омск возвращались, было 700 километров дождя. И такого мелкого, который висит в воздухе. Больше метра впереди себя вообще ничего не видишь, едешь с включёнными «аварийками» со скоростью 20−30 километров в час. Это было гораздо тяжелее.

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«В ситуации с ареной омский пофигизм сработал в плюс»

— Самая интересная встреча в этом пробеге?

— Слушайте, да каждая встреча по-своему крута, интересна и эмоциональна. Они все, во-первых, очень разные. В Екатеринбурге, например, я попал на автопробег, приуроченный к началу сезона. Это огромная толпа людей, заряженных на позитив. Я был уставший с дороги и проехал только часть пробега: меня поставили третьим в колонне, отсняли видео, и я отъехал немного в сторону. Стою, пропускаю машин пятьдесят и все они сигналят и кричат слова в поддержку «Авангарда» — это было очень круто. Я рукой махал и благодарил их минут пять.

В Челябинске поймал болельщиков перед игрой — ребята тоже на позитиве. Там один омич был после суточной смены, видно, что уставший, но суетился, помогал. В Уфе небольшое количество народу собралось, но вечером в баре посидели, пообщались. Прикольно, интересно, только выпить нельзя было, за рулём был. И так в каждом городе. В Нижнекамске пообедали с местной журналисткой — тоже здорово поговорили. В Казани байкеры — это уже своя атмосфера немножко, то, чего в дороге не хватает. Люди, которые понимают, что такое проехать оттуда и туда. В Ярославле я на кладбище ездил — там совсем другие эмоции. В Череповце — игра, противостояние, встреча с командой.

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В Москве встретился с двумя, на мой взгляд, легендарными омскими игроками. Это Сергей Калинин и Александр Попов. Калинин — это самый молодой капитан в истории КХЛ. А Попову принадлежит половина всех рекордов «Авангарда», он играл за команду почти 20 лет.

— Был ли какой-то неожиданный человек, который вас поддержал, которого вы не ожидали увидеть?

— На самом деле, пишут не так много. Я немного расстраиваюсь за наш город Омск, за какую-то внутреннюю атмосферу. Я считаю, что это довольно крутой пробег. Если бы кто-то из другого города так поехал или залез на какую-нибудь гору с флагом «Авангарда», я был бы определённо восхищён.

Но у большинства омичей такого нет. Да, есть люди, даже вообще незнакомые, которые поддерживают, пишут, что это круто. А есть те, кто пишет: «На хрена ты вообще это делаешь? Зачем ты посты кидаешь в группы болельщиков “Авангарда”?». Я и перестал кидать, потому что неприятно это читать. Можно не обращать внимание, но зачем мне вообще это видеть?

Позитивные комментарии есть, но их два-три-пять. В группе, где 40 тысяч человек — ну что это такое?! Но здорово, что вообще кто-то пишет, лайкает. Хочется, чтобы у людей была какая-то положительная эмоция от этого, я-то свое по любому получу.

Прикольно, что многие хоккеисты «Авангарда» подписались на мой аккаунт и пишут слова поддержки. Их я не ожидал увидеть, это было приятно.

Плюс на матче «Динамо» — ЦСКА я поймал крутую эмоцию. Огромная толпа шла мимо и несколько человек сказали: «Да это же тот чувак на мотоцикле!». Было прикольно.

— Самое красивое место этого пробега?

— Я Питер уже много раз видел, поэтому назову Казань. Очень сильно впечатлён этим городом. А если говорить про конкретное место, то оно находится на Урале, в районе городе Сим. Я его уже много раз проезжал и на этот раз не стал фотографировать. Там при объезде горы открывается обзор примерно градусов на 280. Реально возникает ощущение, что ты видишь полмира.

— Сколько раз за пробег вас останавливали сотрудники ГИБДД?

