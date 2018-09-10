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13:09 (мск), источник: Sports.kz

Хоккеист «Барыса» признан лучшим защитником первой недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России на основании анализа статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ, определила лауреатов первой недели турнира (в том числе матчей 1 и 2 сентября) в четырех номинациях.

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— лучшим вратарём признан Игорь Бобков («Авангард»), одержавший победы в трёх гостевых матчах, в одном из них (против «Локомотива) — на ноль. Голкипер омского клуба отразил 97,33% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,68 (оба показателя — лучшие в Лиге за неделю). Безголевой отрезок Бобкова составил 111 минут 31 секунду.

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— лучшим защитником признан Даррен Диц («Барыс»), в трёх гостевых матчах набравший 5 (2+3) очков (лучший результат среди игроков его амплуа). Одна из шайб (в ворота «Нефтехимика») стала победной. Диц не завершил ни одну из встреч недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3), отметился девятью бросками по воротам, а также блокировал 7 бросков соперников.

— лучшим нападающим признан Антон Бурдасов («Салават Юлаев»), в четырёх гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы, забросивший в них 4 шайбы (лучший результат недели среди нападающих) и отметившийся двумя голевыми передачами. В поединке против СКА нападающий уфимского клуба сделал дубль, одна из шайб стала победной. Бурдасов набирал очки во всех матчах и нанёс 17 бросков по воротам. На данный момент форвард «Салавата Юлаева» возглавляет ТОП-10 снайперов и бомбардиров регулярного чемпионата.

— лучшим новичком признан нападающий Николай Коваленко («Локомотив»), в трёх матчах (в том числе одном гостевом) одержавший вместе с командой три победы и отметившийся заброшенной шайбой в поединке против «Сибири», ставшей для него дебютной в КХЛ. 18-летний нападающий не завершил ни одну из встреч недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2), в среднем проводил на льду 10 минут 32 секунды и провёл 5 силовых приёмов.

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