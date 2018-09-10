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15:44 (мск), источник: Р-Спорт

Нападающий московского «Динамо» Алексеев пропустит две недели из-за травмы

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Нападающий «Динамо» Андрей Алексеев пропустит не менее двух недель из-за травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского хоккейного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Алексеев получил травму 6 сентября в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против новосибирской «Сибири».

«Динамо» в понедельник отправилось на выездную серию, в рамках которой сыграет в Риге против «Динамо» (во вторник) и в Братиславе против «Слована» (в четверг). Алексеев не полетел с командой.

В текущем сезоне 23-летний форвард отметился двумя шайбами в трех матчах за «Динамо».

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