«Думал, в Череповце побьют прямо на матче». Фанат поддержал свой клуб, проехав 5000 км на мотоцикле
Интервью самого отчаянного болельщика «Авангарда».
Интервью самого отчаянного болельщика «Авангарда».
Омский бизнесмен Кирилл Хариби организовал мотопробег в поддержку хоккейного клуба «Авангард». После того, как стало известно, что «ястребы» не смогут проводить домашние матчи на «Арене-Омск» и временно переедут в Балашиху, он решил преодолеть расстояние между сибирским и подмосковным городами на мотоцикле. По дороге Кирилл заезжал в другие хоккейные города страны и общался с болельщиками местных клубов. Кроме того, в конце путешествия он разыграет путевку на один из домашних матчей «ястребов»: дорогу по маршруту Омск-Москва-Балашиха-Москва-Омск и билет на игру. О самом трудном моменте пробега, встречах с сотрудниками ГИБДД и омском пофигизме Хариби рассказал в интервью Sport24.
— Помните момент, когда у вас возникла идея совершить этот пробег?
— Мы общались с одним из руководителей «Авангарда» — коммерческим директором Павлом Астаховым. Я рассказывал, что 10 сентября буду в Москве по рабочим делам и обязательно заеду в Балашиху на первый домашний матч команды в новом сезоне. И тут я сам говорю: «Слушай, а че я, как не пацан, на самолете полечу? Давай я на мотоцикле приеду». Ему идея понравилась.
Тем же вечером мы начали обсуждать все с женой, она спрашивает: «Ты на чем собрался
Сказал жене: «Поехали покупать новый мотоцикл». Я созвонился с московскими и новосибирскими салонами, немного поторговался по цене, додолбил Новосибирск на нормальную скидку — и все: скоро я кайфовал на трассе на новой «Голде». Тогда и пришла идея усилить мой пробег — проехаться по хоккейным городам. Дальше уже был процесс согласования с «Авангардом», который оказал мне информационную поддержку.
— Были ли те, кто отговаривал вас?
— Нет. Я таких людей в своём близком кругу не держу!
— А желающих присоединиться не было?
— Да я никого и не звал. Я не люблю ни с кем ездить, мне одному комфортнее.
— До этого в вашей жизни случались такие путешествия?
— Ну у меня пробег 250 тысяч километров. Мы с женой в свадебном путешествии 21 тысячу километров проехали по России и Белоруссии. Мне нравится общение, нравится переезжать в города, встречать новых людей, получать эмоции.
— После того, как стало известно о вашем пробеге, я встречал в соцсетях и не самые положительные отзывы. Были люди, которые считали не очень хорошей идею встречаться с болельщиками других команд, объясняя это тем, что они могут отнестись к вам негативно. У вас таких опасений не было?
— Нет, ну, а чего мне бояться? Я вообще человек позитивно мыслящий. Я в любой ситуации, стараюсь искать
В Питере болельщики СКА вообще сказали, что не будут поддерживать «Авангард», потому что они не питают к нашей команде никаких теплых чувств. Не питают — и ладно. Я договорился с небольшой группой омичей, живущих в
Санкт-Петербурге,и мы спокойно передали привет Омску.
То есть проблем я никогда не вижу, сразу вижу пути решения.
— Более неприятных ситуаций с фанатами других клубов не случалось?
— Я честно скажу — надеялся, что
— Самый трудный момент в пробеге?
— Хорошо, что пробег закончился — я, честно говоря, подустал. Самый трудный момент случился на участке в 70 километров между Череповцом и Питером, где приходилось ехать под дождем и градом. Я весь промок, несмотря на дополнительную непромокаемую экипировку. Благо, хоть не холодно было. Ехал и ничего не видел, потому что дождь заливал весь визор. Плюс град величиной с полногтя или даже ноготь. Но я опять ищу позитив — проехал бы без экстрима, по сухому, было бы не так интересно.
Непростой момент был и на подъезде к Москве. Я не увидел, как выехать на платную дорогу и поперся через Клин и Солнечногорск — пробки там ужас вообще, я чуть с ума не сошел. 63 километра ехал два с половиной часа, при том, что старался проезжать между машинами, по обочине
— Не было мысли по ходу пробега — зачем я вообще в это ввязался?
— Нет, конечно. Я езжу 15 лет, у меня пробег 250 тысяч — это сколько раз вокруг экватора? Так что мыслей таких не было. Наоборот, всего два часа дождя хапнул — это такая ерунда, могло и побольше приключений быть. Однажды с Нижневартовска в Омск возвращались, было 700 километров дождя. И такого мелкого, который висит в воздухе. Больше метра впереди себя вообще ничего не видишь, едешь с включёнными «аварийками» со скоростью 20−30 километров в час. Это было гораздо тяжелее.
— Самая интересная встреча в этом пробеге?