— Ни разу. На трассах их сейчас нет, с номером я знаю, что делать, чтобы штрафы не приходили (смеется). В Москве припарковался на мотоцикле, мимо проехал сотрудник — не стал останавливаться. Второй подъехал, посмотрел на меня и тоже не стал тормозить. Видят, видимо, наклейки, регион. В общем, меня никто нигде ни разу не остановил.

— Есть понимание, в какую сумму обошелся проезд?

— Вся поездка — с едой и бензином — наверное, тысяч в 30. Может, чуть меньше.

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— Сильно изматывает такой пробег?

— Ну да. Пять тысяч километров — это совсем немного для меня, я проезжал и больше. Такой короткий пробег — казалось бы, фигня. Но лично мне проще плотно проезжать пять тысяч километров за три-четыре дня. Однажды я проехал 5260 километров за 59 часов — это прямо от точки А до точки Б.

А здесь я прям устал так устал. Каждый день ты на мотоцикле, каждый день куда-то встаёшь, куда-то надо ехать. Ни посидеть, ни отдохнуть. Не можешь расслабиться. С одной стороны, это прикольно: чувствуешь определённую нагрузку, определённое напряжение, становится поинтересней. С другой, осень, надо на мотоцикле постоянно дубасить, постоянно сидишь в этом скафандре, уже вонючем. То жарко, то холодно — тяжеловато.

— Вы давно хоккеем увлекаетесь?

— Недавно посчитал, что болею 25 лет. Не обращал внимания, но оказывается с этим видом спорта с 10 лет.

— Как Омск переживает ситуацию с переездом команды в другой город?— Мне кажется, что омский пофигизм в данной ситуации сработал в плюс. Типа: «А, ну теперь ещё и хоккея нет» (смеётся). Но настоящие болельщики собираются, ездят куда-то, смотрят, а куда деваться? Раз так получилось, что теперь делать? Не плакать же. Естественно, подрасстроились, особенно те, кто регулярно ходит на матчи. Тем более, такая команда в этом году собралась, на которую будет кайфово посмотреть.

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«Есть страшные мысли — купить мотоцикл с коляской и поехать на матч зимой»

— Вы удивлены, что на старте «Авангард» разрывает всех соперников?

— Ну я бы не сказал, что прям разрывает, но, я не удивлён. Я не хоккейный эксперт, но вот смотрел матч в Череповце и мне показалось, что после того, как «Авангард» забросил три шайбы, главный тренер начал пробовать другие тактические варианты. Что-то тестил, проверял. Еще, мне кажется, что сейчас очень здорово смотрятся наши защитники, поэтому хочется посмотреть на вратарей, когда нагрузка на них будет побольше. Но Игорь Бобков и сейчас в порядке — очень здорово играет.

Конечно, очень хочется Кубок Гагарина. Но команд много, все хотят этот кубок. И все усиливаются не для того, чтобы проиграть омскому «Авангарду», а для того, чтобы победить его. Главное — хорошая качественная игра, бескомпромиссная борьба, чтобы мы видели, что команда сделала максимум. Тогда нас устроит любой результат.

— В Череповце удалось пообщаться с тренером «Авангарда» Бобом Хартли?

— Да, перекинулись парой фраз. Когда фотографировались, он поблагодарил меня, что приехал, а я поблагодарил его за победу. Я как-то забыл, что сейчас надо будет по-английски говорить и не успел быстро переключиться. Язык то я знаю, но мгновенно включиться трудно. Но, вроде бы, я не сильно растерялся.

— Есть желание еще что-то организовать в этом сезоне?

— Я уже об этом думаю, но пока ничего не придумал.

Есть мысли, мысли разные, мысли страшные — из разряда купить мотоцикл с коляской и доехать на какую-нибудь игру зимой. В Астану или Новосибирск, например. Посмотрим, что из этого выйдет.

— А что сделаете если «Авангард» выиграет Кубок Гагарина? Не задумывались?

— Там уже можно проехать по всем городам КХЛ и прокричать: «Аааааааа, мы выиграли!». Но пусть команда сначала возьмет кубок, а мы точно что-нибудь придумаем.

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Артем Гаев

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