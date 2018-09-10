«Авангард» уничтожает всех, «Слован» пробивает дно. Главное об ураганном старте сезона в КХЛ
Пока все очень круто.
Пока все очень круто.
Итоги первой полноценной недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Омский «Авангард» разметает всех соперников на своем пути, а прошлогодних проблем с обороной будто бы и не было. Забивают омичи исправно, в среднем больше четырех шайб за игру. И петь дифирамбы было бы рано, если бы противниками стали явные аутсайдеры лиги. Но ведь «Локомотив», «Динамо» и «Северсталь» явно не из этой категории. А теперь представьте, как будут играть «ястребы», когда в основном составе появятся еще три новичка — Емелин, Верстиг и Фрэнсон.
Нижегородское «Торпедо» хоть и не выглядит так мощно, как «Авангард», но пока тоже обходится без потерь. Правда, неожиданному лидеру Восточной конференции
Последним в Западной конференции остаётся минское «Динамо», однако самой безнадежной командой там выглядит братиславский «Слован». Лишь в одной встрече у «орлов» были шансы зацепиться за очки — ими они и воспользовались. Но все остальное — мрак. В обороне творится хаос, следствием которого стали 15 пропущенных шайб за четыре матча. В атаке команда тоже выглядит слабо. Половину результативных действий — 2 гола из 4 — «Слован» совершил в том самом матче против «Автомобилиста», где удалось заработать результативный балл. Пока что словацкий клуб — главный претендент на последнее место в регулярке.
После разгромной победы на старте сезона у многих болельщиков СКА, скорее всего, возникло ощущение, что в этой регулярке снова никто не сможет противостоять действующему обладателю Кубка Континента. Однако ощущение было обманчивым. До прошлогоднего рекорда в 20 побед подряд не хватило 19 викторий. Более того, СКА уступил дважды, прямо сейчас команда и вовсе находится за пределами первой восьмёрки.
Это казанский «Ак Барс». Дело даже не столько в разгромном поражении от СКА, сколько в следующихщих играх, где казанцы выглядели совсем не
Затем была образцовая игра против «Сибири», где «Динамо» впервые в сезоне выиграло всухую. Ну, а ещё одно очко в противостоянии с «Северсталью» позволяет рижанам уверенно держаться в зоне
Мы помним, как завершился прошлый сезон для «Барыса». Команду покинули несколько легионеров, в бой были брошены местные воспитанники, и в итоге казахстанцы заметно отстали от зоны
Александр Тарасов