— Слушайте, да каждая встреча
В Челябинске поймал болельщиков перед игрой — ребята тоже на позитиве. Там один омич был после суточной смены, видно, что уставший, но суетился, помогал. В Уфе небольшое количество народу собралось, но вечером в баре посидели, пообщались. Прикольно, интересно, только выпить нельзя было, за рулём был. И так в каждом городе. В Нижнекамске пообедали с местной журналисткой — тоже здорово поговорили. В Казани байкеры — это уже своя атмосфера немножко, то, чего в дороге не хватает. Люди, которые понимают, что такое проехать оттуда и туда. В Ярославле я на кладбище ездил — там совсем другие эмоции. В Череповце — игра, противостояние, встреча с командой.
В Москве встретился с двумя, на мой взгляд, легендарными омскими игроками. Это Сергей Калинин и Александр Попов. Калинин — это самый молодой капитан в истории КХЛ. А Попову принадлежит половина всех рекордов «Авангарда», он играл за команду почти 20 лет.
— Был ли
— На самом деле, пишут не так много. Я немного расстраиваюсь за наш город Омск, за
Но у большинства омичей такого нет. Да, есть люди, даже вообще незнакомые, которые поддерживают, пишут, что это круто. А есть те, кто пишет: «На хрена ты вообще это делаешь? Зачем ты посты кидаешь в группы болельщиков “Авангарда”?». Я и перестал кидать, потому что неприятно это читать. Можно не обращать внимание, но зачем мне вообще это видеть?
Позитивные комментарии есть, но их
Прикольно, что многие хоккеисты «Авангарда» подписались на мой аккаунт и пишут слова поддержки. Их я не ожидал увидеть, это было приятно.
Плюс на матче «Динамо» — ЦСКА я поймал крутую эмоцию. Огромная толпа шла мимо и несколько человек сказали: «Да это же тот чувак на мотоцикле!». Было прикольно.
— Самое красивое место этого пробега?
— Я Питер уже много раз видел, поэтому назову Казань. Очень сильно впечатлён этим городом. А если говорить про конкретное место, то оно находится на Урале, в районе городе Сим. Я его уже много раз проезжал и на этот раз не стал фотографировать. Там при объезде горы открывается обзор примерно градусов на 280. Реально возникает ощущение, что ты видишь полмира.
— Сколько раз за пробег вас останавливали сотрудники ГИБДД?
— Ни разу. На трассах их сейчас нет, с номером я знаю, что делать, чтобы штрафы не приходили (смеется). В Москве припарковался на мотоцикле, мимо проехал сотрудник — не стал останавливаться. Второй подъехал, посмотрел на меня и тоже не стал тормозить. Видят, видимо, наклейки, регион. В общем, меня никто нигде ни разу не остановил.
— Есть понимание, в какую сумму обошелся проезд?
— Вся поездка — с едой и бензином — наверное, тысяч в 30. Может, чуть меньше.
— Сильно изматывает такой пробег?
— Ну да. Пять тысяч километров — это совсем немного для меня, я проезжал и больше. Такой короткий пробег — казалось бы, фигня. Но лично мне проще плотно проезжать пять тысяч километров за
А здесь я прям устал так устал. Каждый день ты на мотоцикле, каждый день
— Вы давно хоккеем увлекаетесь?
— Недавно посчитал, что болею 25 лет. Не обращал внимания, но оказывается с этим видом спорта с 10 лет.
— Как Омск переживает ситуацию с переездом команды в другой город?— Мне кажется, что омский пофигизм в данной ситуации сработал в плюс. Типа: «А, ну теперь ещё и хоккея нет» (смеётся). Но настоящие болельщики собираются, ездят
— Вы удивлены, что на старте «Авангард» разрывает всех соперников?
— Ну я бы не сказал, что прям разрывает, но, я не удивлён. Я не хоккейный эксперт, но вот смотрел матч в Череповце и мне показалось, что после того, как «Авангард» забросил три шайбы, главный тренер начал пробовать другие тактические варианты.
Конечно, очень хочется Кубок Гагарина. Но команд много, все хотят этот кубок. И все усиливаются не для того, чтобы проиграть омскому «Авангарду», а для того, чтобы победить его. Главное — хорошая качественная игра, бескомпромиссная борьба, чтобы мы видели, что команда сделала максимум. Тогда нас устроит любой результат.
— В Череповце удалось пообщаться с тренером «Авангарда» Бобом Хартли?
— Да, перекинулись парой фраз. Когда фотографировались, он поблагодарил меня, что приехал, а я поблагодарил его за победу. Я
— Есть желание еще
— Я уже об этом думаю, но пока ничего не придумал.
Есть мысли, мысли разные, мысли страшные — из разряда купить мотоцикл с коляской и доехать на
какую-нибудьигру зимой. В Астану или Новосибирск, например. Посмотрим, что из этого выйдет.
— А что сделаете если «Авангард» выиграет Кубок Гагарина? Не задумывались?
— Там уже можно проехать по всем городам КХЛ и прокричать: «Аааааааа, мы выиграли!». Но пусть команда сначала возьмет кубок, а мы точно
Артем Гаев