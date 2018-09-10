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18:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» стал самой забивной командой КХЛ по итогам трех матчей нового сезона

Астанинский «Барыс» стал самой забивающей командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам трех матчей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанская команда смогла забросить 14 шайб за три игры. Вторую строчку поделили финский «Йокерит» и омский «Авангард», которые отметились 13 голами. На четвертом месте располагается нижегородское «Торпедо» — 11 шайб.

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Примечательно, что последний матч «Барыс» как раз провел с «Торпедо», уступив 5:6 в овертайме, но для нижегородцев эта игра стала четвертой в сезоне. На данный момент в их активе 17 шайб, то есть по средней результативности они уступают астанинцам — 4,25 против 4,66.

При этом «Барыс» уже пропустил 11 шайб. Аналогичные показатели сразу у трех команд — казанского «Ак Барса», владивостокского «Адмирала», череповецкой «Северстали», московского «Динамо» и братиславского «Слована». Больше них в трех играх пропустили только хабаровский «Амур» — 13 шайб и новосибирская «Сибирь» — 14.

Напомним, что «Барыс» в стартовом матче сезона разгромил нижнекамский «Нефтехимик» (6:1), а затем проиграл «Ак Барсу» (3:4) и «Торпедо» (5:6 ОТ).

После трех игр в активе «Барыса» — одна победа при двух поражениях и три очка. Теперь астанинский клуб ждет серия из четырех домашних матчей, в первом из которых 12 сентября соперником станет «Нефтехимик».

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