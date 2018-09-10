«Барыс» стал самой забивной командой КХЛ по итогам трех матчей нового сезона
Астанинский «Барыс» стал самой забивающей командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам трех матчей, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астанинский «Барыс» стал самой забивающей командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам трех матчей, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская команда смогла забросить 14 шайб за три игры. Вторую строчку поделили финский «Йокерит» и омский «Авангард», которые отметились 13 голами. На четвертом месте располагается нижегородское «Торпедо» — 11 шайб.
Примечательно, что последний матч «Барыс» как раз провел с «Торпедо», уступив 5:6 в овертайме, но для нижегородцев эта игра стала четвертой в сезоне. На данный момент в их активе 17 шайб, то есть по средней результативности они уступают астанинцам — 4,25 против 4,66.
При этом «Барыс» уже пропустил 11 шайб. Аналогичные показатели сразу у трех команд — казанского «Ак Барса», владивостокского «Адмирала», череповецкой «Северстали», московского «Динамо» и братиславского «Слована». Больше них в трех играх пропустили только хабаровский «Амур» — 13 шайб и новосибирская «Сибирь» — 14.
Напомним, что «Барыс» в стартовом матче сезона разгромил нижнекамский «Нефтехимик» (6:1), а затем проиграл «Ак Барсу» (3:4) и «Торпедо» (5:6 ОТ).
После трех игр в активе «Барыса» — одна победа при двух поражениях и три очка. Теперь астанинский клуб ждет серия из четырех домашних матчей, в первом из которых 12 сентября соперником станет «Нефтехимик».