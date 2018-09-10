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13:59 (мск), источник: Sport24

«Авангард» уничтожает всех, «Слован» пробивает дно. Главное об ураганном старте сезона в КХЛ

Пока все очень круто.

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Источник: Sport24

Итоги первой полноценной недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Команда недели

Омский «Авангард» разметает всех соперников на своем пути, а прошлогодних проблем с обороной будто бы и не было. Забивают омичи исправно, в среднем больше четырех шайб за игру. И петь дифирамбы было бы рано, если бы противниками стали явные аутсайдеры лиги. Но ведь «Локомотив», «Динамо» и «Северсталь» явно не из этой категории. А теперь представьте, как будут играть «ястребы», когда в основном составе появятся еще три новичка — Емелин, Верстиг и Фрэнсон.

Сюрприз недели

Нижегородское «Торпедо» хоть и не выглядит так мощно, как «Авангард», но пока тоже обходится без потерь. Правда, неожиданному лидеру Восточной конференции зачем-то необходимо сначала создать себе препятствия, чтобы потом их героически преодолеть. В матче против СКА ещё за четыре минуты до конца третьего периода нижегородцы уступали, но победили в основное время. Против минчан «Торпедо» горело 0:2 к 36-й минуте, в игре с «Витязем» вновь приходилось отыгрываться. А во вчерашней встрече главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка будто что-то предчувствовал и взял тайм-аут при счете 5:3 в пользу казахстанцев. Но хозяева и в четвертый раз выцарапали победу.

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Провал недели

Последним в Западной конференции остаётся минское «Динамо», однако самой безнадежной командой там выглядит братиславский «Слован». Лишь в одной встрече у «орлов» были шансы зацепиться за очки — ими они и воспользовались. Но все остальное — мрак. В обороне творится хаос, следствием которого стали 15 пропущенных шайб за четыре матча. В атаке команда тоже выглядит слабо. Половину результативных действий — 2 гола из 4 — «Слован» совершил в том самом матче против «Автомобилиста», где удалось заработать результативный балл. Пока что словацкий клуб — главный претендент на последнее место в регулярке.

Разочарование недели. Запад

После разгромной победы на старте сезона у многих болельщиков СКА, скорее всего, возникло ощущение, что в этой регулярке снова никто не сможет противостоять действующему обладателю Кубка Континента. Однако ощущение было обманчивым. До прошлогоднего рекорда в 20 побед подряд не хватило 19 викторий. Более того, СКА уступил дважды, прямо сейчас команда и вовсе находится за пределами первой восьмёрки.

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Разочарование недели. Восток

Это казанский «Ак Барс». Дело даже не столько в разгромном поражении от СКА, сколько в следующихщих играх, где казанцы выглядели совсем не по-чемпионски. Форвард казанцев Станислав Галиев после игры с «Витязем» заявил: «Странновато, конечно, что на чемпиона ходят так мало. Но и их понять можно, с такой игрой, в какую мы сейчас играем. Нам немножко стыдно даже за это». Домашние поражения от СКА и «Витязя», трудовая победа над «Барысом» и два очка в матче с минским «Динамо», у которого по-прежнему ни одного набранного балла — болельщики и вправду вправе были ожидать большего.

Сюрприз недели. Запад

Если «Слован» располагается примерно там, где и ожидалось, то с рижским «Динамо» все иначе. Команда достойно сражалась в матче с новым топом Востока «Автомобилистом» — екатеринбуржцы вырвали победу в последней десятиминутке. Дальше — больше. Рижане создали большие проблемы «Магнитке», не пропустили в меньшинстве и увезли из Магнитогорска два очка.

Затем была образцовая игра против «Сибири», где «Динамо» впервые в сезоне выиграло всухую. Ну, а ещё одно очко в противостоянии с «Северсталью» позволяет рижанам уверенно держаться в зоне плей-офф.

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Сюрприз недели. Восток

Мы помним, как завершился прошлый сезон для «Барыса». Команду покинули несколько легионеров, в бой были брошены местные воспитанники, и в итоге казахстанцы заметно отстали от зоны плей-офф, хотя какое-то время шли даже на втором месте Восточной конференции. После ухода Найджела Доуса казалось, что «Барыс» будет цепляться в лучшем случае за десятку. Вопреки прогнозам, команда из Астаны стартовала очень бойко, разгромив в гостях «Нефтехимик». В игре с «Ак Барсом» шансы сохранялись до последней секунды, а с «Торпедо» гости вели 3:0, но умудрились проиграть. Пока остается открытым вопрос — надолго ли хватит «Барыс»? Но первая неделя в исполнении команды Скабелки получилась очень неплохой.

Александр Тарасов

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