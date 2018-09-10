Нападающий московского «Динамо» Алексеев пропустит две недели из-за травмы
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Нападающий «Динамо» Андрей Алексеев пропустит не менее двух недель
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Нападающий «Динамо» Андрей Алексеев пропустит не менее двух недель
Алексеев получил травму 6 сентября в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против новосибирской «Сибири».
«Динамо» в понедельник отправилось на выездную серию, в рамках которой сыграет в Риге против «Динамо» (во вторник) и в Братиславе против «Слована» (в четверг). Алексеев не полетел с командой.
В текущем сезоне 23-летний форвард отметился двумя шайбами в трех матчах за «Динамо».