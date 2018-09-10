«Думал, в Череповце побьют прямо на матче». Фанат поддержал свой клуб, проехав 5000 км на мотоцикле

Источник: Sport24

Омский бизнесмен Кирилл Хариби организовал мотопробег в поддержку хоккейного клуба «Авангард». После того, как стало известно, что «ястребы» не смогут проводить домашние матчи на «Арене-Омск» и временно переедут в Балашиху, он решил преодолеть расстояние между сибирским и подмосковным городами на мотоцикле. По дороге Кирилл заезжал в другие хоккейные города страны и общался с болельщиками местных клубов. Кроме того, в конце путешествия он разыграет путевку на один из домашних матчей «ястребов»: дорогу по маршруту Омск-Москва-Балашиха-Москва-Омск и билет на игру. О самом трудном моменте пробега, встречах с сотрудниками ГИБДД и омском пофигизме Хариби рассказал в интервью Sport24.

«Никто не отговаривал — таких людей в моем кругу нет»

— Помните момент, когда у вас возникла идея совершить этот пробег?

— Мы общались с одним из руководителей «Авангарда» — коммерческим директором Павлом Астаховым. Я рассказывал, что 10 сентября буду в Москве по рабочим делам и обязательно заеду в Балашиху на первый домашний матч команды в новом сезоне. И тут я сам говорю: «Слушай, а че я, как не пацан, на самолете полечу? Давай я на мотоцикле приеду». Ему идея понравилась.

Тем же вечером мы начали обсуждать все с женой, она спрашивает: «Ты на чем собрался ехать-то? У тебя только “Харлей”, на нем до Москвы ты не доедешь». Я решил позвонить своему товарищу и попробовать взять у него «Голду» (Honda GoldWing — прим. Sport24). Звоню, а сам думаю — ну как я попрошу мотоцикл на такой пробег? Ладно бы куда-то до Новосибирска доехать — тогда бы без проблем, но тут расстояние посерьезнее. Поэтому попросил его продать мне «Голду». Он ответил: «Давай, без проблем. Два с половиной миллиона». Мне показалось, что это дорого: да, мотоцикл навороченный, но все равно полтора миллиона — его потолок.

Сказал жене: «Поехали покупать новый мотоцикл». Я созвонился с московскими и новосибирскими салонами, немного поторговался по цене, додолбил Новосибирск на нормальную скидку — и все: скоро я кайфовал на трассе на новой «Голде». Тогда и пришла идея усилить мой пробег — проехаться по хоккейным городам. Дальше уже был процесс согласования с «Авангардом», который оказал мне информационную поддержку.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnJUWJhH_Tn/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хариби Кирилл (@kharibi_kir)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-31T13:54:42+00:00">31 Авг 2018 в 6:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Были ли те, кто отговаривал вас?

— Нет. Я таких людей в своём близком кругу не держу!

— А желающих присоединиться не было?

— Да я никого и не звал. Я не люблю ни с кем ездить, мне одному комфортнее.

— До этого в вашей жизни случались такие путешествия?

— Ну у меня пробег 250 тысяч километров. Мы с женой в свадебном путешествии 21 тысячу километров проехали по России и Белоруссии. Мне нравится общение, нравится переезжать в города, встречать новых людей, получать эмоции.

«В Питере сказали, что не питают к “Авангарду” теплых чувств»

— После того, как стало известно о вашем пробеге, я встречал в соцсетях и не самые положительные отзывы. Были люди, которые считали не очень хорошей идею встречаться с болельщиками других команд, объясняя это тем, что они могут отнестись к вам негативно. У вас таких опасений не было?

— Нет, ну, а чего мне бояться? Я вообще человек позитивно мыслящий. Я в любой ситуации, стараюсь искать что-то положительное. Да, у меня не получилось встретиться с болельщиками в двух городах, ну и что? В Казани мне пообещали записать видео на игре, но в итоге загасились и пропали, не отвечая на звонки и сообщения. Я предполагал такую ситуацию, выловил знакомых мне казанских байкеров, они собрали небольшую группу и спокойно отсняли видос.

В Питере болельщики СКА вообще сказали, что не будут поддерживать «Авангард», потому что они не питают к нашей команде никаких теплых чувств. Не питают — и ладно. Я договорился с небольшой группой омичей, живущих в Санкт-Петербурге, и мы спокойно передали привет Омску.

То есть проблем я никогда не вижу, сразу вижу пути решения.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BndgBuqHICT/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BndgBuqHICT/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BndgBuqHICT/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хариби Кирилл (@kharibi_kir)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-08T10:00:20+00:00">8 Сен 2018 в 3:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Более неприятных ситуаций с фанатами других клубов не случалось?

— Я честно скажу — надеялся, что что-нибудь подобное произойдёт. Думал, что в Череповце могут побить, прямо на игре «Авангарда» и «Северстали» (смеется). Хотелось какого-то скандала небольшого, который привлек бы внимание к моей поездке. Но нет, не сложилось. Падать я не собирался с мотоцикла и морду мне никто не набил. Поэтому скучно доехал (смеется).

— Самый трудный момент в пробеге?

— Хорошо, что пробег закончился — я, честно говоря, подустал. Самый трудный момент случился на участке в 70 километров между Череповцом и Питером, где приходилось ехать под дождем и градом. Я весь промок, несмотря на дополнительную непромокаемую экипировку. Благо, хоть не холодно было. Ехал и ничего не видел, потому что дождь заливал весь визор. Плюс град величиной с полногтя или даже ноготь. Но я опять ищу позитив — проехал бы без экстрима, по сухому, было бы не так интересно.

Непростой момент был и на подъезде к Москве. Я не увидел, как выехать на платную дорогу и поперся через Клин и Солнечногорск — пробки там ужас вообще, я чуть с ума не сошел. 63 километра ехал два с половиной часа, при том, что старался проезжать между машинами, по обочине где-то. Из-за этого опоздал на игру «Динамо» — ЦСКА.

— Не было мысли по ходу пробега — зачем я вообще в это ввязался?

— Нет, конечно. Я езжу 15 лет, у меня пробег 250 тысяч — это сколько раз вокруг экватора? Так что мыслей таких не было. Наоборот, всего два часа дождя хапнул — это такая ерунда, могло и побольше приключений быть. Однажды с Нижневартовска в Омск возвращались, было 700 километров дождя. И такого мелкого, который висит в воздухе. Больше метра впереди себя вообще ничего не видишь, едешь с включёнными «аварийками» со скоростью 20−30 километров в час. Это было гораздо тяжелее.

«В ситуации с ареной омский пофигизм сработал в плюс»

— Самая интересная встреча в этом пробеге?

— Слушайте, да каждая встреча по-своему крута, интересна и эмоциональна. Они все, во-первых, очень разные. В Екатеринбурге, например, я попал на автопробег, приуроченный к началу сезона. Это огромная толпа людей, заряженных на позитив. Я был уставший с дороги и проехал только часть пробега: меня поставили третьим в колонне, отсняли видео, и я отъехал немного в сторону. Стою, пропускаю машин пятьдесят и все они сигналят и кричат слова в поддержку «Авангарда» — это было очень круто. Я рукой махал и благодарил их минут пять.

В Челябинске поймал болельщиков перед игрой — ребята тоже на позитиве. Там один омич был после суточной смены, видно, что уставший, но суетился, помогал. В Уфе небольшое количество народу собралось, но вечером в баре посидели, пообщались. Прикольно, интересно, только выпить нельзя было, за рулём был. И так в каждом городе. В Нижнекамске пообедали с местной журналисткой — тоже здорово поговорили. В Казани байкеры — это уже своя атмосфера немножко, то, чего в дороге не хватает. Люди, которые понимают, что такое проехать оттуда и туда. В Ярославле я на кладбище ездил — там совсем другие эмоции. В Череповце — игра, противостояние, встреча с командой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnY_immHzjk/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnY_immHzjk/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnY_immHzjk/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хариби Кирилл (@kharibi_kir)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-06T15:57:37+00:00">6 Сен 2018 в 8:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Москве встретился с двумя, на мой взгляд, легендарными омскими игроками. Это Сергей Калинин и Александр Попов. Калинин — это самый молодой капитан в истории КХЛ. А Попову принадлежит половина всех рекордов «Авангарда», он играл за команду почти 20 лет.

— Был ли какой-то неожиданный человек, который вас поддержал, которого вы не ожидали увидеть?

— На самом деле, пишут не так много. Я немного расстраиваюсь за наш город Омск, за какую-то внутреннюю атмосферу. Я считаю, что это довольно крутой пробег. Если бы кто-то из другого города так поехал или залез на какую-нибудь гору с флагом «Авангарда», я был бы определённо восхищён.

Но у большинства омичей такого нет. Да, есть люди, даже вообще незнакомые, которые поддерживают, пишут, что это круто. А есть те, кто пишет: «На хрена ты вообще это делаешь? Зачем ты посты кидаешь в группы болельщиков “Авангарда”?». Я и перестал кидать, потому что неприятно это читать. Можно не обращать внимание, но зачем мне вообще это видеть?

Позитивные комментарии есть, но их два-три-пять. В группе, где 40 тысяч человек — ну что это такое?! Но здорово, что вообще кто-то пишет, лайкает. Хочется, чтобы у людей была какая-то положительная эмоция от этого, я-то свое по любому получу.

Прикольно, что многие хоккеисты «Авангарда» подписались на мой аккаунт и пишут слова поддержки. Их я не ожидал увидеть, это было приятно.

Плюс на матче «Динамо» — ЦСКА я поймал крутую эмоцию. Огромная толпа шла мимо и несколько человек сказали: «Да это же тот чувак на мотоцикле!». Было прикольно.

— Самое красивое место этого пробега?

— Я Питер уже много раз видел, поэтому назову Казань. Очень сильно впечатлён этим городом. А если говорить про конкретное место, то оно находится на Урале, в районе городе Сим. Я его уже много раз проезжал и на этот раз не стал фотографировать. Там при объезде горы открывается обзор примерно градусов на 280. Реально возникает ощущение, что ты видишь полмира.

— Сколько раз за пробег вас останавливали сотрудники ГИБДД?

— Ни разу. На трассах их сейчас нет, с номером я знаю, что делать, чтобы штрафы не приходили (смеется). В Москве припарковался на мотоцикле, мимо проехал сотрудник — не стал останавливаться. Второй подъехал, посмотрел на меня и тоже не стал тормозить. Видят, видимо, наклейки, регион. В общем, меня никто нигде ни разу не остановил.

— Есть понимание, в какую сумму обошелся проезд?

— Вся поездка — с едой и бензином — наверное, тысяч в 30. Может, чуть меньше.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BndE3nVHalt/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BndE3nVHalt/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BndE3nVHalt/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хариби Кирилл (@kharibi_kir)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-08T06:01:08+00:00">7 Сен 2018 в 11:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Сильно изматывает такой пробег?

— Ну да. Пять тысяч километров — это совсем немного для меня, я проезжал и больше. Такой короткий пробег — казалось бы, фигня. Но лично мне проще плотно проезжать пять тысяч километров за три-четыре дня. Однажды я проехал 5260 километров за 59 часов — это прямо от точки А до точки Б.

А здесь я прям устал так устал. Каждый день ты на мотоцикле, каждый день куда-то встаёшь, куда-то надо ехать. Ни посидеть, ни отдохнуть. Не можешь расслабиться. С одной стороны, это прикольно: чувствуешь определённую нагрузку, определённое напряжение, становится поинтересней. С другой, осень, надо на мотоцикле постоянно дубасить, постоянно сидишь в этом скафандре, уже вонючем. То жарко, то холодно — тяжеловато.

— Вы давно хоккеем увлекаетесь?

— Недавно посчитал, что болею 25 лет. Не обращал внимания, но оказывается с этим видом спорта с 10 лет.

— Как Омск переживает ситуацию с переездом команды в другой город?— Мне кажется, что омский пофигизм в данной ситуации сработал в плюс. Типа: «А, ну теперь ещё и хоккея нет» (смеётся). Но настоящие болельщики собираются, ездят куда-то, смотрят, а куда деваться? Раз так получилось, что теперь делать? Не плакать же. Естественно, подрасстроились, особенно те, кто регулярно ходит на матчи. Тем более, такая команда в этом году собралась, на которую будет кайфово посмотреть.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BngDuwRHXc1/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BngDuwRHXc1/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BngDuwRHXc1/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хариби Кирилл (@kharibi_kir)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-09T09:48:55+00:00">9 Сен 2018 в 2:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Есть страшные мысли — купить мотоцикл с коляской и поехать на матч зимой»

— Вы удивлены, что на старте «Авангард» разрывает всех соперников?

— Ну я бы не сказал, что прям разрывает, но, я не удивлён. Я не хоккейный эксперт, но вот смотрел матч в Череповце и мне показалось, что после того, как «Авангард» забросил три шайбы, главный тренер начал пробовать другие тактические варианты. Что-то тестил, проверял. Еще, мне кажется, что сейчас очень здорово смотрятся наши защитники, поэтому хочется посмотреть на вратарей, когда нагрузка на них будет побольше. Но Игорь Бобков и сейчас в порядке — очень здорово играет.

Конечно, очень хочется Кубок Гагарина. Но команд много, все хотят этот кубок. И все усиливаются не для того, чтобы проиграть омскому «Авангарду», а для того, чтобы победить его. Главное — хорошая качественная игра, бескомпромиссная борьба, чтобы мы видели, что команда сделала максимум. Тогда нас устроит любой результат.

— В Череповце удалось пообщаться с тренером «Авангарда» Бобом Хартли?

— Да, перекинулись парой фраз. Когда фотографировались, он поблагодарил меня, что приехал, а я поблагодарил его за победу. Я как-то забыл, что сейчас надо будет по-английски говорить и не успел быстро переключиться. Язык то я знаю, но мгновенно включиться трудно. Но, вроде бы, я не сильно растерялся.

— Есть желание еще что-то организовать в этом сезоне?

— Я уже об этом думаю, но пока ничего не придумал.

Есть мысли, мысли разные, мысли страшные — из разряда купить мотоцикл с коляской и доехать на какую-нибудь игру зимой. В Астану или Новосибирск, например. Посмотрим, что из этого выйдет.

— А что сделаете если «Авангард» выиграет Кубок Гагарина? Не задумывались?

— Там уже можно проехать по всем городам КХЛ и прокричать: «Аааааааа, мы выиграли!». Но пусть команда сначала возьмет кубок, а мы точно что-нибудь придумаем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bng378YH9oc/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12"style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bng378YH9oc/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bng378YH9oc/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хариби Кирилл (@kharibi_kir)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-09T17:25:06+00:00">9 Сен 2018 в 10:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.